Политика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»BFM.ru вчера в 17:05
Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу «Дружба», направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.
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Политика
Путин и Ким Чен Ын начали переговоры тет-а-тет
Обновлено в 00:17
Политика
Жители Донбасса получат паспорта РФ без отказа от гражданства Украины
МВД опубликовало комментарии по процедуре упрощенной выдачи паспортов РФ жителям районов Донбасса, подконтрольных ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 14:17
Политика
Зеленский и Порошенко оценили указ Путина о гражданстве для жителей Донбасса
Действующий президент Украины Пётр Порошенко считает, что указ об упрощении получения гражданства для жителей Донбасса Владимир Путин «торпедирует мирный процесс».
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия
В США россиянина обвинили в насильственном сексуальном контакте
Гражданин России и США Георгий Серегин обвиняется в непристойных прикосновениях к пассажирке, с которой он летел на самолете из Токио в Вашингтон, ему грозит до 10 лет тюрьмы, говорится в материалах дела.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Страшное ДТП у Южного автовокзала Екатеринбурга – есть жертвы
Утром 25 апреля в Екатеринбурге рядом с ТЦ "Мегаполис" произошло ДТП с участием двух машин - столкнулись Renault Kaptur и Chevrolet.
Обновлено в 01:02
Авто
Новое поколение кроссовера Toyota Rush выйдет на крупнейший рынок
Продажи новой генерации популярного Toyota Rush стартовали в 20017 году, однако и на сегодняшний день автомобиль пользуется ажиотажным спросом в странах Юго-Восточной Азии.
Обновлено в 00:00
Футбол
Адриано и Рассказов не помогут «Спартаку» в матче с «Арсеналом»
«Спартак» сыграет в гостевом матче 25-го тура российской Премьер-лиги с «Арсеналом» без нападающего Луиса Адриано и защитника Николая Рассказова, сообщает телеграм-канал Sport_inside.
Обновлено вчера в 08:52
Технологии
На поля Курганской области выйдут беспилотные тракторы и комбайны
Курганская область станет одним из пяти субъектов РФ, где будет проходить апробация агродроидов "Cognitive Technologies".
Обновлено вчера в 08:22
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Путешествия
Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью
Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа».
Обновлено вчера в 21:51
Политика
МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаления
Высказывания посла США в РФ Джона Хантсмана об угрозе России американскими авианосцами вызывают сожаления.
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия
В Волгоградской области три человека погибли при пожаре
В Волгоградской области три человека стали жертвами пожара в частном доме.
Обновлено в 01:22
Происшествия
В отношении Александра Ландо возбудили дело о мошенничестве
Александр Ландо, бывший председатель Общественной палаты Саратовской области, стал фигурантом уголовного дела.
Обновлено вчера в 11:44
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли
Команда Александра Овечкина в решающем матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме уступила "Каролине" - 3:4.
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Магаданской области три человека погибли в ДТП
На месте погибли водители обеих машин и пассажир УАЗа. Об этом сообщил РИА Новости представитель регионального ГИБДД.
Обновлено в 00:48
Политика
Пушков ответил Киеву на критику выдачи российских паспортов в Донбассе
Украинские власти проявили "редкое лицемерие", отреагировав на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter.
Обновлено вчера в 18:04
Общество
Сенат Казахстана принял соглашение с Россией о работе филиала МГУ
Сенат Казахстана одобрил ратификацию межправительственного соглашения с Россией о работе в стране филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:17
Авто
В Сети появились рендеры купеобразного Jeep Trackhawk Coupe
Художник Деян Христов разработал рендерные изображения кроссовера Jeep Trackhawk Coupe.
Обновлено в 01:47
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено 23 апреля в 04:22
Экономика
Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах
Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 13:38
Здоровье
В Минздраве рассказали о правилах приготовления шашлыка
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено в 01:27
Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Авто
Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия
Взрывы на Шри-Ланке устроили сыновья богатого торговца специями
Источники, осведомленные о ходе расследования серии терактов на Шри-Ланке, раскрыли имена двух предполагаемых террористов-смертников: это родные братья, Имсат Ахмед Ибрагим и Ильхам Ахмед Ибрагим.
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия
На Шри-Ланке прогремел новый взрыв
На Шри-Ланке прогремел новый взрыв, сообщает в четверг, 25 апреля, News First.
Обновлено в 00:33
Наука
Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин
Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия
Карлос Гон вновь отпущен под залог
Сумма залога, который предстоит внести Гону, составила в 500 млн йен ($ 4,5 млн). 6 марта суд освободил его под залог почти в $9 млн. после того как он провел в тюрьме 108 дней.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
В Иркутске осудили убийц ювелира из Таганрога
В Иркутске суд вынес приговор в отношении убийц торгового представителя ювелирной компании из Таганрога Натальи Мулиховой.
Обновлено в 01:44
Футбол
«Манчестер Сити» одержал победу в дерби с «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Обновлено вчера в 23:13