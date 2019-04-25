Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»BFM.ru вчера в 17:05

Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу «Дружба», направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.

Политика Жители Донбасса получат паспорта РФ без отказа от гражданства Украины МВД опубликовало комментарии по процедуре упрощенной выдачи паспортов РФ жителям районов Донбасса, подконтрольных ДНР и ЛНР.

Политика Зеленский и Порошенко оценили указ Путина о гражданстве для жителей Донбасса Действующий президент Украины Пётр Порошенко считает, что указ об упрощении получения гражданства для жителей Донбасса Владимир Путин «торпедирует мирный процесс».

Происшествия В США россиянина обвинили в насильственном сексуальном контакте Гражданин России и США Георгий Серегин обвиняется в непристойных прикосновениях к пассажирке, с которой он летел на самолете из Токио в Вашингтон, ему грозит до 10 лет тюрьмы, говорится в материалах дела.

Происшествия Страшное ДТП у Южного автовокзала Екатеринбурга – есть жертвы Утром 25 апреля в Екатеринбурге рядом с ТЦ "Мегаполис" произошло ДТП с участием двух машин - столкнулись Renault Kaptur и Chevrolet.

Авто Новое поколение кроссовера Toyota Rush выйдет на крупнейший рынок Продажи новой генерации популярного Toyota Rush стартовали в 20017 году, однако и на сегодняшний день автомобиль пользуется ажиотажным спросом в странах Юго-Восточной Азии.

Футбол Адриано и Рассказов не помогут «Спартаку» в матче с «Арсеналом» «Спартак» сыграет в гостевом матче 25-го тура российской Премьер-лиги с «Арсеналом» без нападающего Луиса Адриано и защитника Николая Рассказова, сообщает телеграм-канал Sport_inside.

Технологии На поля Курганской области выйдут беспилотные тракторы и комбайны Курганская область станет одним из пяти субъектов РФ, где будет проходить апробация агродроидов "Cognitive Technologies".

Шоу-бизнес Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.

Путешествия Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа».

Политика МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаления Высказывания посла США в РФ Джона Хантсмана об угрозе России американскими авианосцами вызывают сожаления.

Происшествия В Волгоградской области три человека погибли при пожаре В Волгоградской области три человека стали жертвами пожара в частном доме.

Происшествия В отношении Александра Ландо возбудили дело о мошенничестве Александр Ландо, бывший председатель Общественной палаты Саратовской области, стал фигурантом уголовного дела.

Хоккей «Вашингтон» Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли Команда Александра Овечкина в решающем матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме уступила "Каролине" - 3:4.

Происшествия В Магаданской области три человека погибли в ДТП На месте погибли водители обеих машин и пассажир УАЗа. Об этом сообщил РИА Новости представитель регионального ГИБДД.

Политика Пушков ответил Киеву на критику выдачи российских паспортов в Донбассе Украинские власти проявили "редкое лицемерие", отреагировав на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter.

Общество Сенат Казахстана принял соглашение с Россией о работе филиала МГУ Сенат Казахстана одобрил ратификацию межправительственного соглашения с Россией о работе в стране филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, сообщает РИА Новости.

Авто В Сети появились рендеры купеобразного Jeep Trackhawk Coupe Художник Деян Христов разработал рендерные изображения кроссовера Jeep Trackhawk Coupe.

Общество В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.

Экономика Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Здоровье В Минздраве рассказали о правилах приготовления шашлыка Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.

Общество Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.

Происшествия Взрывы на Шри-Ланке устроили сыновья богатого торговца специями Источники, осведомленные о ходе расследования серии терактов на Шри-Ланке, раскрыли имена двух предполагаемых террористов-смертников: это родные братья, Имсат Ахмед Ибрагим и Ильхам Ахмед Ибрагим.

Происшествия На Шри-Ланке прогремел новый взрыв На Шри-Ланке прогремел новый взрыв, сообщает в четверг, 25 апреля, News First.

Наука Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.

Происшествия СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.

Происшествия Карлос Гон вновь отпущен под залог Сумма залога, который предстоит внести Гону, составила в 500 млн йен ($ 4,5 млн). 6 марта суд освободил его под залог почти в $9 млн. после того как он провел в тюрьме 108 дней.