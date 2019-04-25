Политика

Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»BFM.ru вчера в 17:05

Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу «Дружба», направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.
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Польша отказалась принимать «грязную» российскую нефть

Интерфакс00:48

Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

РБКвчера в 17:03

Стал известен срок поступления грязной российской нефти в Евросоюз

Газета.Ruвчера в 22:31

Белоруссия уведомила Россию об остановке транзита нефти по западному направлению

Эхо Москвы01:30

В Польше призвали «Транснефть» принять меры из-за ситуации с транзитом

RT на русскомвчера в 19:32

Польша остановила транзит по нефтепроводу «Дружба»

ТАССвчера в 18:22

Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»

РИА Новостивчера в 23:18
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Политика

Путин и Ким Чен Ын начали переговоры тет-а-тет

Обновлено в 00:17
Политика

Жители Донбасса получат паспорта РФ без отказа от гражданства Украины

МВД опубликовало комментарии по процедуре упрощенной выдачи паспортов РФ жителям районов Донбасса, подконтрольных ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 14:17
Политика

Зеленский и Порошенко оценили указ Путина о гражданстве для жителей Донбасса

Действующий президент Украины Пётр Порошенко считает, что указ об упрощении получения гражданства для жителей Донбасса Владимир Путин «торпедирует мирный процесс».
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия

В США россиянина обвинили в насильственном сексуальном контакте

Гражданин России и США Георгий Серегин обвиняется в непристойных прикосновениях к пассажирке, с которой он летел на самолете из Токио в Вашингтон, ему грозит до 10 лет тюрьмы, говорится в материалах дела.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

Страшное ДТП у Южного автовокзала Екатеринбурга – есть жертвы

Утром 25 апреля в Екатеринбурге рядом с ТЦ "Мегаполис" произошло ДТП с участием двух машин - столкнулись Renault Kaptur и Chevrolet.
Обновлено в 01:02
Авто

Новое поколение кроссовера Toyota Rush выйдет на крупнейший рынок

Продажи новой генерации популярного Toyota Rush стартовали в 20017 году, однако и на сегодняшний день автомобиль пользуется ажиотажным спросом в странах Юго-Восточной Азии.
Обновлено в 00:00
Футбол

Адриано и Рассказов не помогут «Спартаку» в матче с «Арсеналом»

«Спартак» сыграет в гостевом матче 25-го тура российской Премьер-лиги с «Арсеналом» без нападающего Луиса Адриано и защитника Николая Рассказова, сообщает телеграм-канал Sport_inside.
Обновлено вчера в 08:52
Технологии

На поля Курганской области выйдут беспилотные тракторы и комбайны

Курганская область станет одним из пяти субъектов РФ, где будет проходить апробация агродроидов "Cognitive Technologies".
Обновлено вчера в 08:22
Шоу-бизнес

Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ

Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Путешествия

Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью

Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа».
Обновлено вчера в 21:51
Политика

МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаления

Высказывания посла США в РФ Джона Хантсмана об угрозе России американскими авианосцами вызывают сожаления.
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия

В Волгоградской области три человека погибли при пожаре

В Волгоградской области три человека стали жертвами пожара в частном доме.
Обновлено в 01:22
Происшествия

В отношении Александра Ландо возбудили дело о мошенничестве

Александр Ландо, бывший председатель Общественной палаты Саратовской области, стал фигурантом уголовного дела.
Обновлено вчера в 11:44
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли

Команда Александра Овечкина в решающем матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме уступила "Каролине" - 3:4.
Обновлено в 01:35
Происшествия

В Магаданской области три человека погибли в ДТП

На месте погибли водители обеих машин и пассажир УАЗа. Об этом сообщил РИА Новости представитель регионального ГИБДД.
Обновлено в 00:48
Политика

Пушков ответил Киеву на критику выдачи российских паспортов в Донбассе

Украинские власти проявили "редкое лицемерие", отреагировав на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter.
Обновлено вчера в 18:04
Общество

Сенат Казахстана принял соглашение с Россией о работе филиала МГУ

Сенат Казахстана одобрил ратификацию межправительственного соглашения с Россией о работе в стране филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:17
Авто

В Сети появились рендеры купеобразного Jeep Trackhawk Coupe

Художник Деян Христов разработал рендерные изображения кроссовера Jeep Trackhawk Coupe.
Обновлено в 01:47
Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено 23 апреля в 04:22
Экономика

Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах

Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 13:38
Здоровье

В Минздраве рассказали о правилах приготовления шашлыка

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено в 01:27
Общество

Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон

Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Авто

Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ

Обновлено вчера в 18:45
Происшествия

Взрывы на Шри-Ланке устроили сыновья богатого торговца специями

Источники, осведомленные о ходе расследования серии терактов на Шри-Ланке, раскрыли имена двух предполагаемых террористов-смертников: это родные братья, Имсат Ахмед Ибрагим и Ильхам Ахмед Ибрагим.
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия

На Шри-Ланке прогремел новый взрыв

На Шри-Ланке прогремел новый взрыв, сообщает в четверг, 25 апреля, News First.
Обновлено в 00:33
Наука

Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин

Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия

СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских

Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия

Карлос Гон вновь отпущен под залог

Сумма залога, который предстоит внести Гону, составила в 500 млн йен ($ 4,5 млн). 6 марта суд освободил его под залог почти в $9 млн. после того как он провел в тюрьме 108 дней.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

В Иркутске осудили убийц ювелира из Таганрога

В Иркутске суд вынес приговор в отношении убийц торгового представителя ювелирной компании из Таганрога Натальи Мулиховой.
Обновлено в 01:44
Футбол

«Манчестер Сити» одержал победу в дерби с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Обновлено вчера в 23:13
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