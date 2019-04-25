Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»BFM.ru вчера в 17:05

Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу «Дружба», направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.

Здоровье В ЮНИСЕФ назвали причину вспышек кори в мире По данным ЮНИСЕФ в указанный период без прививок от кори оставались свыше 21 миллиона детей ежегодно, что привело ко вспышкам эпидемии кори, которые наблюдаются сегодня в различных странах мира.

Шоу-бизнес Модель и актриса сериала «Мост» Стефани Шерк умерла в 37 лет Канадская модель и актриса Стефани Шерк умерла в 37 лет. О ее кончине сообщил супруг Демиан Бичир.

Финансы Международные резервы России за неделю снизились на $700 млн Международные резервы России на 19 апреля 2019 года составили $490,9 млрд, что на $700 млн ниже уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Общество Игорь Гурьев о доходах и зарплате в 2018-м, благоустройстве в 2019-м и перспективах в 2020-м Мэр Воркуты в интервью газете «МВ» рассказал о городе – беспрецедентном благоустройстве и слухах о жилищных сертификатах, и о личном – своих доходах, жиме от груди и ремонте на балконе.

Происшествия Петербуржца осудили на 10 лет за попытку убить кредитора гарпуном Петербуржец решил во время встречи расправиться со своим другом, чтобы не отдавать ему долг в размере 300 тысяч рублей, взяв с собой на встречу ружье для подводной охоты арбалетного типа и гарпун к нему.

Энергетика «Нафтогаз» предложит «Газпрому» новое соглашение по транзиту Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко планирует предложить "Газпрому" новое транзитное соглашение.

Футбол Кокорин признался в «сговоре» с Мамаевым перед дракой Перед конфликтом с водителем Виталием Соловчуком футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заранее обговорили алгоритм действий, но не драки, а дальнейшего отдыха — компания хотела позавтракать.

Путешествия Чартеры в Египет могут возобновить в октябре Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал «Известиям», что полеты в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут возобновить к октябрю.

Общество Работа управляющей компании и благоустройство На встречу пригласили Управляющую компанию «Остафьево», обслуживающую большую часть домов микрорайона.

Наука Детектор темной материи зафиксировал крайне редкое событие В рамках проекта по поиску темной материи исследовательская группа XENON Collaboration на детекторе XENON1T впервые зафиксировала радиоактивный распад изотопа ксенона-124, который имеет период полураспада, превосходящий возраст Вселенной более чем в триллион раз.

Футбол Футболист «Анжи» рассказал о положении дел в клубе Полузащитник «Анжи» Игорь Удалый рассказал, когда в последний раз получал зарплату, и предположил, что клуб прекратит своё существование по завершении сезона.

Политика Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста Курсанты Рязанского десантного училища устроили акцию, в ходе которой сорвали с себя погоны и возложили их к памятнику основателю ВДВ генералу армии Василию Маргелову.

Шоу-бизнес Вдова Иосифа Кобзона Нелли заметно помолодела В конце августа прошлого года ушел из жизни народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон.

Культура В Москве снова попытались сорвать мероприятие «Мемориала» Проведению мероприятия общества "Мемориал" в четверг пытались помешать национал-патриотические активисты, но правоохранительные органы забрали их от места проведения - театра "У Никитских ворот".

Происшествия Дело экс-президента Банка Москвы направлено в суд Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщил, что уголовное дело в отношении бывшего президента ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина и его соучастников направлено в суд.

Гаджеты Samsung инвестировал $2,9 млн в разработку криптовалютных кошельков Производитель аппаратных криптовалютных кошельков Ledger получил от крупнейшего южнокорейского производителя электроники Samsung 2,6 млн евро ($2,9 млн) на разработку криптовалютных кошельков.

Политика В МИД ответили послу США, пригрозившему России авианосцами Дипломат заявил, что каждый из двух американских авианосцев представляет собой "сто тысяч тонн международной дипломатии" и демонстрирует России, что "если она на самом деле надеется на лучшие отношения с США, то должна прекратить дестабилизирующую деятельность по всему миру".

Космос На Марсе найдена база пришельцев для отражения атаки с Нибиру Уфологи увидели признаки мощной линии обороны. Американское космическое агентство опубликовало новые фотографии поверхности Марса.

Происшествия Торговый центр на западе Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва Несколько сотен человек были эвакуированы в четверг из торгового центра на Ярцевской улице на западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Общество Беглов поздравил со столетием жительницу блокадного Ленинграда Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Веру Ивановну Рогову.

Общество Работникам старше 40 лет намерены дать выходной для диспансеризации Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Трудовой кодекс о праве работника с 40 лет при прохождении диспансеризации освобождаться от работы на один день один раз в год, сообщается на сайте кабмина.

Наука Ученые навели порядок в базе данных противовирусных соединений Российские химики начали работать с одной из общедоступных химико-биологических баз данных и выяснили, что требуется затратить очень много времени и сил, чтобы обнаружить необходимую для поиска новых противовирусных лекарств информацию о соединениях, обладающих биологической активностью.

Технологии Платежная система «Мир» запустит оплату покупок при помощи скана лица Платежная система «Мир» рассматривает возможность запуска сервиса по оплате покупок с помощью системы распознавания лиц.

Культура Обнаружено продолжение романа Берджесса «Заводной апельсин» Другим открытием для исследователей творчества Берджесса стали около 40 его неизвестных рассказов.

Политика Путин поручил продумать формат для возможного визита Эрдогана в Крым Президент России Владимир Путин поручил министерству иностранных дел «рассмотреть формат возможного визита» в Крым президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «для участия в открытии соборной мечети в Симферополе».