Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»BFM.ru вчера в 17:05
Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу «Дружба», направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.
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Здоровье
В ЮНИСЕФ назвали причину вспышек кори в мире
По данным ЮНИСЕФ в указанный период без прививок от кори оставались свыше 21 миллиона детей ежегодно, что привело ко вспышкам эпидемии кори, которые наблюдаются сегодня в различных странах мира.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес
Модель и актриса сериала «Мост» Стефани Шерк умерла в 37 лет
Канадская модель и актриса Стефани Шерк умерла в 37 лет. О ее кончине сообщил супруг Демиан Бичир.
Обновлено в 08:40
Финансы
Международные резервы России за неделю снизились на $700 млн
Международные резервы России на 19 апреля 2019 года составили $490,9 млрд, что на $700 млн ниже уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:04
Общество
Игорь Гурьев о доходах и зарплате в 2018-м, благоустройстве в 2019-м и перспективах в 2020-м
Мэр Воркуты в интервью газете «МВ» рассказал о городе – беспрецедентном благоустройстве и слухах о жилищных сертификатах, и о личном – своих доходах, жиме от груди и ремонте на балконе.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Петербуржца осудили на 10 лет за попытку убить кредитора гарпуном
Петербуржец решил во время встречи расправиться со своим другом, чтобы не отдавать ему долг в размере 300 тысяч рублей, взяв с собой на встречу ружье для подводной охоты арбалетного типа и гарпун к нему.
Обновлено в 11:52
Энергетика
«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новое соглашение по транзиту
Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко планирует предложить "Газпрому" новое транзитное соглашение.
Обновлено в 11:46
Футбол
Кокорин признался в «сговоре» с Мамаевым перед дракой
Перед конфликтом с водителем Виталием Соловчуком футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заранее обговорили алгоритм действий, но не драки, а дальнейшего отдыха — компания хотела позавтракать.
Обновлено в 10:30
Кино
В центре города открыли мемориальную доску актеру Юрию Яковлеву
Обновлено в 05:00
Путешествия
Чартеры в Египет могут возобновить в октябре
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал «Известиям», что полеты в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут возобновить к октябрю.
Обновлено вчера в 18:12
Общество
Работа управляющей компании и благоустройство
На встречу пригласили Управляющую компанию «Остафьево», обслуживающую большую часть домов микрорайона.
Обновлено в 05:38
Наука
Детектор темной материи зафиксировал крайне редкое событие
В рамках проекта по поиску темной материи исследовательская группа XENON Collaboration на детекторе XENON1T впервые зафиксировала радиоактивный распад изотопа ксенона-124, который имеет период полураспада, превосходящий возраст Вселенной более чем в триллион раз.
Обновлено вчера в 13:00
Футбол
Футболист «Анжи» рассказал о положении дел в клубе
Полузащитник «Анжи» Игорь Удалый рассказал, когда в последний раз получал зарплату, и предположил, что клуб прекратит своё существование по завершении сезона.
Обновлено в 07:07
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Курсанты Рязанского десантного училища устроили акцию, в ходе которой сорвали с себя погоны и возложили их к памятнику основателю ВДВ генералу армии Василию Маргелову.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона Нелли заметно помолодела
В конце августа прошлого года ушел из жизни народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон.
Обновлено в 11:22
Культура
В Москве снова попытались сорвать мероприятие «Мемориала»
Проведению мероприятия общества "Мемориал" в четверг пытались помешать национал-патриотические активисты, но правоохранительные органы забрали их от места проведения - театра "У Никитских ворот".
Обновлено в 06:17
Происшествия
Дело экс-президента Банка Москвы направлено в суд
Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщил, что уголовное дело в отношении бывшего президента ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина и его соучастников направлено в суд.
Обновлено в 11:49
Гаджеты
Samsung инвестировал $2,9 млн в разработку криптовалютных кошельков
Производитель аппаратных криптовалютных кошельков Ledger получил от крупнейшего южнокорейского производителя электроники Samsung 2,6 млн евро ($2,9 млн) на разработку криптовалютных кошельков.
Обновлено в 03:39
Политика
В МИД ответили послу США, пригрозившему России авианосцами
Дипломат заявил, что каждый из двух американских авианосцев представляет собой "сто тысяч тонн международной дипломатии" и демонстрирует России, что "если она на самом деле надеется на лучшие отношения с США, то должна прекратить дестабилизирующую деятельность по всему миру".
Обновлено в 09:54
Космос
На Марсе найдена база пришельцев для отражения атаки с Нибиру
Уфологи увидели признаки мощной линии обороны. Американское космическое агентство опубликовало новые фотографии поверхности Марса.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Торговый центр на западе Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва
Несколько сотен человек были эвакуированы в четверг из торгового центра на Ярцевской улице на западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 11:18
Общество
Беглов поздравил со столетием жительницу блокадного Ленинграда
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Веру Ивановну Рогову.
Обновлено в 09:07
Общество
Работникам старше 40 лет намерены дать выходной для диспансеризации
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Трудовой кодекс о праве работника с 40 лет при прохождении диспансеризации освобождаться от работы на один день один раз в год, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике
Обновлено в 10:45
Наука
Ученые навели порядок в базе данных противовирусных соединений
Российские химики начали работать с одной из общедоступных химико-биологических баз данных и выяснили, что требуется затратить очень много времени и сил, чтобы обнаружить необходимую для поиска новых противовирусных лекарств информацию о соединениях, обладающих биологической активностью.
Обновлено в 06:03
Хоккей
Российские юниоры вышли в полуфинал чемпионата мира по хоккею
Обновлено в 11:56
Технологии
Платежная система «Мир» запустит оплату покупок при помощи скана лица
Платежная система «Мир» рассматривает возможность запуска сервиса по оплате покупок с помощью системы распознавания лиц.
Обновлено в 11:28
Культура
Обнаружено продолжение романа Берджесса «Заводной апельсин»
Другим открытием для исследователей творчества Берджесса стали около 40 его неизвестных рассказов.
Обновлено в 11:53
Политика
Путин поручил продумать формат для возможного визита Эрдогана в Крым
Президент России Владимир Путин поручил министерству иностранных дел «рассмотреть формат возможного визита» в Крым президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «для участия в открытии соборной мечети в Симферополе».
Обновлено в 12:44
Технологии
Создана умная тележка для супермаркета
С помощью оптического датчика тележка сканирует пространство впереди и активирует тормоза, если на пути оказываются люди, другие тележки, мебель или иные препятствия.
Обновлено в 08:17