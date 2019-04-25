Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»Эхо Москвы вчера в 18:04
Белорусская сторона, в свою очередь, уведомила Москву об остановке транзита по западному направлению. Как сообщает БелТА, НПЗ в Польше и Германии отказываются принимать и перерабатывать некачественную российскую нефть, загрязненную хлоридами. Прокачка нефти через территорию Украины продолжается.
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Обновлено в 09:08
Общество
Челябинск: ждать 2050 года или делать из «Торгового центра» скейт-парк прямо сейчас?
Если в Челябинске запустить скоростные трамваи до спальных районов, устроить городскую среду с парками и доминированием пешеходов, а полуразрушенные здания-инвалиды превратить в модные, тусовочные места, количество «поуехавших» упадёт, а будущее наконец заиграет светлыми красками и инвестициями.
Обновлено в 08:30
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«Яндекс» готовит к запуску собственный сервис проката электросамокатов, который составит конкуренцию «Делисамокату» и YouDrive Lite.
Обновлено в 11:41
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В ЮНИСЕФ назвали причину вспышек кори в мире
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Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике
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«Ельцин Центр» в Екатеринбурге эвакуировали из-за «минирования»
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Обновлено в 14:20
Авто
Новый кроссовер Skoda представят в июне
Ходят слухи о том, что новая разработка чешского производителя будет представлять собой купеобразную версию кроссовера Kamiq.
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Общество
Четыре работы вышли во второй этап конкурса на проект благоустройства набережной реки Вологды
Из восьми поступивших проектов в следующий тур вышли четыре.
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Политика
Путин поручил правительству принять меры поддержки виноделов
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для поддержки отечественных виноградарских хозяйств и производителей винодельческой продукции из российского винограда.
Обновлено в 13:30
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Культура
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Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»
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Hyundai обновит кроссовер Tucson
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Обновлено в 13:21
Политика
Путин прилетел в Китай на форум «Один пояс — один путь»
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай, где 26–27 апреля состоится международный форум «Один пояс — один путь».
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Кристина Асмус поддразнила мужа откровенным фото
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Обновлено в 09:30
Армия и оружие
Появились новые свидетельства постановочных химатак в сирийской Думе
Жители сирийского города Дума и члены организации «Белые каски» подтвердили инсценировки химических атак в городе, рассказал директор Фонда исследований проблем демократии Максим Григорьев, проведя собственное расследование.
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