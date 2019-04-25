Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»Газета.Ru 02:42
Польша прекратила прокачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" из-за ее низкого качества. Ни один из нефтеперерабатывающих заводов в Германии и Польше не может принимать такое топливо, сообщил польский оператор. Ранее экспорт российской нефти приостановила Белоруссия.
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