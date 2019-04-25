Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»Газета.Ru 02:42

Польша прекратила прокачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" из-за ее низкого качества. Ни один из нефтеперерабатывающих заводов в Германии и Польше не может принимать такое топливо, сообщил польский оператор. Ранее экспорт российской нефти приостановила Белоруссия.

Экономика Китайская CNODC получает 10% в проекте «Арктик СПГ 2» «НОВАТЭКа» "НОВАТЭК" и 100% дочернее общество CNPC Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC) подписали обязывающее соглашение об условиях вхождения в проект "Арктик СПГ 2". Соглашение предусматривает приобретение CNODC 10% доли участия в проекте.

Происшествия Силовики в Ингушетии пришли с обысками к братьям Погоровым Обыски ведутся в домах сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова и двух его братьев, сообщил источник "Кавказского узла".

Политика Путин упростил получение российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Политика Египет продлил режим ЧП в стране на три месяца Власти Египта продлили на три месяца режим чрезвычайного положения в стране.

Шоу-бизнес Пугачева поблагодарила Серебренникова Алла Пугачева поблагодарила режиссера Кирилла Серебренникова и артистов за концерт-посвящение "Наша Алла", который состоялся в "Гоголь-центре", и призналась, что была приятно шокирована выступлением.

Политика Рада приняла закон об исключительности украинского языка в стране Верховная рада приняла закон об украинским языке, по которому его использование становится обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

Экономика Mail.Ru Group сократила прибыль из-за доначисленных налогов Показатель EBITDA (доналоговая прибыль) сократился на 25,9%, до 4,15 млрд руб. В компании объяснили негативную динамику показателей тем, что после налоговой проверки в первом квартале были зарегистрированы дополнительные начисления НДС в размере около 260 млн руб. По словам источника РБК, близкого к компании, речь идет о доначислении налогов, не уплаченных контрагентами Mail.Ru Group.

Шоу-бизнес Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.

Политика Путин и Ким Чен Ын завершили переговоры во Владивостоке Встреча лидеров России и КНДР прошла в четверг, 25 апреля, на острове Русский во Владивостоке.

Политика Сенат Флориды разрешит учителям носить оружие Сенат Флориды принял закон о школьной безопасности, согласно которому учителям будет разрешено иметь при себе оружие.

Футбол Супруга Мамаева рассказала о проблемах со здоровьем мужа в СИЗО Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана Мамаева поделилась ожиданиями от 11-го заседания в Пресненскому суде города Москвы, передает Sport24.

Кино Дейенерис подарила миру новый мем. Ее улыбка знакома каждому Эмилия Кларк, а точнее Дейенерис Таргариен, подарила миру еще один — свою улыбку, пополнившую коллекцию смешных реакций, которые не выразить словами.

Политика Чешское радио отказалось извиняться за статью про Зеленского После скандала радиостанция сменила заголовок на «Ян Фингерланд – Еврей во главе Украины», но извиняться за статью отказалась.

Наука Генетически идентичные бактерии ведут себя по разному До сих пор ученые обычно считали, что хемотаксические свойства бактерий являются общей чертой вида или популяции, и все клетки ведут себя более или менее одинаково.

Политика СВР заподозрила США в подготовке военной операции против Венесуэлы Россия заподозрила США в подготовке военной операции против Венесуэлы, заявил журналистам на VIII Московской конференции по международной безопасности глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Шоу-бизнес Елена Яковлева рассказала о сделанных пластических операциях Елена Яковлева призналась, что не хочет стареть, поэтому в свои 58 лет борется за молодость и делает пластические операции.

Кино Фильм «Мстители: Финал» в России побил рекорды по предпродаже билетов Прошлый рекорд принадлежал предыдущий серии «Мстителей» — «Война бесконечности», которая в 2018 году до премьеры собрала почти 123 млн рублей.

Транспорт ГИБДД усложнит получение водительских прав Помимо практической части сдачи экзамена на водительские права, ГИБДД решила внести изменения и в «теорию».

Путешествия Туроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центров В испанском визовом центре BLS в столице наблюдаются большие очереди, сотрудники центра не успевают обрабатывать заявки, переодически останавливается запись на подачу документов, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на компании.

Общество Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.

Общество Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.

Общество Роскомнадзор ограничивает доступ к пиратским копиям «Игры престолов» Роскомнадзор на основании поступивших заявлений правообладателей ограничивает доступ к нелегальным копиям сериала "Игра престолов", сообщает ведомство.

Технологии Visa представила технологию оплаты с помощью биометрических данных Международная платежная система Visa представила технологию оплаты с помощью биометрических данных.