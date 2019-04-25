Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»Газета.Ru 02:42
Польша прекратила прокачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" из-за ее низкого качества. Ни один из нефтеперерабатывающих заводов в Германии и Польше не может принимать такое топливо, сообщил польский оператор. Ранее экспорт российской нефти приостановила Белоруссия.
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Экономика
Китайская CNODC получает 10% в проекте «Арктик СПГ 2» «НОВАТЭКа»
"НОВАТЭК" и 100% дочернее общество CNPC Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC) подписали обязывающее соглашение об условиях вхождения в проект "Арктик СПГ 2". Соглашение предусматривает приобретение CNODC 10% доли участия в проекте.
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Силовики в Ингушетии пришли с обысками к братьям Погоровым
Обыски ведутся в домах сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова и двух его братьев, сообщил источник "Кавказского узла".
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Путин упростил получение российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР
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Обновлено вчера в 08:05
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Египет продлил режим ЧП в стране на три месяца
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Пугачева поблагодарила Серебренникова
Алла Пугачева поблагодарила режиссера Кирилла Серебренникова и артистов за концерт-посвящение "Наша Алла", который состоялся в "Гоголь-центре", и призналась, что была приятно шокирована выступлением.
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Экономика
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Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
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Политика
Путин и Ким Чен Ын завершили переговоры во Владивостоке
Встреча лидеров России и КНДР прошла в четверг, 25 апреля, на острове Русский во Владивостоке.
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Сенат Флориды разрешит учителям носить оружие
Сенат Флориды принял закон о школьной безопасности, согласно которому учителям будет разрешено иметь при себе оружие.
Обновлено в 01:15
Футбол
Супруга Мамаева рассказала о проблемах со здоровьем мужа в СИЗО
Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана Мамаева поделилась ожиданиями от 11-го заседания в Пресненскому суде города Москвы, передает Sport24.
Обновлено в 04:29
Спорт
Российский фигурист выполнил прыжок в пять оборотов
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Кино
Дейенерис подарила миру новый мем. Ее улыбка знакома каждому
Эмилия Кларк, а точнее Дейенерис Таргариен, подарила миру еще один — свою улыбку, пополнившую коллекцию смешных реакций, которые не выразить словами.
Обновлено вчера в 12:13
Политика
Чешское радио отказалось извиняться за статью про Зеленского
После скандала радиостанция сменила заголовок на «Ян Фингерланд – Еврей во главе Украины», но извиняться за статью отказалась.
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Обновлено вчера в 11:15
Религия
Чистый четверг отмечают православные верующие
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Политика
СВР заподозрила США в подготовке военной операции против Венесуэлы
Россия заподозрила США в подготовке военной операции против Венесуэлы, заявил журналистам на VIII Московской конференции по международной безопасности глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес
Елена Яковлева рассказала о сделанных пластических операциях
Елена Яковлева призналась, что не хочет стареть, поэтому в свои 58 лет борется за молодость и делает пластические операции.
Обновлено вчера в 10:27
Армия и оружие
Генштаб РФ: США готовят по России «обезоруживающий удар»
По данным, о которых проинформировал Генштаб РФ, США готовят по России «обезоруживающий удар».
Обновлено вчера в 12:44
Кино
Фильм «Мстители: Финал» в России побил рекорды по предпродаже билетов
Прошлый рекорд принадлежал предыдущий серии «Мстителей» — «Война бесконечности», которая в 2018 году до премьеры собрала почти 123 млн рублей.
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Транспорт
ГИБДД усложнит получение водительских прав
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Обновлено в 03:53
Путешествия
Туроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центров
В испанском визовом центре BLS в столице наблюдаются большие очереди, сотрудники центра не успевают обрабатывать заявки, переодически останавливается запись на подачу документов, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на компании.
Обновлено в 04:35
Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено вчера в 11:38
Общество
Роскомнадзор ограничивает доступ к пиратским копиям «Игры престолов»
Роскомнадзор на основании поступивших заявлений правообладателей ограничивает доступ к нелегальным копиям сериала "Игра престолов", сообщает ведомство.
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Технологии
Visa представила технологию оплаты с помощью биометрических данных
Международная платежная система Visa представила технологию оплаты с помощью биометрических данных.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Пассажирка умерла на телетрапе во Внуково
В столичном аэропорту Внуково 55-летняя пассажирка рейса Бангкок–Москва умерла на телетрапе после выхода из самолета.
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