Энергетика

Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»Газета.Ru 02:42

Польша прекратила прокачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" из-за ее низкого качества. Ни один из нефтеперерабатывающих заводов в Германии и Польше не может принимать такое топливо, сообщил польский оператор. Ранее экспорт российской нефти приостановила Белоруссия.
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Минск ждет реакции украинского оператора на ситуацию с прокачкой российской нефти

ТАСС04:33

В Польше призвали «Транснефть» принять меры из-за ситуации с транзитом

RT на русскомвчера в 19:32

Польша отказалась принимать «грязную» российскую нефть

Интерфакс00:48

Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

РИА Новостивчера в 23:18

Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

Эхо Москвы03:00

Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»

Газета.Ru02:42

Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

РБКвчера в 17:03
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Происшествия

Нурмагомедов отреагировал на смерть отца бойца MMA от рук полицейских

Обновлено в 03:52
Экономика

Китайская CNODC получает 10% в проекте «Арктик СПГ 2» «НОВАТЭКа»

"НОВАТЭК" и 100% дочернее общество CNPC Китайская национальная компания по разведке и разработке нефти и газа (CNODC) подписали обязывающее соглашение об условиях вхождения в проект "Арктик СПГ 2". Соглашение предусматривает приобретение CNODC 10% доли участия в проекте.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Силовики в Ингушетии пришли с обысками к братьям Погоровым

Обыски ведутся в домах сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова и двух его братьев, сообщил источник "Кавказского узла".
Обновлено в 03:00
Политика

Путин упростил получение российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 08:05
Политика

Египет продлил режим ЧП в стране на три месяца

Власти Египта продлили на три месяца режим чрезвычайного положения в стране.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес

Пугачева поблагодарила Серебренникова

Алла Пугачева поблагодарила режиссера Кирилла Серебренникова и артистов за концерт-посвящение "Наша Алла", который состоялся в "Гоголь-центре", и призналась, что была приятно шокирована выступлением.
Обновлено вчера в 16:24
Политика

Рада приняла закон об исключительности украинского языка в стране

Верховная рада приняла закон об украинским языке, по которому его использование становится обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.
Обновлено в 04:23
Экономика

Mail.Ru Group сократила прибыль из-за доначисленных налогов

Показатель EBITDA (доналоговая прибыль) сократился на 25,9%, до 4,15 млрд руб. В компании объяснили негативную динамику показателей тем, что после налоговой проверки в первом квартале были зарегистрированы дополнительные начисления НДС в размере около 260 млн руб. По словам источника РБК, близкого к компании, речь идет о доначислении налогов, не уплаченных контрагентами Mail.Ru Group.
Обновлено в 02:52
Политика

Проблемы с экологией опаснее ядерного оружия, считает экс-глава СВР

Экологическая катастрофа является более серьезной угрозой миру, чем ядерное оружие.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Женщина, упавшая на рельсы станции метро «Фрунзенская», погибла

Обновлено в 03:06
Шоу-бизнес

Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ

Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

Путин и Ким Чен Ын завершили переговоры во Владивостоке

Встреча лидеров России и КНДР прошла в четверг, 25 апреля, на острове Русский во Владивостоке.
Обновлено в 04:10
Политика

Сенат Флориды разрешит учителям носить оружие

Сенат Флориды принял закон о школьной безопасности, согласно которому учителям будет разрешено иметь при себе оружие.
Обновлено в 01:15
Футбол

Супруга Мамаева рассказала о проблемах со здоровьем мужа в СИЗО

Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана Мамаева поделилась ожиданиями от 11-го заседания в Пресненскому суде города Москвы, передает Sport24.
Обновлено в 04:29
Спорт

Российский фигурист выполнил прыжок в пять оборотов

Обновлено в 03:24
Кино

Дейенерис подарила миру новый мем. Ее улыбка знакома каждому

Эмилия Кларк, а точнее Дейенерис Таргариен, подарила миру еще один — свою улыбку, пополнившую коллекцию смешных реакций, которые не выразить словами.
Обновлено вчера в 12:13
Политика

Чешское радио отказалось извиняться за статью про Зеленского

После скандала радиостанция сменила заголовок на «Ян Фингерланд – Еврей во главе Украины», но извиняться за статью отказалась.
Обновлено вчера в 12:17
Наука

Генетически идентичные бактерии ведут себя по разному

До сих пор ученые обычно считали, что хемотаксические свойства бактерий являются общей чертой вида или популяции, и все клетки ведут себя более или менее одинаково.
Обновлено вчера в 11:15
Религия

Чистый четверг отмечают православные верующие

Обновлено в 02:30
Политика

СВР заподозрила США в подготовке военной операции против Венесуэлы

Россия заподозрила США в подготовке военной операции против Венесуэлы, заявил журналистам на VIII Московской конференции по международной безопасности глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес

Елена Яковлева рассказала о сделанных пластических операциях

Елена Яковлева призналась, что не хочет стареть, поэтому в свои 58 лет борется за молодость и делает пластические операции.
Обновлено вчера в 10:27
Армия и оружие

Генштаб РФ: США готовят по России «обезоруживающий удар»

По данным, о которых проинформировал Генштаб РФ, США готовят по России «обезоруживающий удар».
Обновлено вчера в 12:44
Кино

Фильм «Мстители: Финал» в России побил рекорды по предпродаже билетов

Прошлый рекорд принадлежал предыдущий серии «Мстителей» — «Война бесконечности», которая в 2018 году до премьеры собрала почти 123 млн рублей.
Обновлено в 01:25
Транспорт

ГИБДД усложнит получение водительских прав

Помимо практической части сдачи экзамена на водительские права, ГИБДД решила внести изменения и в «теорию».
Обновлено в 03:53
Путешествия

Туроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центров

В испанском визовом центре BLS в столице наблюдаются большие очереди, сотрудники центра не успевают обрабатывать заявки, переодически останавливается запись на подачу документов, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на компании.
Обновлено в 04:35
Общество

Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон

Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Общество

Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты

Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено вчера в 11:38
Общество

Роскомнадзор ограничивает доступ к пиратским копиям «Игры престолов»

Роскомнадзор на основании поступивших заявлений правообладателей ограничивает доступ к нелегальным копиям сериала "Игра престолов", сообщает ведомство.
Обновлено в 03:46
Технологии

Visa представила технологию оплаты с помощью биометрических данных

Международная платежная система Visa представила технологию оплаты с помощью биометрических данных.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Пассажирка умерла на телетрапе во Внуково

В столичном аэропорту Внуково 55-летняя пассажирка рейса Бангкок–Москва умерла на телетрапе после выхода из самолета.
Обновлено в 03:53
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