Политика
Польша испугалась сближения ЕС с РоссиейПолитика Сегодня вчера в 22:37
Польша обеспокоена сближением некоторых стран ЕС с Россией, заявил в интервью Reuters замглавы польского МИД Марчин Пшидач. По словам дипломата, некоторые главы государств не в курсе, что их действия выглядят как попытка разморозить отношения.
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с чего всё началось
Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в интервью агентству Reuters рассказал о беспокойстве Варшавы относительно складывающейся ситуации.Телеканал 360°00:37
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