с чего всё началось

Польша обеспокоена сближением некоторых стран ЕС с Россией, заявил в интервью Reuters замглавы польского МИД Марчин Пшидач. По словам дипломата, некоторые главы государств не в курсе, что их действия выглядят как попытка разморозить отношения.

Происшествия Задержан третий участник драки с бойцами ОМОН на стадионе в Петербурге В Петербурге полицейские задержали третьего участника драки футбольных фанатов с бойцами ОМОН на стадионе «Газпром-Арена».

Общество Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения первенца Большинство россиянок в 2018 году рожали первого ребенка в 26 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование Росстата.

Политика Царские долги: французский депутат требует российские деньги Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.

Здоровье Онколог назвал семь симптомов развития рака Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.

Политика Украина впустила российский самолет в свое воздушное пространство Напомним: на Украине действует запрет на пролеты самолетов России, это первый с 2015 года случай, когда страна разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.

Общество Акции протеста ожидаются в выходные в аэропорту Гонконга Массовые протесты начались в Гонконге в начале июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые позволили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая.

Гаджеты Huawei представила операционную систему Harmonyos Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.

Шоу-бизнес Рики Мартин впервые показал лицо дочери Певец Рики Мартин перестал скрывать лицо семимесячной дочери Люсии.

Армия и оружие Российские истребители 12 раз за неделю поднимались на перехват В течение недели у российских границ провели разведку 17 иностранных летательных аппаратов.

Шоу-бизнес Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе Желаем знаменитой паре по максимуму насладиться отпуском в Греции и чаще публиковать совместные снимки.

Политика В Крыму ввели мораторий на рост тарифов мобильной связи Власти Крыма отменили запланированный на август рост тарифов на сотовую связь.

Происшествия В Калининграде найден мертвым сотрудник дежурной части ОМВД В Калининграде найден мертвым сотрудник дежурной части ОМВД по Московскому району. Тело было обнаружено в одном из помещений ОВД.

Шоу-бизнес Дочь Пригожина похудела на 21 килограмм Дочь Пригожина похудела на 21 килограмм Даная Пригожина сильно похудела.

Здоровье Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.

Общество Полиция выпустила предупреждение перед согласованным митингом в Москве Накануне митинга, который должен состояться 10 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве, столичное управление МВД напомнило о недопустимости призывов к несогласованным акциям протеста.

Общество В России впервые замечен сельдяной король Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.

Экономика Россияне стали реже покупать дешевые лекарства Отмечается, что в первом полугодии 2019 года продажи лекарств стоимостью выше 500 рублей увеличились на 7,8%, — с 211,3 тыс. до 227,7 тыс. упаковок.

Происшествия Петербурженку изнасиловали в туалете продуктового магазина Жительница поселка Парголово заявила в полицию об изнасиловании в продуктовом магазине.

Политика В ЕР предложили определить в Москве место для проведения митингов Фракция "Единая Россия" выступает с предложением определить в Москве место для проведения санкционированных митингов, им может стать проспект Сахарова, заявил журналистам глава фракции Сергей Неверов.

Гаджеты Корпорация Apple запретила менять батарею iPhone Корпорация Apple ввела запрет на замену батареи iPhone путём активации программной блокировки в iOS.

Общество Петербург отмечает 75-летие со Дня окончания Ленинградской битвы В этом году Петербург отмечает 75-летие со Дня окончания Ленинградской битвы.

Здоровье Загадочная болезнь превратила тело молодого человека в шар Молодой индиец Суджит Кумар 12 лет страдает от загадочной болезни, из-за которой его живот раздулся до аномальных размеров, сообщает Daily Mail.