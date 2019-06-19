Энергетика

Польша оценила объем поступившей по «Дружбе» загрязненной нефтиИзвестия 05:08

Объем загрязненной нефти, поступившей по нефтепроводу «Дружба» на территорию Польши, оценивается в 1 млн т. Об этом в среду, 19 июня, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
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Польша оценила объёмы загрязнённой российской нефти

Независимое телевидение Севастополя05:35

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Польша оценила объем поступившей по «Дружбе» загрязненной нефти

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Польша оценила объем загрязненной нефти в «Дружбе» на территории страны

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Вести.Финанс06:34

Польша оценивает объем загрязненной нефти, поступившей по «Дружбе», в 1 млн тонн

ПРАЙМ04:45
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