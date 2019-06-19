Энергетика
Польша оценила объем поступившей по «Дружбе» загрязненной нефтиИзвестия 05:08
Объем загрязненной нефти, поступившей по нефтепроводу «Дружба» на территорию Польши, оценивается в 1 млн т. Об этом в среду, 19 июня, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 15:43, Вашингтон
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При создании зоны без времени жители надеются на гибкий график в школах и на работе, которая чаще всего касается туризма и рыболовства.
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