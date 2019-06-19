Энергетика
Польша оценила объем поступившей по «Дружбе» загрязненной нефтиИзвестия 05:08
Объем загрязненной нефти, поступившей по нефтепроводу «Дружба» на территорию Польши, оценивается в 1 млн т. Об этом в среду, 19 июня, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 12:42, Вашингтон
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Общество
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«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
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На учеников, педагогов и родителей заведут цифровое портфолио, чтобы государство проверяло «прохождение образовательных программ» и «объективно оценивало навыки и достижения пользователей, основанное на анализе данных», говорится в проекте приказа.
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