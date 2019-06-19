Энергетика

Польша оценила объем поступившей по «Дружбе» загрязненной нефтиИзвестия 05:08

Объем загрязненной нефти, поступившей по нефтепроводу «Дружба» на территорию Польши, оценивается в 1 млн т. Об этом в среду, 19 июня, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
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Польша тоже будет требовать компенсацию за российскую «загрязнённую» нефть

REGNUM09:32

Польша оценила объёмы загрязнённой российской нефти

Независимое телевидение Севастополя05:35

Польша обратится в суд, если не решится вопрос о компенсациях за загрязненную нефть

ТАСС07:28

Польша пригрозила обратиться в суд по поводу компенсаций за «грязную» нефть

Взгляд.ру05:12

Польша оценила объем загрязненной нефти в «Дружбе» на территории страны

Rambler News Service06:10

Польша оценила объем поступившей по «Дружбе» загрязненной нефти

Известия05:08

Польша оценивает объем загрязненной нефти, поступившей по «Дружбе», в 1 млн тонн

ПРАЙМ04:45
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Политика

Политолог Соловей заявил об уходе из МГИМО по «политическим причинам»

Профессор МГИМО политолог Валерий Соловей на своей странице в Facebook написал, что увольняется из вуза по собственному желанию по политическим причинам.
Обновлено в 12:11
Финансы

Минфин и ФНС предложат изменения расчета страховых взносов для ИП

«Минфину России, ФНС России и Минтруду России совместно с АО "Российский экспортный центр" поручено внести предложения в Правительство Российской Федерации о возможности изменения порядка исчисления страховых взносов для индивидуальных предпринимателей, находящихся на упрощённой системе налогообложения, по формуле 1% от суммы "доходы – расходы"», - отмечается в сообщении.
Обновлено в 12:18
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области

Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
Политика

Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы

В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено в 10:00
Политика

Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности

Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено в 08:10
Происшествия

МВД уволило распространившего видео катастрофы SSJ-100 полицейского

Видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту «Шереметьево» распространили два сотрудника полиции в звании капитана, один из них уволен, второй получил дисциплинарное взыскание.
Обновлено в 05:58
Политика

Росгвардия показала первый катер для защиты Крымского моста

В Ярославской области судостроители рыбинского завода «Вымпел» спустили на воду первый из четырех катеров проекта «Грачонок», собранных для 115-й отдельной бригады Росгвардии особого назначения, которая обеспечивает охрану Керченского пролива.
Обновлено в 07:32
Политика

МИД РФ назвал обвинения следственной группы по MH17 голословными

Российское Министерство иностранных дел прокомментировало обвинения со стороны ССГ по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Происшествия

Дома покинувших Чемодановку цыган взяты под охрану

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черёмушкина заявила, что дома и имущество цыганских семей, покинувших село Чемодановка близ Пензы и соседнее село Лопатки после массовой драки с гибелью человека, находятся под охраной.
Обновлено в 10:41
Политика

Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским

Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 10:25
Футбол

ФИФА может перенести чемпионат мира из Катара

ФИФА не исключает возможности переноса чемпионата мира по футболу 2022 года из Катара.
Обновлено в 12:20
Общество

«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова

«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Политика

Чубайс ответил на упрек из-за слов о «неправильных олигархах»

Глава УК «Роснано» Анатолий Чубайс анекдотом ответил на высказанную на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей критику акционера НЛМК Владимира Лисина за слова о «неправильных олигархах».
Обновлено в 12:27
Автоспорт

Квят потеряет места на старте Гран-при Франции из-за замены двигателя

Обновлено в 06:50
Политика

Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым

Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Энергетика

Украина сделала России предложение по газу

Украинская компания «Нафтогаз» предложила «Газпрому» в случае, если стороны не смогут договориться о транзите газа через украинскую территорию после 2019 года, заключить контракт на «своп» сырья на границе.
Обновлено вчера в 10:07
Авто

В России реальные продажи машин в мае упали на 18%

Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Экономика

Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженерию

Мошенничество с помощью социальной инженерии в России продолжает рост - в среднем на 4-6% в месяц, сообщил журналистам на пресс-конференции зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено в 09:35
Хоккей

Кучеров заявил, что ему далеко до Овечкина и Малкина

Кучеров отметил, что в первый раз будет участвовать церемонии, поэтому пока рано говорить, что он перехватил эстафетную палочку у Овечкина и Малкина.
Обновлено в 04:34
Происшествия

В Британии впервые вынесли приговор за изготовление оружия на 3D-принтере

Суд в Британии впервые вынес обвинительный приговор за изготовление огнестрельного оружия на 3D-принтере.
Обновлено в 11:36
Происшествия

В связи с «делом Голунова» назначен врио начальника УВД ЗАО Москвы

Обновлено в 10:59
Футбол

Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании

Обновлено в 10:28
Армия и оружие

Посол Сирии объявил о заключительном этапе войны с боевиками

«Если в начале войны против Сирии требовалось международное сотрудничество, чего не было представлено многими странами, то сейчас это сотрудничество актуально и необходимо в будущем, особенно принимая во внимание то, что мы вступаем в последний этап войны в Сирии», — сказал дипломат.
Обновлено в 03:59
Футбол

«Зенит» возобновил интерес к Кудряшову

Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» возобновил интерес к защитнику «Истанбула Башакшехир» Фёдору Кудряшову.
Обновлено в 12:09
Наука

Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США

Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес

Дарина Эрвин отметила день рождения в объятиях Цекало

Дарина Эрвин отметила день рождения в объятиях Цекало Молодая жена продюсера поделилась фото и видео с праздника.
Обновлено в 09:29
Футбол

Футболист Тарасов покинет московский «Локомотив»

Дмитрий Тарасов в июле покинет московский "Локомотив", футболист и клуб не будут заключать новое трудовое соглашение.
Обновлено в 11:30
Общество

Школы хотят собирать данные о соцсетях учеников и их родителей

На учеников, педагогов и родителей заведут цифровое портфолио, чтобы государство проверяло «прохождение образовательных программ» и «объективно оценивало навыки и достижения пользователей, основанное на анализе данных», говорится в проекте приказа.
Обновлено в 02:47
Футбол

«Реал» представил новичка команды Ферлана Менди

«Реал» на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» представил очередного своего новичка — французского защитника Фелана Менди.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес

Ургант назвал важной программу Малышевой о «детях-кретинах»

Известный российский телеведущий Иван Ургант прокомментировал высказывание телеведущей Елены Малышевой, когда она в эфире Первого канала назвала детей «кретинами» и «идиотами».
Обновлено в 05:20
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