Энергетика
Польша оценила объем поступившей по «Дружбе» загрязненной нефтиИзвестия 05:08
Объем загрязненной нефти, поступившей по нефтепроводу «Дружба» на территорию Польши, оценивается в 1 млн т. Об этом в среду, 19 июня, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 09:53, Вашингтон
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