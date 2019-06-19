Энергетика

Польша оценила объем поступившей по «Дружбе» загрязненной нефтиИзвестия 05:08

Объем загрязненной нефти, поступившей по нефтепроводу «Дружба» на территорию Польши, оценивается в 1 млн т. Об этом в среду, 19 июня, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
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Польша обратится в суд, если не решится вопрос о компенсациях за загрязненную нефть

ТАСС07:28

Польша оценила объёмы загрязнённой российской нефти

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Польша тоже будет требовать компенсацию за российскую «загрязнённую» нефть

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Rambler News Service06:10

Польша оценила объем поступившей по «Дружбе» загрязненной нефти

Известия05:08

Польша оценивает объем загрязненной нефти, поступившей по «Дружбе», в 1 млн тонн

ПРАЙМ04:45
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 09:53, Вашингтон
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в РФ

Наиболее дорогая сельскохозяйственная земля находится на юге России. В Краснодарском крае стоимость гектара составляет 130 тысяч рублей.
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Как сообщили «РИА Новости», мост установлен над рекой Лама, на которой и стоит Волоколамск.
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Создание ЗРПК «Панцирь-СМ» будет завершено к 2021 году

Создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ» завершится в 2021 году.
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Дочь Алсу и Максим Ержан представили совместную песню

Позже состоялся спецвыпуск шоу, на котором всех финалистов, включая дочь Алсу, объявили победителями.
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Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
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Армия и оружие

Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку

Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка.
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Медведев подписал постановление о запрете повышения цен на услуги ЖКХ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее необоснованное повышение цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции.
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ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»

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Стрелков прокомментировал обвинение Нидерландов по делу MH17

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В выходные закроют участок Филевской линии московского метро

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Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Обновлено вчера в 08:50
Происшествия

Кортеж Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю вдову

В Великобритании один из полицейских мотоциклов из кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину.
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Шоу-бизнес

Мужа Климовой подозревают в романе со звездой «Улетного экипажа»

Личную жизнь актера обсуждают в Сети В этом месяце стало известно, что многодетная мама Екатерина Климова собирается разводиться с Гелой Месхи.
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Общество

ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными

Российское правительство собирается сделать индивидуальными варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ.
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Футбол

«Арсенал» дебютирует в Лиге Европы в Азербайджане или Македонии

Тульский "Арсенал" узнал имена своих потенциальных соперников по квалификационному раунду футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 08:58
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором

"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес

Шепелева затравили после выхода телепередач о Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев пожаловался на травлю, которая открылась после выхода в эфир телепрограмм, посвященных годовщине смерти певицы Жанны Фриске.
Обновлено в 06:45
Экономика

Российская экономика за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что экономика страны потеряла 223 миллиарда рублей в прошлом году из-за случаев болезни россиян, которые можно было бы предотвратить.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Распространивший видео катастрофы SSJ в Шереметьеве полицейский уволен

Обновлено в 06:49
Общество

В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов

В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.
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Общество

Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Гаджеты

За смартфоны Huawei без приложений Google и Facebook вернут деньги

Согласно условиям, если на смартфоне от Huawei перестал работать какой-либо из сервисов Google (например, Play Market, Gmail, YouTube) или Facebook (клиенты соцсетей, WhatsApp или Instagram), то продавец возместит полную стоимость устройства.
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Юрий Семин: «Мурило не летит на сбор „Локомотива“ в Австрию»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что новичок команды Мурило не поедет с командой на первый сбор в Австрию.
Обновлено в 09:15
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Больше сорока цыган из Чемодановки переселились в Астраханскую область

Обновлено в 06:48
Политика

Рейтинг партии Порошенко продолжает падать

Украинцы перестали доверять партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».
Обновлено в 08:40
Футбол

Комбаров вслед за Глушаковым покинул «Спартак»

Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров стал вторым игроком красно-белых, который покинул клуб в среду, 19 июня.
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Склад с дымовыми шашками загорелся под Екатеринбургом

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Обновлено в 09:07
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Одобренный парламентом законопроект предлагает включать в необходимый для получения ветеранского звания 20-летний стаж службу в Вооруженных силах Украины, но лишь для тех, кто проходил ее на территории Крыма (в бытность его украинским) и постоянно проживал в Крыму на момент принятия полуострова в состав России.
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Исследователи выяснили, что 8 часов работы в неделю достаточно для укрепления общего самочувствия и снижения опасности психических расстройств на треть у людей, которые длительное время были безработными.
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