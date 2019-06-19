Польша оценила объем поступившей по «Дружбе» загрязненной нефтиИзвестия 05:08

Объем загрязненной нефти, поступившей по нефтепроводу «Дружба» на территорию Польши, оценивается в 1 млн т. Об этом в среду, 19 июня, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Политика Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина рассказала, как познакомилась с королем Малайзии Осенью прошлого года Оксана Воеводина стала женой малайзийского монарха Мухаммада V. Русская красавица и победительница конкурса «Мисс Москва» 2015 года также приняла ислам и взяла мусульманское имя Рихана.

Политика Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.

Происшествия Кортеж Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю вдову В Великобритании один из полицейских мотоциклов из кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину.

Происшествия Украинца, которого разыскивает Интерпол, задержали в Крыму ИА «Ореанда-Новости» Российские пограничники задержали гражданина Украины, который пытался въехать в Республику Крым.

Происшествия Угроза цунами из-за землетрясения в Японии отменена Власти Японии отменили угрозу цунами, объявленную после землетрясения на севере страны.

Общество Госдума может ввести штраф до 5 тыс. рублей за отсутствие ОСАГО Если закон будет принят, что за повторное нарушение требований об обязательном автостраховании водитель будет оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей либо лишен прав управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Экономика Владимир Лисин продал долю в банке «Зенит» топ-менеджеру «Татнефти» Компания, представляющая интересы Владимира Лисина, купила 14,4% акций банка "Зенит" в 2007 году, затем его доля в кредитной организации снижалась.

Происшествия В Подмосковье обрушился мост через реку Лама Как сообщили «РИА Новости», мост установлен над рекой Лама, на которой и стоит Волоколамск.

Шоу-бизнес Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".

Наука Сверхпроводящий ферромагнетик вскрывает карты Ферромагнетики же — материалы, обладающие намагниченностью, которая создает магнитное поле в объеме.

Шоу-бизнес Ирина Медведева впервые стала мамой Звезда "6 кадров" опубликовала фото с сыном В июле 2018 года актриса Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, а сегодня стало известно, что она подарила ему долгожданного сына.

Кино В Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов» В Северной Ирландии начались съемки пилотного эпизода приквела «Игры престолов». Сериал получил рабочее название «Долгая ночь».

Армия и оружие Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

Экономика Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в РФ Наиболее дорогая сельскохозяйственная земля находится на юге России. В Краснодарском крае стоимость гектара составляет 130 тысяч рублей.

Политика МИД рассказал о последствиях водной блокады Крыма для Украины В Министерстве иностранных дел РФ отметили "печальные последствия" так называемой водной блокады Крымского полуострова для экономики и экологии Украины.

Футбол Денис Глушаков объяснил свой уход из «Спартака» Денис Глушаков покинул «Спартак» «ради команды, а не ради себя». Об этом он объявил в свое видеообращении к болельщикам.

Происшествия Рыбаки из КНДР пытались задержать российскую яхту в Японском море Неизвестное судно, предположительно принадлежащее северокорейским рыбакам, предприняло попытку задержать российскую яхту в Японском море.

Политика Зеленский захотел поговорить с Путиным о Крыме Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что новая украинская власть захочет восстановить отношения с РФ.

Экономика Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума ребенка в регионе.

Футбол Мишель Платини освобожден из-под стражи после допроса Бывший президент УЕФА и легенда мирового футбола Мишель Платини был освобожден из-под стражи после допроса о возможных махинациях при голосовании за страну-хозяйку чемпионата мира - 2022.

Происшествия СК возбудил дело после гибели мужчины в ходе драки у метро в Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в драке около станции метро «Электрозаводская» в Москве.

Общество Кейт Миддлтон появилась на скачках в серо-голубом платье 18 июня состоялся первый день королевских скачек в Аскоте, которые считаются одними из самых престижных в мире.