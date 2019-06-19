Энергетика

Польша оценила объем поступившей по «Дружбе» загрязненной нефтиИзвестия 05:08

Объем загрязненной нефти, поступившей по нефтепроводу «Дружба» на территорию Польши, оценивается в 1 млн т. Об этом в среду, 19 июня, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
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Польша оценила объёмы загрязнённой российской нефти

Независимое телевидение Севастополя05:35

Польша пригрозила обратиться в суд по поводу компенсаций за «грязную» нефть

Взгляд.ру05:12

Польша обратится в суд, если не решится вопрос о компенсациях за загрязненную нефть

ТАСС07:28

Польша оценила объем загрязненной нефти в «Дружбе» на территории страны

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Польша может потребовать компенсации за грязную нефть в «Дружбе» через суд

Евразия Daily05:37

Польша оценила объем поступившей по «Дружбе» загрязненной нефти

Известия05:08

Польша оценивает объем загрязненной нефти, поступившей по «Дружбе», в 1 млн тонн

ПРАЙМ04:45
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Политика

Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек

Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие

Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку

Обновлено в 05:44
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором

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Оксана Воеводина рассказала, как познакомилась с королем Малайзии

Осенью прошлого года Оксана Воеводина стала женой малайзийского монарха Мухаммада V. Русская красавица и победительница конкурса «Мисс Москва» 2015 года также приняла ислам и взяла мусульманское имя Рихана.
Обновлено в 07:00
Политика

Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Кортеж Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю вдову

В Великобритании один из полицейских мотоциклов из кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину.
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Происшествия

Украинца, которого разыскивает Интерпол, задержали в Крыму

ИА «Ореанда-Новости» Российские пограничники задержали гражданина Украины, который пытался въехать в Республику Крым.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Угроза цунами из-за землетрясения в Японии отменена

Власти Японии отменили угрозу цунами, объявленную после землетрясения на севере страны.
Обновлено вчера в 12:52
Экономика

Boeing заключил первый за три месяца контракт на поставку 737 MAX

Обновлено в 04:42
Общество

Госдума может ввести штраф до 5 тыс. рублей за отсутствие ОСАГО

Если закон будет принят, что за повторное нарушение требований об обязательном автостраховании водитель будет оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей либо лишен прав управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
Обновлено в 03:21
Экономика

Владимир Лисин продал долю в банке «Зенит» топ-менеджеру «Татнефти»

Компания, представляющая интересы Владимира Лисина, купила 14,4% акций банка "Зенит" в 2007 году, затем его доля в кредитной организации снижалась.
Обновлено в 04:29
Происшествия

В Подмосковье обрушился мост через реку Лама

Как сообщили «РИА Новости», мост установлен над рекой Лама, на которой и стоит Волоколамск.
Обновлено в 07:11
Религия

Запрет приносить свои свечи в храм прокомментировали в РПЦ

Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес

Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления

Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Обновлено вчера в 22:00
Наука

Сверхпроводящий ферромагнетик вскрывает карты

Ферромагнетики же — материалы, обладающие намагниченностью, которая создает магнитное поле в объеме.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес

Ирина Медведева впервые стала мамой

Звезда "6 кадров" опубликовала фото с сыном В июле 2018 года актриса Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, а сегодня стало известно, что она подарила ему долгожданного сына.
Обновлено в 04:28
Кино

В Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»

В Северной Ирландии начались съемки пилотного эпизода приквела «Игры престолов». Сериал получил рабочее название «Долгая ночь».
Обновлено в 03:29
Армия и оружие

Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта

Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в РФ

Наиболее дорогая сельскохозяйственная земля находится на юге России. В Краснодарском крае стоимость гектара составляет 130 тысяч рублей.
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Политика

МИД рассказал о последствиях водной блокады Крыма для Украины

В Министерстве иностранных дел РФ отметили "печальные последствия" так называемой водной блокады Крымского полуострова для экономики и экологии Украины.
Обновлено в 07:30
Футбол

Денис Глушаков объяснил свой уход из «Спартака»

Денис Глушаков покинул «Спартак» «ради команды, а не ради себя». Об этом он объявил в свое видеообращении к болельщикам.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Рыбаки из КНДР пытались задержать российскую яхту в Японском море

Неизвестное судно, предположительно принадлежащее северокорейским рыбакам, предприняло попытку задержать российскую яхту в Японском море.
Обновлено в 05:35
Политика

Зеленский захотел поговорить с Путиным о Крыме

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что новая украинская власть захочет восстановить отношения с РФ.
Обновлено вчера в 03:19
Экономика

Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума ребенка в регионе.
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Футбол

Мишель Платини освобожден из-под стражи после допроса

Бывший президент УЕФА и легенда мирового футбола Мишель Платини был освобожден из-под стражи после допроса о возможных махинациях при голосовании за страну-хозяйку чемпионата мира - 2022.
Обновлено в 03:30
Происшествия

СК возбудил дело после гибели мужчины в ходе драки у метро в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в драке около станции метро «Электрозаводская» в Москве.
Обновлено в 06:08
Общество

Кейт Миддлтон появилась на скачках в серо-голубом платье

18 июня состоялся первый день королевских скачек в Аскоте, которые считаются одними из самых престижных в мире.
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия

Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
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ЦСКА выкупил у «Эвертона» футболиста Влашича

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