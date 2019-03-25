Футбол

Польша обыграла Латвию в матче квалификации Евро-2020RT на русском 17:55

Сборная Польши одержала победу над национальной командой Латвии в матче второго тура группового турнира квалификации на чемпионат Европы 2020 года. Встреча, прошедшая в Варшаве, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля. Победу сборной Польши принесли голы Роберта Левандовски и Камиля Глика.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Польша обыграла Латвию в матче квалификации Евро-2020

RT на русском17:55

Польша победила Латвию в матче отбора Евро-2020

Чемпионат17:39

Польша смогла добиться домашней победы над Латвией

ProstoProSport17:45

Польша обыграла Латвию

Soccer.ru17:40

Польша обыграла Латвию, одержав вторую победу в квалификации ЧЕ-2020

Sport24.ru17:40

Сборная Польши переиграла Латвию в матче отбора чемпионата Европы

РИА Новости17:53

Бельгия обыграла Кипр, поляки с трудом одолели Латвию

Евро-футбол.ру17:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:12, Ашберн
Происшествия

В летевший в Сочи самолет ударила молния

Обновлено в 08:22
Политика

Вучич: Сербия не хочет вступать в НАТО

Сербия не собирается становиться участником Организации Североатлантического договора (НАТО).
Обновлено в 17:42
Политика

Песков рассказал о подготовке Путина к публичным мероприятиям

Президент России Владимир Путин работает с информацией от разных ведомств, а также звонит своим подчиненным и проводит с ними встречи перед публичными мероприятиями, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:14
Политика

В Таиланде началось голосование на парламентских выборах

Обновлено вчера в 21:04
Футбол

Сборная Германии вырвала победу в матче с Голландией

Голы Лероя Зане и Сержа Гнабри позволили Германии повести к перерыву (2:0). Однако во второй половине "оранжевые" резко активизировались и дважды огорчили Мануэля Нойера: отличились Матейс де Лигт и Мемфис Депай.
Обновлено в 17:53
Наука

Тираннозавр Скотти стал самым крупным представителем вида

Канадские учёные сообщили, что найденный в 1991 году скелет тираннозавра рекса оказался самым крупным в мире.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия

Неизвестный зарезал охранника одной из организаций в Подольске

Злоумышленник зарезал охранника одной из организаций в Невтебазовском проезде Подольска в Подмосковье, полиция разыскивает злоумышленника.
Обновлено в 13:38
Общество

Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста

Строители установили последний пролет железнодорожной части Крымского моста.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие

Российские военные проведут наблюдательный полет над США

Российский самолет совершит с 25 по 30 марта наблюдательный полет над США в рамках Договора по открытому небу, сообщает в понедельник газета вооруженных сил России "Красная звезда".
Обновлено в 17:16
Космос

Конца света не будет: планета Нибиру уничтожена, считают конспирологи

Обновлено вчера в 07:44
Происшествия

Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети

В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.
Обновлено в 01:01
Футбол

Черчесов рассказал о настрое сборной перед игрой с Казахстаном

24 марта российская сборная одержала победу над командой Казахстана в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 4:0. Игра прошла в Нур-Султане.
Обновлено в 12:47
Политика

Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства.
Обновлено в 14:36
Политика

Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией

Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован на сайте комитета палаты представителей.
Обновлено в 15:57
Происшествия

КАД заволокло чёрным дымом от пожара на Волхонском шоссе

Клубы густого чёрного дыма распространились на большой площади и, по словам очевидцев, долетели до КАД.
Обновлено в 11:50
Общество

Росстат уточнил, почему россияне заводят второго ребенка

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) рассказала, по каким причинам россияне заводят второго ребенка, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено в 14:43
Футбол

Анри признан лучшим легионером в истории АПЛ

На сайте известного телеканала BBC подошло к концу голосование по выявлению лучшего иностранного футболиста в истории АПЛ - им стал французский нападающий Тьерри Анри, долгое время игравший за "Арсенал".
Обновлено в 04:43
Происшествия

Ростовская больница выбросила личные данные пациентов на свалку

Обновлено в 12:31
Авто

Составлен ТОП-3 основных признаков некачественного бензина

По словам экспертов, некачественный бензин дает о себе знать практически сразу же, и чем он хуже, тем сильнее проявления «паленки».
Обновлено в 01:00
Происшествия

После массового отравления в Дагестане возбуждено уголовное дело

Обновлено в 11:02
Политика

Тревожные настроения: все больше россиян готовы принимать участие в протестах

46% россиян отметили, что среди их родных, друзей и коллег доминируют тревожные настроения.
Обновлено вчера в 04:41
Шоу-бизнес

Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов

Обновлено в 03:46
Общество

Влиятельные Раки, поездки у Скорпионов и романтика у Рыб: гороскоп на 25 марта

РАКИ обретают вес среди партнеров по бизнесу.
Обновлено в 07:00
Футбол

УЕФА представил талисман Евро-2020

Талисман получил имя «Скиллзи». Чемпионат Европы 2020 года станет первым в истории, который пройдёт в 12 городах различных стран.
Обновлено в 17:15
Финансы

Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов

Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева поделилась секретами материнства

Виктория Лопырева, родившая месяц назад мальчика, на своей странице в соцсети решила поделиться секретами материнства.
Обновлено в 18:06
Здоровье

Пенсионная реформа: «Работы нет вообще, а после 50 – только нищета»

На днях министр труда России Максим Топилин посетил Госдуму и рассказал там, как здорово у нас идут дела с продвижением проектов, связанных с пенсионной реформой.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Концерт петербургской группы «Црвених Цветова» сорвали в Оренбурге

Обновлено в 11:01
Армия и оружие

В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Происшествия

Экс-владельца «Зимней вишни» задержали в Польше

Экс-глава компании «Кемеровский кондитерский комбинат», владевшей сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня», задержан в Польше.
Обновлено в 17:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роберт Левандовски
Польский футболист
Польский футболист, нападающий «Баварии» и капитан национальной сборной Польши.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Камиль Глик
Польский футболист
Польский футболист, защитник французского клуба «Монако» и сборной Польши. Также имеет паспорт гражданина Германии, в котором записан как Камиль Глюк.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное