Футбол
Польша обыграла Латвию в матче квалификации Евро-2020RT на русском вчера в 17:55
Сборная Польши одержала победу над национальной командой Латвии в матче второго тура группового турнира квалификации на чемпионат Европы 2020 года. Встреча, прошедшая в Варшаве, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля. Победу сборной Польши принесли голы Роберта Левандовски и Камиля Глика.
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