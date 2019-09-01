с чего всё началось

1 сентября в Польше прошло под знаком 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Президент Анджей Дуда пригласил отметить печальную дату генсеков ООН и НАТО, руководителей стран ЕС и «Восточного партнерства» (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина).

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Политика Правые популисты укрепили позиции в парламентах двух земель Германии Партия AfD («Альтернатива для Германии») стала самой популярной партией на востоке страны по итогам выборов в ландтаги (местные парламенты), состоявшихся в в воскресенье, 1 сентября.

Здоровье Эпидемия кори в Новой Зеландии расширяется 750 случаев заболеваний корью по состоянию на 31 августа зафиксировано в крупнейшем городе Новой Зеландии — Окленде, сообщает 1 сентября новостной сервис Newshub.

Шоу-бизнес Кристина Агилера станцевала в одном из клубов столицы Певица Кристина Агилера 31 августа выступила на закрытом корпоративе в Москве.

Общество Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.

Происшествия В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.

Происшествия В Гонконге приостановили движение аэроэкспрессов из-за демонстрантов Движение аэроэкспрессов в международный аэропорт Гонконга приостановлено из-за действий демонстрантов, говорится в заявлении компании-оператора.

Политика США пообещали Зеленскому всячески поддерживать Украину США будут поддерживать Украину, заявил американский вице-президент Майк Пенс на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Футбол Георгий Джикия: «Спартак» играл лучше «Зенита» Капитан «Спартака» Георгий Джикия после поражения от «Зенита» (0:1) в матче 8-го тура чемпионата России отметил, что принимает решение судейской бригады отменить гол красно-белых после использования ВАР.

Происшествия В Москве автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в момент аварии на переходе было много людей, часть из них получила травмы.

Происшествия При крушении самолета на Филиппинах погибли девять человек На Филиппинах в результате крушения небольшого самолёта погибли, по последним данным, девять человек.

Политика В Рособоронэкспорте рассказали об итогах переговоров на МАКС-2019 "В рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 специалисты Рособоронэкспорта провели свыше 200 предконтрактных переговоров, консультаций и технических презентаций для иностранных делегаций, по результатам которых ожидается пополнение портфеля заказов компании на несколько миллиардов долларов", - говорится в сообщении.

Общество Минтруд уточнил число работающих пенсионеров В последние пять лет в России зафиксирован рост числа занятых пенсионеров — с 8,5% до 9,6%. Этому способствует в том числе профобучение лиц предпенсионного возраста.

Футбол Александр Медведев: Голевых моментов у «Зенита» сегодня было больше Спартак с 14 очками занимает шестое место. В следующем туре Спартак дома сыграет против Урала, а Зенит на своем поле примет Арсенал.

Происшествия Рейс Ереван-Москва экстренно приземлился в Тбилиси Самолет авиакомпании «Армения», летевший рейсом из Еревана в Москву, был вынужден совершить экстренную посадку в грузинской столице, сообщили в Комитете гражданской авиации в Армении.

Транспорт В Петербурге запустили два новых маршрута трамвая «Чижик» В торжественном открытии движения "Чижиков" в полном объеме принял участие врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, который поблагодарил строителей за проделанную работу и лично опробовал один из маршрутов.

Баскетбол Сборная Австралии обыграла Канаду в матче ЧМ-2019 Сборная Австралии одержала победу над командой Канады в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу.

Происшествия В Беслане началась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе Около 3 тыс. человек пришли почтить память жертв теракта, который 15 лет назад произошел в школе №1 Беслана, в первые часы трехдневной вахты.

Автоспорт Ферстаппен: Кими не ожидал, что я окажусь в том месте Полагаю, Кими просто не ожидал, что я окажусь в том месте – он ехал по обычной траектории, и мы столкнулись.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.