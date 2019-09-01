с чего всё началось

В МИД Польши объяснили отказ приглашать РФ на годовщину начала Второй мировой войны. По мнению польских дипломатов, Россия не заинтересована в сохранении «духа исторической правды».

Польша обвинила Россию в отсутствии интереса к «исторической правде»

Экономика Новак: Потребление электроэнергии в мире вырастет вдвое Если потребление энергии к 2040 году вырастет в полтора-два раза, то востребованность в электроэнергии вырастет больше чем вдвое.

Армия и оружие США нашли причину для ядерной войны Настоящая опасность военного применения систем искусственного интеллекта (ИИ) заключается в их использовании для принятия решения о нанесении ядерного удара, передает Breaking Defense заявление 32-го заместителя министра обороны США Роберта Уорка.

Хоккей «Авангард» победил ЦСКА и выиграл Кубок Открытия КХЛ Поскольку в предыдущем сезоне оба трофея выиграл ЦСКА, в матче открытия он сыграет с финалистом Кубка Гагарина.

Наука Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.

Происшествия Скончался избитый брянским полицейским подросток Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Происшествия В Самаре ребенка убило упавшей с Дворца культуры плитой В Кировском районе Самары мраморная плита с Дворца культуры упала на десятилетнего мальчика.

Кино В мультфильме «Возвращение в Простоквашино» появится новый герой В мультсериале «Возвращение в Простоквашино» появится новый персонаж. Им станет няня сестры Дяди Федора.

Политика Пенс заявил о крепких отношениях между Украиной и США Вице-президент США Майк Пенс рассказал о крепких отношениях между Украиной и США.

Происшествия Рейс из Еревана вылетел в Москву после экстренной посадки в Тбилиси Самолет авиакомпании "Армения" Боинг-737, совершавший рейс Ереван-Москва, который вечером в воскресенье сделал экстренную посадку в аэропорту Тбилиси, уже вылетел в Москву, сообщили "Интерфаксу" в международном аэропорту грузинской столицы.

Экономика Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Политика Нарышкин пообещал не реагировать «зеркально» на действия Польши Россия не станет «зеркально» реагировать на действия Варшавы, не пригласившей президента России Владимира Путина на празднование 80-летия начала Второй мировой войны, заявил глава Российского военно-исторического общества и директор СВР Сергей Нарышкин в интервью «Известиям».

Армия и оружие «Роскосмос» анонсировал производство «царь-двигателей» «Роскосмос» анонсировал производство самых мощных в мире ракетных двигателей РД-171МВ, сообщает РИА Новости.

Космос Китайцы нашли на обратной стороне Луны странное вещество Китайский ровер «Юйту-2» обнаружил на обратной стороне Луны неизвестный материал.