Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Польша обвинила Россию в отсутствии интереса к «исторической правде»

В МИД Польши объяснили отказ приглашать РФ на годовщину начала Второй мировой войны. По мнению польских дипломатов, Россия не заинтересована в сохранении «духа исторической правды».
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с чего всё началось
Дипломат в интервью польской радиостанции Radio Maryja
 объяснил, почему Россия не была приглашена на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны 1 сентября в Польше.
RT на русскомвчера в 21:16

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МИД Польши объяснил решение не приглашать Россию на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй Мировой войны

Эхо Москвы09:00

Польша обвинила Россию в отсутствии интереса к «исторической правде»

Телеканал 360°01:59

В Польше объяснили, почему Россию не пригласили на годовщину Второй мировой войны

URA.Ru03:42

Польша объяснила отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой

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В Польше сочли позицию России несоответствующей «исторической правде»

RT на русскомвчера в 21:16

В МИД Польши объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой

РИА Новостивчера в 17:56
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 17:28, Вашингтон
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