Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Польша обвинила Россию в отсутствии интереса к «исторической правде»

В МИД Польши объяснили отказ приглашать РФ на годовщину начала Второй мировой войны. По мнению польских дипломатов, Россия не заинтересована в сохранении «духа исторической правды».
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с чего всё началось
Дипломат в интервью польской радиостанции Radio Maryja
 объяснил, почему Россия не была приглашена на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны 1 сентября в Польше.
RT на русскомвчера в 21:16

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МИД Польши объяснил решение не приглашать Россию на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй Мировой войны

Эхо Москвы09:00

Сенатор напомнил Польше об «исторической правде» про конец Второй мировой

РБК06:57

Польша объяснила отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой

Газета.Ru05:10

В Польше объяснили, почему Россию не пригласили на годовщину Второй мировой войны

URA.Ru03:42

В Польше сочли позицию России несоответствующей «исторической правде»

RT на русскомвчера в 21:16

В МИД Польши объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой

РИА Новостивчера в 17:56

Эксперты: Польша была жертвой Германии и СССР, и нужно донести миру правду о II Мировой войне (Polskie Radio, Польша) (Polskie Radio)

ИноСМИвчера в 02:02
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Какие изменения в российских законах вступят в силу с 1 сентября

С 1 сентября текущего года вступят в силу некоторые изменения в российском законодательстве. Основные из них приведены ниже.
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Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open).
Газета.Ru 20:19
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Цифровая экономика на экспорт

Создатели программы "Цифровая экономика" уже на ранних стадиях понимали, что существующего штата российских разработчиков не хватит для решения амбициозных задач.
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Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвёл итоги матча с «Уралом» (4:2) в эфире канала «Матч Премьер».
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Китайский луноход нашёл на обратной стороне Луны неизвестное вещество

Китайский луноход «Юйту-2», исследующий обратную сторону Луны, нашёл там неизвестное вещество.
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Губернатор Южной Каролины объявил эвакуацию побережья из-за урагана

На всем побережье штата Южная Каролина из-за приближения урагана "Дориан" объявлена эвакуация, заявил губернатор Генри Макмастер.
РИА Новости 19:29
Экономика

Орешкин рассказал о влиянии цен на нефть на экономику России

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что нефть при цене в $40 за баррель не окажет серьезного давления на российскую экономику.
Газета.Ru 18:23
Политика

Президент Польши хочет выставить счет Германии за Вторую мировую

Президент Польши вновь намерен выставить счет Германии: в 80-летнюю годовщину начала Второй мировой войны Анджей Дуда дал интервью газете Bild, в котором заявил, целью сговора Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера было уничтожение Польши.
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Политика

Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку

Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
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Полиция задержала сбившего детей в Москве водителя Porsche

Московская полиция задержала на юго-востоке столицы мужчину, который сбил детей за рулем автомобиля Porsche.
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Правительство РФ заложило в бюджет на 2020-2022 годы проект создания российской орбитальной спутниковой группировки "Сфера".
ТАСС 18:10
Политика

Скабеева назвала позицию Польши по Второй мировой войне дурью

Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале прокомментировала объяснения МИД Польши о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:53
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МВД отреагировало на смерть избитого полицейским студента в Брянске

В Брянской области МВД отреагировало на смерть студента, который был избит до смерти сотрудником полиции.
Газета.Ru 20:07
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В России увеличилось число самостоятельных путешественников

По словам экспертов, увеличилось число самостоятельных путешественников, подорожали авиабилеты, а также снизилось доверие людей к туристическим агентствам, сообщает news.ru.
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Консульство России проверяет информацию о гибели ребенка в США

Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет сообщения СМИ о гибели ребенка из России у побережья Атлантического океана в штате Массачусетс.
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В МЭР назвали принципиальный момент в интеграции России и Белоруссии

По словам Орешкина, интеграция России и Белоруссии представляет собой не объединение государств – «речь об объединении экономик как равных партнеров, что принципиально».
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Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области

В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
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Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
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Все версии Zenfone 6 – и обычные, и Edition 30 – оснащены топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855, аккумулятором на 5000 мАч, 6,4-дюймовым IPS-экраном и двойной камерой в откидном модуле.
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Президентское кадетское училище открыли в Кемерово

Статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков во вступительной речи отметил, что с 2009 года в России было открыто восемь президентских кадетских училищ.
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На Венецианском кинофестивале показали фильм о Ходорковском

На кинофестивале в Венеции прошел премьерный показ документального фильма Алекса Гибни о Михаиле Ходорковском.
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США, Польша и Украина подписали газовое соглашение

Польша, Украина и США договорились о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, подписав межправительственное соглашение, передает «РИА Новости».
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