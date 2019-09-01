с чего всё началось

В МИД Польши объяснили отказ приглашать РФ на годовщину начала Второй мировой войны. По мнению польских дипломатов, Россия не заинтересована в сохранении «духа исторической правды».

Польша обвинила Россию в отсутствии интереса к «исторической правде»

Экономика ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии Как отмечается, ПФР предложил повысить сумму пенсионных накоплений в 2,4 раза, ниже которой у пенсионера появится возможность получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Космос Астрономическая осень придет на Сахалин 23 сентября Осеннее равноденствие сравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле, а после перехода Солнца в южное полушарие небесной сферы ночь в северном полушарии Земли становится длиннее дня, наступает астрономическая осень, а в южном полушарии Земли короче, там наступает астрономическая весна.

Общество Какие изменения в российских законах вступят в силу с 1 сентября С 1 сентября текущего года вступят в силу некоторые изменения в российском законодательстве. Основные из них приведены ниже.

Теннис Российский теннисист Медведев вышел в четвертьфинал US Open Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open).

Технологии Цифровая экономика на экспорт Создатели программы "Цифровая экономика" уже на ранних стадиях понимали, что существующего штата российских разработчиков не хватит для решения амбициозных задач.

Футбол Матвеев: «Победили с довольно качественным футболом» Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвёл итоги матча с «Уралом» (4:2) в эфире канала «Матч Премьер».

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Общество Гороскоп 2019. Три знака зодиака, которым повезет этой осенью Близнецы Первый месяц осени, говорит гороскоп 2019, подарит Близнецам прекрасную возможность для личностного развития.

Автоспорт Квят стал седьмым на Гран-при Бельгии «Формулы-1» Российский гонщик Даниил Квят из команды Toro Rosso занял седьмое место на Гран-при Бельгии «Формулы-1».

Общество Губернатор Южной Каролины объявил эвакуацию побережья из-за урагана На всем побережье штата Южная Каролина из-за приближения урагана "Дориан" объявлена эвакуация, заявил губернатор Генри Макмастер.

Экономика Орешкин рассказал о влиянии цен на нефть на экономику России Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что нефть при цене в $40 за баррель не окажет серьезного давления на российскую экономику.

Политика Президент Польши хочет выставить счет Германии за Вторую мировую Президент Польши вновь намерен выставить счет Германии: в 80-летнюю годовщину начала Второй мировой войны Анджей Дуда дал интервью газете Bild, в котором заявил, целью сговора Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера было уничтожение Польши.

Политика Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.

Единоборства Поветкин победил Фьюри по очкам Российский боксер Александр Поветкин одолел британца Хьюи Фьюри в тяжелом бою, который длился полные 12 раундов.

Происшествия Полиция задержала сбившего детей в Москве водителя Porsche Московская полиция задержала на юго-востоке столицы мужчину, который сбил детей за рулем автомобиля Porsche.

Общество На проект «Сфера» выделят более 10 млрд рублей до 2022 года Правительство РФ заложило в бюджет на 2020-2022 годы проект создания российской орбитальной спутниковой группировки "Сфера".

Политика Скабеева назвала позицию Польши по Второй мировой войне дурью Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале прокомментировала объяснения МИД Польши о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.

Происшествия МВД отреагировало на смерть избитого полицейским студента в Брянске В Брянской области МВД отреагировало на смерть студента, который был избит до смерти сотрудником полиции.

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Происшествия Консульство России проверяет информацию о гибели ребенка в США Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет сообщения СМИ о гибели ребенка из России у побережья Атлантического океана в штате Массачусетс.

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Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.

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Кино На Венецианском кинофестивале показали фильм о Ходорковском На кинофестивале в Венеции прошел премьерный показ документального фильма Алекса Гибни о Михаиле Ходорковском.