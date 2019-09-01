Политика
Телеканал 360°Польша обвинила Россию в отсутствии интереса к «исторической правде»
В МИД Польши объяснили отказ приглашать РФ на годовщину начала Второй мировой войны. По мнению польских дипломатов, Россия не заинтересована в сохранении «духа исторической правды».
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с чего всё началось
Дипломат в интервью польской радиостанции Radio Maryja объяснил, почему Россия не была приглашена на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны 1 сентября в Польше.RT на русскомвчера в 21:16
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Экономика
ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
Как отмечается, ПФР предложил повысить сумму пенсионных накоплений в 2,4 раза, ниже которой у пенсионера появится возможность получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
Газета.Ru 20:23
Космос
Астрономическая осень придет на Сахалин 23 сентября
Осеннее равноденствие сравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле, а после перехода Солнца в южное полушарие небесной сферы ночь в северном полушарии Земли становится длиннее дня, наступает астрономическая осень, а в южном полушарии Земли короче, там наступает астрономическая весна.
АСТВ 19:08
Общество
Какие изменения в российских законах вступят в силу с 1 сентября
С 1 сентября текущего года вступят в силу некоторые изменения в российском законодательстве. Основные из них приведены ниже.
REGNUM вчера в 05:14
Теннис
Российский теннисист Медведев вышел в четвертьфинал US Open
Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open).
Газета.Ru 20:19
Технологии
Цифровая экономика на экспорт
Создатели программы "Цифровая экономика" уже на ранних стадиях понимали, что существующего штата российских разработчиков не хватит для решения амбициозных задач.
ComNews.ru 19:30
Футбол
Матвеев: «Победили с довольно качественным футболом»
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвёл итоги матча с «Уралом» (4:2) в эфире канала «Матч Премьер».
Евро-футбол.ру 09:14
Общество
Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября
Россияне стали экономить на букетах для детей к первому сентября.
Газета.Ru вчера в 06:08
Общество
Гороскоп 2019. Три знака зодиака, которым повезет этой осенью
Близнецы Первый месяц осени, говорит гороскоп 2019, подарит Близнецам прекрасную возможность для личностного развития.
ГТРК Южный Урал 13:37
Автоспорт
Квят стал седьмым на Гран-при Бельгии «Формулы-1»
Российский гонщик Даниил Квят из команды Toro Rosso занял седьмое место на Гран-при Бельгии «Формулы-1».
Давыдов.Индекс 11:43
Космос
Китайский луноход нашёл на обратной стороне Луны неизвестное вещество
Китайский луноход «Юйту-2», исследующий обратную сторону Луны, нашёл там неизвестное вещество.
Слово и Дело 13:39
Общество
Губернатор Южной Каролины объявил эвакуацию побережья из-за урагана
На всем побережье штата Южная Каролина из-за приближения урагана "Дориан" объявлена эвакуация, заявил губернатор Генри Макмастер.
РИА Новости 19:29
Экономика
Орешкин рассказал о влиянии цен на нефть на экономику России
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что нефть при цене в $40 за баррель не окажет серьезного давления на российскую экономику.
Газета.Ru 18:23
Политика
Президент Польши хочет выставить счет Германии за Вторую мировую
Президент Польши вновь намерен выставить счет Германии: в 80-летнюю годовщину начала Второй мировой войны Анджей Дуда дал интервью газете Bild, в котором заявил, целью сговора Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера было уничтожение Польши.
BFM.ru 10:58
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Единоборства
Поветкин победил Фьюри по очкам
Российский боксер Александр Поветкин одолел британца Хьюи Фьюри в тяжелом бою, который длился полные 12 раундов.
Пятый канал вчера в 18:01
Происшествия
Полиция задержала сбившего детей в Москве водителя Porsche
Московская полиция задержала на юго-востоке столицы мужчину, который сбил детей за рулем автомобиля Porsche.
Известия 18:39
Общество
На проект «Сфера» выделят более 10 млрд рублей до 2022 года
Правительство РФ заложило в бюджет на 2020-2022 годы проект создания российской орбитальной спутниковой группировки "Сфера".
ТАСС 18:10
Политика
Скабеева назвала позицию Польши по Второй мировой войне дурью
Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале прокомментировала объяснения МИД Польши о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:53
Происшествия
МВД отреагировало на смерть избитого полицейским студента в Брянске
В Брянской области МВД отреагировало на смерть студента, который был избит до смерти сотрудником полиции.
Газета.Ru 20:07
Экономика
В России увеличилось число самостоятельных путешественников
По словам экспертов, увеличилось число самостоятельных путешественников, подорожали авиабилеты, а также снизилось доверие людей к туристическим агентствам, сообщает news.ru.
Накануне.Ru 20:01
Происшествия
Консульство России проверяет информацию о гибели ребенка в США
Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет сообщения СМИ о гибели ребенка из России у побережья Атлантического океана в штате Массачусетс.
Газета.Ru 14:10
Политика
В МЭР назвали принципиальный момент в интеграции России и Белоруссии
По словам Орешкина, интеграция России и Белоруссии представляет собой не объединение государств – «речь об объединении экономик как равных партнеров, что принципиально».
Взгляд.ру 20:22
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
РБК 14:54
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
Газета.Ru 15:05
Футбол
ЦСКА победил «Арсенал» в РПЛ благодаря голу дебютанта Гогуа
Российская газета 11:59
Здоровье
Медики дали советы пенсионерам по сохранению здоровья зубов
Уникальный случай появления зуба в столь почтенном возрасте даже был занесен в 2017 году в Книгу рекордов Гиннесса — и является прекрасным доказательством того, что "свои" зубы можно сохранить даже до глубокой старости.
Московский Комсомолец 12:14
Гаджеты
Премьера: В Россию приехал смартфон ASUS Zenfone 6 Edition 30 с 512 Гбайт памяти и аккумулятором на 5000 мАч
Все версии Zenfone 6 – и обычные, и Edition 30 – оснащены топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855, аккумулятором на 5000 мАч, 6,4-дюймовым IPS-экраном и двойной камерой в откидном модуле.
Dgl.ru 16:16
Общество
Президентское кадетское училище открыли в Кемерово
Статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков во вступительной речи отметил, что с 2009 года в России было открыто восемь президентских кадетских училищ.
Известия 03:58
Кино
На Венецианском кинофестивале показали фильм о Ходорковском
На кинофестивале в Венеции прошел премьерный показ документального фильма Алекса Гибни о Михаиле Ходорковском.
Культуромания 08:11
Политика
США, Польша и Украина подписали газовое соглашение
Польша, Украина и США договорились о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, подписав межправительственное соглашение, передает «РИА Новости».
Rambler News Service вчера в 15:25