Польша не пустила российский парусник в свои водыГазета.Ru 14:04

Польша запретила российскому паруснику "Седов" вход в территориальные воды страны, передает РИА "Новости". Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Польши Эва Сувара. По ее словам, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял "отрицательное решение" в отношении парусника.

Польша не пустила российский парусник в свои воды

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