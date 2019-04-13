Политика
Польша не пустила парусник «Седов» из-за керчан на бортуАргументы недели - Керчь 05:43
Ранее «Аргументы недели Крым» писали о том, что примерно по той же причине экипаж корабля «Седов» получил отказ на вхождение в территориальные воды Эстонии от местных властей.
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Благодарим премьер-министра Польши за решение об отказе российскому паруснику "Седов" войти в территориальные воды. Польша вместе с Эстонией встали на защиту международного права.
— Павел Климкин, украинский дипломатТК Звезда вчера в 23:10
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