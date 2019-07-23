Политика
Польша не пригласила Россию на 80-летие начала Второй мировой войныРоссийская газета 04:53
Восьмидесятую годовщину начала Второй мировой войны Польша будет отмечать вместе с Германией и без России. Эту информацию, ранее уже озвученную польской стороной, сейчас подтвердили агентству РИА Новости в пресс-службе президента республики.
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Политика
ЦИК Украины обновил данные об итогах выборов в Раду
Обе политические силы преодолели 5-процентный барьер Отмечается, что если после обработки 100% бюллетеней «Слуга народа» не потеряет сложившегося преимущества, президент Украины впервые в истории страны сформирует правительство без коалиции.
Обновлено вчера в 18:55
Политика
Борис Джонсон станет новым премьером Великобритании
Победителем выборов стал экс-глава МИДа и бывший мэр Лондона Борис Джонсон. Он набрал 92 153 голоса, сообщает Reuters.
Обновлено в 07:07
Футбол
«Спартак» может купить полузащитника ПСВ Перейро
Московский «Спартак» договорился с голландским ПСВ по трансферу полузащитника Гастона Перейро.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Вертолет с россиянами рухнул в море у берегов Италии
Обновлено в 06:20
Экономика
Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло
Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 08:17
Общество
В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail
Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
Обновлено в 07:18
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в Мосгордуму
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.
Обновлено в 02:37
Экономика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге
Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге, регулирующий отношения по привлечению инвестиций юрлицами или индивидуальными предпринимателями посредством инвестиционных платформ.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.
Обновлено в 07:11
Происшествия
В Саратовской области из-за нехватки льготных лекарств возбуждено дело
По результатам доследственной проверки после «прямой линии» президента РФ Владимира Путина в Саратовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Футбол
Агент: «Бэйл может остаться в „Реале“ еще на три года»
Могу гарантировать, что он не отправится в аренду ни в один из клубов. Гарет - игрок "Реала", и в данный момент остается таковым.
Обновлено в 06:29
Экономика
Медведев оценил темпы расходов на нацпроекты
Расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов оцениваются в 4,9 триллиона рублей.
Обновлено в 08:04
Происшествия
В Свердловской области загорелся магазин «Пятёрочка»
В Свердловской области пожарные тушат загоревшееся здание магазина «Пятёрочка» в селе Косулино Белоярского района.
Обновлено в 07:45
Политика
Умер бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн
Бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн скончался в Пекине на 91-м году жизни, сообщило Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Гаджеты
Honor 9X и Honor 9X Pro представлены официально
Анонс новеньких смартфонов от Honor, Honor 9X и Honor 9X Pro наконец-то состоялся.
Обновлено в 05:41
Политика
Правительство предложило создать единую базу данных россиян
Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
Обновлено в 04:33
Кино
Ди Каприо и Брэд Питт «сорвали» выпуск программы на ТВ
Невероятный звездный состав, включающий Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта, Марго Робби, Курта Рассела и Аль Пачино и Квентина Тарантино в качестве режиссера, заставили всех киноманов пометить день премьеры фильма в своих ежедневниках.
Обновлено в 02:34
Происшествия
В Петербурге убита ЛГБТ-активистка
Обновлено вчера в 12:00
Шоу-бизнес
Возлюбленный Ксении Собчак Константин Богомолов отмечает день рождения
Константин Богомолов родился в Москве 23 июля 1975 года. в семье Юрия Богомолова (ыл знаменитым в СССР киноведом, критиком и автором статей в ряде газет) и Ольги Ульяновой.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
Северный флот подвел итоги весеннего призыва
Более 2000 призывников пополнили Вооруженные силы по итогам весеннего призыва 2019 года, проведенной военными комиссариатами Северного флота.
Обновлено в 07:29
Политика
Совфед ответил на слова Помпео о нарушении РФ международных договоров
Сенатор ответил на слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что США "упрашивали" Россию не нарушать важные соглашения.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Врачи решили отложить ампутацию руки избитой в Ингушетии девочки
Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии перенесли проведение ампутации правой руки избитой в Ингушетии девочки, чтобы дать организму время на восстановление и уже после этого принимать решение об уровне ампутации.
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес
Ольга Бузова записала песню в стиле 90-х
Ольга Бузова выпустила новую песню в стилистике 90-х.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Абызов отказался сотрудничать со следствием
Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве, отказался давать показания и сотрудничать со следствием.
Обновлено в 07:35
Музыка
Shazam назвал самые популярные у россиян песни
Обновлено в 08:38
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09