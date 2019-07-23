Политика
Польша не пригласила Россию на 80-летие начала Второй мировой войныРоссийская газета 04:53
Восьмидесятую годовщину начала Второй мировой войны Польша будет отмечать вместе с Германией и без России. Эту информацию, ранее уже озвученную польской стороной, сейчас подтвердили агентству РИА Новости в пресс-службе президента республики.
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Экономика
20 регионов России вышли в лидеры по просрочке кредитов
В 20 российских регионах зафиксирован уровень просрочки по кредитам выше среднего по стране.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Увеличилось число погибших детей при пожаре в лагере под Хабаровском
Число погибших детей при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском увеличилось до двух.
Обновлено в 05:27
Политика
Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурора
Как сообщил в понедельник в Совфеде замгенпрокурора Юрий Пономарев, Малиновский останется работать в Генпрокуратуре на должности советника генпрокурора.
Обновлено в 03:47
Политика
В Совфеде предложили Украине заключить новый Большой договор о дружбе
Президенту Украины и новому составу Верховной рады нужно сделать все для восстановления нормальных отношений с Россией, одним из шагов должно стать заключение нового Большого договора о дружбе, заявил сенатор от крымского региона Сергей Цеков.
Обновлено в 04:34
Политика
Партия Зеленского получает однопартийное большинство в Верховной Раде
После обработки половины голосов «Слуга народа» набирает 42,46% процента голосов, что обеспечивает партии главы государства 122 места в парламенте.
Обновлено вчера в 05:29
Экономика
Средние зарплаты россиян выросли
19 июля Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона рублей. Такой доход в месяц получают 11 287 граждан.
Обновлено вчера в 19:29
Армия и оружие
Токио выразил протест Москве и Сеулу из-за инцидента с самолётами
Правительство Японии выразило протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в районе островов Токто (Такэсима) в Японском море, когда южнокорейские истребители были подняты на перехват бомбардировщиков ВКС России.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Таксист без прав врезался в грузовик в Петербурге
В Санкт-Петербурге таксист без водительских прав врезался в грузовик с прицепом, в результате чего один человек погиб, еще двое получили тяжелые травмы.
Обновлено в 05:35
Кино
Умер актер бондианы Дэвид Хедисон
В США ушел из жизни Дэвид Хедисон, изестный по роли сотрудника ЦРУ Феликса Лейтера в фильмах франшизы о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть» и «Лицензия на убийство».
Обновлено в 03:32
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие
Украинские СМИ «нашли» в Донецке российских снайперов
«В оккупированный Донецк прибыли российские группы снайперов, задачей которых является подготовка и осуществление обстрелов, уничтожение видеокамер наблюдения СММ ОБСЕ», — заявили представители операции Объединенных сил.
Обновлено в 05:29
Кино
Перезапуск «Пилы» выйдет на пять месяцев раньше
Студия Lionsgate сообщила, что следующий фильм франшизы «Пила» выйдет раньше запланированного — 15 мая вместо 23 октября 2020 года.
Обновлено в 04:33
Политика
Партия Порошенко теряет позиции на выборах в Раду
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" набирает 8,13% голосов и теряет позиции на внеочередных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 06:01
Экономика
Банки предупредили о сокращении платежных терминалов
Количество платежных терминалов в России может резко сократиться из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ).
Обновлено в 05:06
Политика
Мосгоризбирком назвал виновных в забраковке подписей кандидатов
Причиной признания подписи избирателя недействительной является ошибка сборщика или самого кандидата в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Жена российского депутата пожаловалась в полицию на домашнее насилие
Жительница села Белозерское Курганской области пожаловалась в полицию на своего мужа, депутата Шадринской городской думы от «Единой России» Владимира Шмакова.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона
Экипаж атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 "Лошарик", которая потерпела аварию в Баренцевом море, мог спастись в полном составе, но предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте России "Руководству по борьбе за живучесть", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 05:53
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере уругвайского полузащитника
Обновлено в 01:58
Экономика
Производители повседневных товаров сократили размер упаковок на 20%
С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
Обновлено вчера в 14:59
Шоу-бизнес
Бабкина возмутила пользователей Сети снимком без одежды и макияжа
Певица и художественный руководитель музыкального театра фольклора «Русская песня» Надежда Бабкина вызвала неоднозначную реакцию пользователей Сети, опубликовав снимок, на котором она запечатлена сидя в ванне без одежды и макияжа.
Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров написал оскорбительный стих о Ксении Собчак
Обновлено в 05:17
Кино
Квентин Тарантино и Ума Турман обсудили третью часть «Убить Билла»
Квентин Тарантино рассказал, что недавно обсуждал с Умой Турмой возможное продолжение фильма "Убить Билла", сообщает Independent.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Около Алушты катер отрезал ногу мужчине
Двухмоторный катер наехал на плавающего мужчину, в результате чего последний остался без голени левой ноги.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
Sohu: Китаю нужна новая партия Су-35, свои истребители не справляются
Некоторое время назад российское агентство по военно-техническому сотрудничеству заявило, что официально предложило Китаю закупить еще одну партию новейших истребителей Су-35.
Обновлено вчера в 19:54
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Госдума приняла закон о бессрочном виде на жительство в России
Госдума приняла в третьем чтении закон об упрощенном получении вида на жительство в РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Адыгее
Пилот Ми-2 госпитализирован после жесткой посадки вертолета в ауле Панахес в Адыгее.
Обновлено в 05:23
Общество
В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail
«Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Вагоны с углем сошли с рельсов в Коми
В Коми с рельсов сошли вагоны с углем, в результате было нарушено движение пассажирских поездов.
Обновлено 21 июля в 21:22