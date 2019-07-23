Политика
Польша не пригласила Россию на 80-летие начала Второй мировой войныРоссийская газета 04:53
Восьмидесятую годовщину начала Второй мировой войны Польша будет отмечать вместе с Германией и без России. Эту информацию, ранее уже озвученную польской стороной, сейчас подтвердили агентству РИА Новости в пресс-службе президента республики.
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Польша пригласила на 80-летнюю годовщину начала Второй мировой Германию, а не Россию
Комсомольская правда07:11
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