Политика

Польша не пригласила Россию на 80-летие начала Второй мировой войныРоссийская газета 04:53

Восьмидесятую годовщину начала Второй мировой войны Польша будет отмечать вместе с Германией и без России. Эту информацию, ранее уже озвученную польской стороной, сейчас подтвердили агентству РИА Новости в пресс-службе президента республики.
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