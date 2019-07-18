Политика
Польша не пригласила Путина на годовщину начала Второй мировой войныАгентство Телеграф 03:54
Глава МИД Польши Яцек Сасин заявил, что присутствие президента РФ Владимира Путина на мероприятии, посвященном годовщине начала Второй мировой войны, будет "неуместным".
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В Польше подтвердили отказ позвать Путина на годовщину Второй мировой войны
Комсомольская правдавчера в 09:59
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