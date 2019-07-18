Глава МИД Польши Яцек Сасин заявил, что присутствие президента РФ Владимира Путина на мероприятии, посвященном годовщине начала Второй мировой войны, будет "неуместным".

Польша не пригласила Путина на годовщину начала Второй мировой войны

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