Руководство Польши не пригласило Президента РФ Владимира Путина в Варшаву на мероприятия, связанные с 80-летием начала Второй мировой войны. Соответствующую информацию подтвердил вице-премьер Польши Яцек Сасин. По его словам, причиной этому стало нарушение международного права в 1939 году.

Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны

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