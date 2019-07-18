Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войныДума ТВ 09:37
Руководство Польши не пригласило Президента РФ Владимира Путина в Варшаву на мероприятия, связанные с 80-летием начала Второй мировой войны. Соответствующую информацию подтвердил вице-премьер Польши Яцек Сасин. По его словам, причиной этому стало нарушение международного права в 1939 году.
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В Польше подтвердили отказ позвать Путина на годовщину Второй мировой войны
Комсомольская правдавчера в 09:59
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