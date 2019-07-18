Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войныРИА Новости 09:22
Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин подтвердил, что польское руководство не пригласило президента РФ Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.
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В Польше подтвердили отказ позвать Путина на годовщину Второй мировой войны
Комсомольская правда09:59
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 22:33, Вашингтон
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На полигонах под Костромой и Ярославлем прошли учения ВДВ
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Авто
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Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
Новый внедорожник Апал-21541 «Сталкер» получил каркасно-панельную конструкцию.
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Порошенко не пустили в Европарламент
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Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 19:28
Авто
АвтоВАЗ приостановит производство автомобилей
Компания АвтоВАЗ приняла решение приостановить производство автомобилей с 22 июля.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес
Депутат Госдумы ответил на жалобы избирателей под постом Леди Гаги
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин ответил на появившиеся под публикациями американской певицы Леди Гаги комментарии российских пользователей.
Обновлено в 08:36
Политика
В конгресс США внесли проект новых санкций против России
В конгресс США внесен законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России» (Stopping Aggressive Incursions on Liberty by Ordering Russian Sanctions Act, SAILORS Act).
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Общество
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Обновлено в 17:28
Наука
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Ученые провели масштабное исследование, проанализировав 36 миллионов показаний артериального давления у 1,3 миллиона пациентов больниц с 2007 по 2016 годы.
Обновлено в 19:08
Армия и оружие
В Приморье на парад в День ВМФ прибудут корабли Филиппин и Вьетнама
В параде кораблей, который состоится во Владивостоке в честь Дня Военно-Морского флота, впервые будут участвовать корабли ВМС Филиппин и Вьетнама, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
Обновлено в 20:20
Технологии
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Политика
Украинские СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Кличко
Украинские СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Кличко.
Обновлено в 10:29
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32