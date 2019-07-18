Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин подтвердил, что польское руководство не пригласило президента РФ Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.

Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны

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