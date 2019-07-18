Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войныРИА Новости вчера в 09:22
Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин подтвердил, что польское руководство не пригласило президента РФ Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.
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В Польше подтвердили отказ позвать Путина на годовщину Второй мировой войны
Комсомольская правдавчера в 09:59
Польша объяснила отсутствие Путина среди приглашенных на 80-летие начала Второй мировой
Телеканал 360°вчера в 10:30
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 00:06, Ашберн
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