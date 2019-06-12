Энергетика

Польша наращивает закупки сжиженного газа в СШАНезависимая газета вчера в 11:39

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Польская нефтегазовая компания PGNiG ("Польске гурництво нафтове и газовництво", ПГНиГ) договорилась с американской Venture Global LNG о приобретении на 1,5 млн тонн больше сжиженного природного газа (СПГ) в год, чем было запланировано в заключенном фирмами в прошлом году контракте.
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