Энергетика
Польша наращивает закупки сжиженного газа в СШАНезависимая газета вчера в 11:39
Польская нефтегазовая компания PGNiG ("Польске гурництво нафтове и газовництво", ПГНиГ) договорилась с американской Venture Global LNG о приобретении на 1,5 млн тонн больше сжиженного природного газа (СПГ) в год, чем было запланировано в заключенном фирмами в прошлом году контракте.
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