Энергетика

Польша намерена поднять плату за транзит российского газаКоммерсантъ 08:57

Власти Польши назвали цену, по которой «Газмпром» осуществляет транспортировку газа через территорию страны по газопроводу «Ямал—Европа», «практически равной нулю», и намерены повысить ее после истечения текущего контракта.
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В Госдуме ответили на планы Польши повысить цену на транзит газа из РФ

РЕН ТВ11:28

Польша планирует поднять плату за транзит российского газа

Газета.Ru10:36

Польша намерена увеличить стоимость транзита российского газа

ТАСС05:48

В Госдуме оценили планы Польши повысить цену на транзит газа из России

RT на русском10:59

Польша потребовала значительно повысить плату за транзит российского газа

Взгляд.ру06:18

Польша намерена поднять плату за транзит российского газа

Коммерсантъ08:57

Польша намерена повысить стоимость транзита российского газа

РИА Новости10:11
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 12:50, Ашберн
Экономика

Чистая прибыль МОЭК по МСФО за I полугодие снизилась на 12%

Чистая прибыль ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО за первое полугодие текущего года составила 6,034 миллиарда рублей, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,9%, говорится в отчете компании.
Обновлено в 08:10
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Лидер «Ночных волков» оценил навыки Путина за рулем мотоцикла

Лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург) высоко оценил навыки президента Владимира Путина по управлению мотоциклом.
Обновлено в 11:38
Политика

Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы

Напомним, выдвинутый кандидатом в депутаты по 43 одномандатному избирательному округу от партии "Яблоко" Сергей Митрохин стал единственным, чья жалоба на неправомерный отказ в регистрации была удовлетворена Мосгоризбиркомом.
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Футбол

Матч за Суперкубок УЕФА впервые рассудит женщина-арбитр

Обновлено в 08:30
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Экономика

Долговой рынок США подает сигналы бедствия

Долговой рынок США подал новый сигнал о приближении рецессии.
Обновлено в 09:15
Политика

Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Футбол

«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»

«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Армия и оружие

В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу

Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено вчера в 13:16
Общество

В России упростят порядок проверки электронных полисов ОСАГО

Согласно требованиям закона водитель, который приобрел электронный полис ОСАГО, может предъявлять для проверки как копию такого полиса на бумажном носителе, так и электронный документ.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

Меркель обвинила Россию в окончании ДРСМД

Канцлер Германии Ангела Меркель высказала мнение, что Россия виновата в прекращении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), из-за чего была утрачена часть системы ограничений вооружений во всем мире.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие

Трамп прокомментировал взрыв ракеты в Архангельской области

Обновлено вчера в 04:26
Авто

Kia показал внедорожник Kia Mohave новой генерации

На странице в Facebook южнокорейское подразделение компании Kia опубликовало первые официальные изображения нового внедорожника Mohave 2020 модельного года.
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Происшествия

В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже

В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Обновлено в 00:49
Политика

Девочка поделилась впечатлениями от встречи с Путиным в Севастополе

Воспитанница Академии хореографии Севастополя Анастасия поделилась впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:45
Космос

Как звучат планеты Солнечной системы

Радиоволны принимаются специальной антенной, а затем передаются в динамики, сигнал усиливается и на выходе мы слышим звучание планет.
Обновлено вчера в 22:08
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Политика

В России ответили на слова британского постпреда о Крыме

Российские политики и общественные деятели прокомментировали слова постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасной" жизни украинцев в Крыму.
Обновлено в 12:20
Политика

Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке

Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.
Обновлено в 09:20
Технологии

Появился погодный прогноз для городов России в 2100 году

Климатологи создали сервис для прогнозирования погоды в городах Земли в 2100 году, который уже появился в Сети и доступен для всех желающих.
Обновлено в 09:18
Политика

Зеленский упростит получение украинского гражданства для россиян

Украинский президент Владимир Зеленский поручил правительству страны подготовить проект закона об упрощенном порядке предоставления украинского гражданства российским гражданам.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия

Британка потеряла глаз, сварив яйца в микроволновке

Как пишет The Sun, 22-летняя Бетани Россер решила сварить в микроволновке яйца, но, опасаясь взрыва скорлупы, предварительно почитала "инструкции в интернете".
Обновлено в 11:12
Общество

Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено вчера в 07:50
Происшествия

В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал

Жители Ростова-на-Дону требуют наказать фельдшера, который пнул лежавшую на асфальте женщину и уехал, однако врачи станции скорой помощи уверяют, что понести наказание должна сама пациентка, которая набросилась на медиков.
Обновлено в 04:22
Политика

На Украине хотят создать режимный район для морской блокады Крыма

Киев не оставляет попыток организовать блокаду Крыма во всевозможных сферах – так украинское государственное учреждение "Госгидрография", занимающееся безопасностью судоходства в морском регионе и на внутренних водных путях, предложило создать режимный район вокруг российского полуострова с целью воспрепятствования подхода судов к его берегам.
Обновлено вчера в 14:47
Экономика

В России второй раз за год зафиксировали недельную дефляцию

Второй раз за 2019 год с разницей в семь дней зафиксировали недельную дефляцию.
Обновлено в 11:18
Гаджеты

Название смартфона iPhone 11 Pro подтверждено

Редактор Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman), который неоднократно публиковал эксклюзивную информацию о новинках компании Apple, подтвердил название нового флагманского смартфона iPhone.
Обновлено в 03:09
Футбол

«Бетис» купил нападающего «Эспаньола» Борху Иглесиаса за 28 млн евро

Обновлено в 11:37
Общество

Сильный лесной пожар возник на греческом острове Эвбея

Обновлено вчера в 00:53
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