Власти Польши назвали цену, по которой «Газмпром» осуществляет транспортировку газа через территорию страны по газопроводу «Ямал—Европа», «практически равной нулю», и намерены повысить ее после истечения текущего контракта.

Происшествия Суд назначил депутату Янкаускасу еще девять суток ареста Зюзинский суд Москвы признал муниципального депутата Константина Янкаускаса виновным в призывах участвовать в несогласованной акции 3 августа, то есть в повторном нарушении организации массового мероприятия.

Происшествия В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.

Авто В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.

Футбол Роналду работает по индивидуальной программе из-за травмы Португалец испытывает дискомфорт в приводящей мышце левого бедра, из-за чего он ближайшие несколько дней будет работать по индивидуальной программе.

Политика Украина разрабатывает меморандум, который будет в основе нового контракта с РФ по газу Украина при поддержке международных партнеров разрабатывает меморандум по вопросам энергетики, на основе которого будет вести переговоры с РФ о новом транзитном газовом контракте.

Футбол Понсе дисквалифицирован на три матча за удар Шунина Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал нападающего московского «Спартака» Эсекьеля Понсе на три игры по итогам рассмотрения инцидента с участием футболиста в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0), сообщает «Чемпионат».

Здоровье Мнения медиков о четырехдневной рабочей неделе разошлись Мнения медиков о переходе россиян на четырехдневную рабочую неделю разошлись.

Политика США призвали КНР избегать насилия при подавлении протестов в Гонконге Вашингтон призывает Пекин отказаться от жёсткого подавления протестов в Гонконге и признать право жителей на автономию, говорится в заявлении комитета по международным делам палаты представителей США.

Армия и оружие Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.

Экономика В России зафиксировали снижение продаж мяса Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.

Происшествия Атамбаеву предъявлены обвинения еще по двум эпизодам Военная прокуратура Киргизии подозревает бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева в незаконном приобретении здания «Форума» и махинациях при модернизации ТЭЦ, сообщает 14 августа издание 24. kg со ссылкой на адвоката Сергея Слесарева.

Экономика «Иркут» в 1 полугодии получил прибыль против убытка годом ранее В 1 полугодии 2018 года "Иркут" компания получила убыток в размере 6,9 млрд руб.

Общество Сразу несколько женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах Девять женщин заявили, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны испанского исполнителя Пласидо Доминго, сообщает Associated Press.

Политика Бурджанадзе: Тбилиси занижает ущерб от потери российских туристов По словам экс-спикера грузинского парламента, лидера оппозиционного "Демократического движения" Нино Бурджанадзе, власти страны более чем в 10 раз занизили финансовые потери туротрасли от падения турпотока из России.

Политика Девочка поделилась впечатлениями от встречи с Путиным в Севастополе Воспитанница Академии хореографии Севастополя Анастасия поделилась впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным.

Армия и оружие В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27 В Североатлантическом альянсе прокомментировали маневр российского истребителя при приближении самолета НАТО в небе над Балтикой.

Происшествия В Подмосковье семейную пару заподозрили в убийстве матери Супругов в Подмосковье задержали по подозрению в убийстве родственницы, которое было совершено 10 лет назад на глазах у несовершеннолетней дочери, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Футбол «Краснодар» обыграл «Порту» и прошел в следующий раунд Лиги чемпионов Следующим соперником "быков" будет греческий "Олимпиакос", выбивший из турнира турецкий "Истанбул" Перед ответным матчем третьего отборочного раунда Лиги чемпионов только самые преданные болельщики черно-зеленых верили в положительный исход борьбы российского клуба с титулованным "Порту".

Общество Суд вынес решение по разделу имущества Глушаковых Никулинский районный суд Москвы разделил поровну имущество полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова и его бывшей супруги Дарьи, сообщает Sport24.

Экономика «Газпром» попросил у Медведева триллион рублей на свои проекты Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер попросил правительство России поддержать два очень крупных проекта.

Политика Половина граждан РФ собирается голосовать за «Единую Россию» Большинство мест в Государственной думе нового созыва заняли бы представители "Единой России", КПРФ и ЛДПР, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье.

Политика Кабмин Украины отказался уволить Кличко Правительство Украины отказалось рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), заявил пресс-секретарь премьер-министра страны Василий Рябчук.

Шоу-бизнес Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу Российская певица Ольга Бузова отказалась удалять видео, на котором она себя сравнивает с блокадницей Ленинграда.

Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.

Шоу-бизнес Похудевшая Анастасия Волочкова почти ничего не ест Как оказалось, на отдыхе знаменитость, которая и без того никогда не имела проблем с лишним весом, похудела еще больше.