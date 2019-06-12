Политика
Польша купит у США 2 млрд кубометров СПГ за $8 млрдГазета.Ru вчера в 17:16
Президент США Дональд Трамп заявил, что Варшава купит у Вашингтона еще 2 млрд кубометров СПГ, передает ТАСС. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой. По его словам, Польша купит у США сжиженный природный газ за $8 млрд.
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Транспорт
В московском метро произошел сбой в работе билетных автоматов
Московский метрополитен информирует пассажиров о сбое в работе автоматов по продаже билетов, систему восстанавливают, сообщили в пресс-службе метро.
Обновлено в 02:43
Кино
Скончалась актриса сериала «Секс в большом городе»
Обновлено в 03:59
Происшествия
Состояние Алибасова остается тяжелым
Состояние известного продюсера Бари Алибасова медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 07:35
Здоровье
Повышенный уровень радиации зафиксирован в ЕАО
По данным Роспотребнадзора, в ЕАО зафиксирован повышенный уровень радиации.
Обновлено вчера в 21:06
Футбол
Дзюба рассказал о рыбалке с друзьями
Футболист отметил, что поехал на рыбалку вместе со своими друзьями. Чтобы приехать на озеро, ему пришлось встать в три утра.
Обновлено в 02:55
Политика
Спикер рады подписал закон об импичменте президенту Украины
«Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины» и передал его на подпись президенту», — написал Парубий.
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv
Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Кино
В Сети обнародованы кадры со съемок сериала «Ведьмак» для Netflix
Ранее актер Генри Кавилл продемонстрировал, как выглядят шрамы его персонажа в сериале.
Обновлено в 02:40
Хоккей
Кубок Стэнли впервые достался «Сент-Луис Блюз»
Обновлено в 01:11
Происшествия
Адвокат банды Цапка не исключил возможности его «воскрешения»
Адвокат банды из станицы Кущёвская Умалат Сайгитов не исключил, что главарь этой группировки Сергей Цапок не умер в результате инсульта в СИЗО в 2014 году, а до сих пор жив.
Обновлено в 04:07
Происшествия
В Оманском заливе атаковали два танкера
Обновлено в 04:17
Происшествия
Уралец пойдет под суд за подделку документа при приеме ребенка в школу
В мировой суд Верх-Исетского района Екатеринбурга поступило дело местного жителя, которого обвиняют в подделке свидетельства о регистрации для зачисления ребенка в первый класс.
Обновлено в 03:00
Экономика
Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям
По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары со скидками, достигла 50,6%, подсчитали в исследовательской компании Ipsos Comcon для "Ъ".
Обновлено вчера в 18:02
Культура
Певица Приходько выиграла суд у команды Порошенко
Украинский суд постановил, что команда экс-президента страны Петра Порошенко должна выплатить певице Анастасии Приходько 260 тысяч гривен (около 10 тысяч долларов).
Обновлено в 00:55
Происшествия
МВД прекращает уголовное преследование журналиста Ивана Голунова
Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что уголовное преследование журналиста Ивана Голунова прекращается «в связи с недоказанностью его вины».
Обновлено 11 июня в 10:19
Спорт
Кокорин и Мамаев не смогут выйти на свободу по УДО
Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал, что и его клиент, и Павел Мамаев не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) в случае отправки в колонию общего режима.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Южноуральске по подозрению в преступлении задержан главврач больницы
Во вторник, 11 июня, вечером сотрудники отдела следственного комитета Южноуральска совместно с Управлением ФСБ задержали главного врача южноуральской больницы Владимира Яковлева.
Обновлено в 01:44
Общество
В «Фобосе» опровергли прогноз о похолодании в Москве до +1
Ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг информацию о том, что в ближайшие дни в Московском регионе может похолодать до +1 градуса.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
Украинская армия подошла вплотную к Донецку
Обновлено вчера в 15:21
Здоровье
Названы опасные последствия привычки пить кофе
Обновлено в 00:58
Происшествия
Мужчина подрался с медведем из-за собаки
Как отмечается, инцидент произошел из-за медвежонка, который забрел на задний двор мужчины.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Задержанных в ходе акции в центре Москвы отпустили из полиции
Московская полиция завершила разбирательство с гражданами, которые были задержаны в ходе несогласованной акции в центре Москвы, организованной в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 03:44
Происшествия
В Индии более 50 детей умерли после употребления в пищу плодов личи
В индийском штате Бихар в округе Музаффарпур за последние десять дней скончались 53 ребенка, сообщает агентство PTI со ссылкой на данные медицинских служб.
Обновлено в 03:33
Общество
ГИБДД вводит новый тест на опьянение
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Севастополе нашли девушку, спасшую ребенка во время потопа
Менее суток ушло у департамента транспорта Севастополя на поиски девушки, спасшей ребенка во время сильного ливня, превратившего улицы города в бурлящие реки.
Обновлено в 03:28
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
В Евросоюзе сейчас действует правило, что импортируемые товары, при производстве которых выбросы CO превышали определенные нормы, облагаются дополнительным налогом, напомнил Чубайс.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес
Меган Маркл разгневала британцев голливудской вечеринкой
Ранее Меган Маркл вызвала возмущение британцев из-за того, что решила сбежать с семьей в США.
Обновлено в 04:02
Общество
Выпускники школ Волгоградской области сдают последние ЕГЭ
Сегодня, 134 июня 2019 года, проходят последние ЕГЭ: выпускники школ Волгоградской области на базе 25 пунктов проведения экзаменов пишут тесты по биологии и информатике.
Обновлено в 04:21
Общество
В Роскачестве рассказали, как приготовить хорошую окрошку
В Рокачестве рассказали, как правильно выбрать хорошие ингредиенты для окрошки и дали рецепты приготовления этого супа.
Обновлено в 01:00