Политика
Польша купит у США 2 млрд кубометров СПГ за $8 млрдГазета.Ru 17:16
Президент США Дональд Трамп заявил, что Варшава купит у Вашингтона еще 2 млрд кубометров СПГ, передает ТАСС. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой. По его словам, Польша купит у США сжиженный природный газ за $8 млрд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 18:52, Ашберн
Политика
Президент Польши рассказал о превосходстве поляков над Россией
Польский президент на совместной пресс-конференции с Трампом четыре минуты рассказывал о хищных планах России, страданиях Польши от «советской оккупации» и самих поляках, которые отличаются от жителей России тем, что они «более смелые и способны сражаться до конца независимо ни от чего».
Обновлено в 16:30
Происшествия
МВД хочет изменить правила освидетельствования на алкоголь
МВД России подготовило поправки в Правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 22:12
Недвижимость
Россияне полюбили селиться в плавучих домах и лодочных сараях
За год российские покупатели недвижимости на 43,4 процента чаще стали интересоваться обустроенными под жилье эллингами, лодочными ангарами и сараями, вырос спрос и на плавучие дома.
Обновлено в 14:39
Политика
Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено в 16:06
Общество
Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров
Американский сценарист Крейг Мазин, работавший над сериалом «Чернобыль», прокомментировал повышенное внимание туристов к чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено в 09:08
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Армия и оружие
Источник: Минобороны начало работы над техническим заданием на новый авианосец
Министерство обороны России начало работы по формированию тактико-технического задания (ТТЗ) на перспективный российский авианосец, уже известно, что он будет атомным.
Обновлено в 18:18
Армия и оружие
Украинские военные вплотную подошли к Донецку
Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Вратарь сборной России объяснил скандал во Внуково
Обновлено в 17:00
Происшествия
На акции в центре Москвы начались задержания
По оценкам корреспондента РБК и правозащитного проекта «ОВД-Инфо», на не согласованном с властями шествии с требованием наказать виновных в необоснованном преследовании спецкора «Медузы» Ивана Голунова задержали десятки человек.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Алена Хмельницкая переживает из-за перерыва в работе
Как признается сама актриса, ее пугает неизвестность.
Обновлено 10 июня в 15:14
Шоу-бизнес
Елена Корикова показала фигуру в бикини
Елена Корикова, отдыхая на побережье Черногории, опубликовала снимок, продемонстрировав фигуру в бикини.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Осуждённая в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог в $3 млн
Россиянка Мария Лазарева, осуждённая в Кувейте на десять лет, вышла на свободу под залог в 1 млн кувейтских динаров (более $3 млн), сообщил её адвокат из Московской торгово-промышленной палаты Владимир Сидоров.
Обновлено в 17:59
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено в 17:11
Политика
Пушков отреагировал на заявление Климкина про Россию и ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина в отношении возвращения России в ПАСЕ.
Обновлено в 17:46
Шоу-бизнес
Сын Алибасова сообщил о постепенном возвращении памяти у его отца
Продюсер Бари Алибасов, который пришел в себя после медикаментозного сна и сначала не помнил даже, кто он, 12 июня узнал своего сына.
Обновлено в 13:05
Общество
Скончался петербургский журналист Андрей Петров
12 июня скончался журналист Андрей Петров. Он работал в газетах «Смена» и «Невское время».
Обновлено в 12:52
Происшествия
Обвинившая Неймара в изнасиловании девушка раскритиковала полицию
Бразильская модель Наджила Триндаде, которая обвинила нападающего сборной Бразилии и французского "ПСЖ" Неймара в изнасиловании, раскритиковала полицию, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:02
Экономика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:47
Армия и оружие
Северный флот вооружат арктическими «Торами»
На Северный флот тактические комплексы «Тор» поступят в конце июня – начале июля, пишет со ссылкой компетентный источник издание «Интерфакс-АВН».
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Алена Водонаева рассказала о причинах развода с мужем
Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева демонстрировала почти идеальные отношения со своим супругом диджеем Алексеем Косинусом, однако несколько месяцев назад в сети появились слухи, что отношения пары уже давно нельзя назвать идеальными, и пара находится на грани развода.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Москве «заминировали» крупнейшие парки и метро
Неизвестные сообщили о заложенных бомбах на 12 станциях метро и в более чем десяти крупнейших московских парках, включая «Сад Эрмитаж».
Обновлено в 07:34
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования на «Голос. Дети»
Специалисты подтвердили промежуточные выводы об использовании накрутки голосов.
Обновлено вчера в 08:06
Спорт
Медведева и Туктамышева приняли участие в кулинарном шоу в Японии
Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева приняли участие в кулинарной программе. Мероприятие состоялось в рамках шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 16:59
Политика
Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
Обновлено в 17:45
Общество
WSJ: Цукерберг мог быть лично причастен к проблемам Facebook с защитой личных данных
Сведения, содержащиеся в электронных письмах руководства компании Facebook, свидетельствуют о том, что глава компании Марк Цукерберг мог иметь прямое отношение к проблемам с защитой личной информации пользователей соцсети.
Обновлено в 17:47
Общество
В Петербурге 500 военных музыкантов исполнили «Полет шмеля»
Все вместе на Дворцовой площади военные оркестры исполнят знаменитое произведение "Полет шмеля". Будут задействованы 500 музыкантов.
Обновлено в 09:29
Экономика
Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублей
Корпорации закрыли закупки на 7,5 трлн рублей, тогда как в 2017 году аналогичный показатель составлял лишь 3,4 трлн, отметили аудиторы.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Гитарист группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому
Бывшего гитариста группы "Ляпис Трубецкой" Руслана Владыко избили и ограбили в Белоруссии. Об этом сообщается в фейсбуке группы.
Обновлено в 09:58