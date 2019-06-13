Польша купит у США 2 млрд кубометров СПГ за $8 млрдГазета.Ru 17:16

Президент США Дональд Трамп заявил, что Варшава купит у Вашингтона еще 2 млрд кубометров СПГ, передает ТАСС. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой. По его словам, Польша купит у США сжиженный природный газ за $8 млрд.

Польша купит у США 2 млрд кубометров СПГ за $8 млрд

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