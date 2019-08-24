Энергетика

Польша хочет сэкономить за счет американского СПГREGNUM 22 августа в 18:49

Польша надеется снизить расходы на закупки природного газа из России за счет поставок сжиженного природного газа из США, заявил глава польской энергетической компании PGNIG Петр Вожняк на пресс-конференции.
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Польша готовится к крупным закупкам СПГ в США с 2022-2023 годы

Агентство нефтегазовой информации23 августа в 06:02

В Польше решили перепродавать американский СПГ

Росбалт23 августа в 11:12

Польша намерена торговать СПГ из США в Азии и Южной Америке

РИА Новости23 августа в 09:23

Польская PGNiG сообщила о сокращении закупок российского газа

Rambler News Service23 августа в 08:03

Польша распробовала американский газ

Коммерсантъвчера в 17:05

В Польше придумали, как получить скидку на российский газ

Подмосковье Сегодня23 августа в 03:19

Польша хочет сэкономить за счет американского СПГ

REGNUM22 августа в 18:49
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Армия и оружие

Появились первые кадры освобожденного «Латаминского котла» в Сирии

Обновлено вчера в 04:49
Политика

Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Обновлено вчера в 16:56
Политика

СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы

Федотов отметил, что сейчас, когда полным ходом идет работа над новым Кодексом об административных правонарушениях, следует сконцентрировать усилия на включении в него общих норм, касающихся административной амнистии, чтобы в последующем было проще добиваться ее объявления.
Обновлено вчера в 20:11
Политика

Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Общество

Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин

По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128.
Обновлено вчера в 20:30
Экономика

Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes

Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes Бывший глава парфюмерных компаний L’Oreal Russia и Yves Rocher International Жан-Люк Фуше-Крето решил развивать в России и странах СНГ сеть премиальных чайных бутиков Palais Des Thes с помощью партнеров.
Обновлено вчера в 18:32
Политика

Вступил в силу второй пакет санкций США против РФ по «делу Скрипалей»

Сегодня, 26 августа, вступил в силу новый пакет санкций, которые США ввели в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.
Обновлено в 00:43
Армия и оружие

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено 24 августа в 20:21
Музыка

Игорь Крутой провел юбилейный творческий вечер на «Новой волне» в Сочи

Игорь Крутой отпраздновал свой 65-летний юбилей творческим вечером на конкурсе "Новая волна" в Сочи, где спел со своей семьёй и получил орден Достык из рук казахстанского посла.
Обновлено вчера в 17:21
Экономика

Названы регионы России с наиболее высокой долей просрочек по ипотеке

Отмечается, что проблемы с обслуживанием ипотеки есть во всех регионах страны, однако прогрессируют они в 44 субъектах, при этом в 25 регионах доля неплательщиков превышает среднероссийский уровень в 1,04%.
Обновлено вчера в 02:04
Финансы

Мировую экономику убьет многотриллионный корпоративный долг

Особые опасения вызывает мировой корпоративный долг, почти половина которого приходится на США.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру

Обновлено 24 августа в 03:51
Футбол

Пять команд лидирующей группы РПЛ набрали одинаковое количество очков

В результате пять клубов набрали 14 очков по итогам семи туров чемпионата.
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия

В Чечне забросали камнями следовавший из Петербурга в Махачкалу поезд

Обновлено вчера в 13:31
Наука

Исследователи представили математическую модель, которая может придать листу материала любую форму

По словам исследователей, наличие отверстий во внутренней части материала дает больше возможностей в изменении формы бумаги.
Обновлено вчера в 09:45
Политика

Трамп заявил о скором заключении торгового соглашения с Японией

Обновлено вчера в 15:33
Политика

Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»

Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
Обновлено вчера в 14:58
Политика

Китай выступает против эскалации торговой войны, готов к диалогу с США

Китай решительно выступает против эскалации торговой войны, готов продолжить консультации с США для устранения торговых противоречий, заявил в понедельник китайский вице-премьер Лю Хэ на открытии международной выставки интеллектуальных технологий Smart China Expo.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Норвегия намерена провести проверку Севморпути

Обновлено в 00:00
Политика

Трамп предлагал сбрасывать на ураганы ядерные бомбы

Президент США Дональд Трамп несколько раз высказывал идею бороться с ураганами с помощью ядерных бомб.
Обновлено вчера в 23:19
Космос

«Союз МС-13» перестыковался к другому модулю МКС

Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-13» успешно перестыковался со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 00:15
Происшествия

Прокуратура проверяет врачей Тюмени из-за отказа принять пациентку

В Тюмени прокуратура начала проверку по факту отказа медиков принять пациентку с отёком лёгких.
Обновлено вчера в 14:37
Армия и оружие

Военные США и Норвегии проведут наблюдательный полет над Россией

Обновлено вчера в 19:43
Общество

Минсельхоз хочет вернуть неиспользуемые земли за счет их отъема

Минсельхоз намерен ввести в оборот 4,8 млн га земель сельхозназначения до 2024 года.
Обновлено вчера в 14:30
Общество

В России предложили наказывать хозяев за нападение собак на людей

В России могут ввести уголовную ответственность за нападение на человека собаки опасной породы при ее ненадлежащем выгуле хозяевами.
Обновлено вчера в 23:54
Экономика

На двух предприятиях в Алтайском крае остановлено производство

Что касается Алтайского моторного завода, то, как уже писала "Алтайская правда", 21 августа работникам были выплачены деньги за июнь.
Обновлено вчера в 21:24
Единоборства

Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка

Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.
Обновлено 24 августа в 16:10
Авто

Видео: кто победит в перетягивании каната, Mercedes-AMG G 63, Bentley Bentayga или Porsche Cayenne?

YouTube-канал Carwow сравнил в перетягивании каната новые Mercedes-AMG G 63, Porsche Cayenne Turbo и Bentley Bentayga Speed.
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия

В Екатеринбурге пять человек пострадали в массовом ДТП на Объездной

Вечером в воскресенье в Екатеринбурге на выезде из ТЦ "Мега" на Объездную произошло массовое ДТП.
Обновлено в 00:58
Происшествия

Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике

30-летний житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки.
Обновлено вчера в 16:03
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