Энергетика
Польша хочет сэкономить за счет американского СПГREGNUM 22 августа в 18:49
Польша надеется снизить расходы на закупки природного газа из России за счет поставок сжиженного природного газа из США, заявил глава польской энергетической компании PGNIG Петр Вожняк на пресс-конференции.
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Польша готовится к крупным закупкам СПГ в США с 2022-2023 годы
Агентство нефтегазовой информации23 августа в 06:02
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:13, Ашберн
Армия и оружие
Появились первые кадры освобожденного «Латаминского котла» в Сирии
Обновлено вчера в 04:49
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 16:56
Политика
СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы
Федотов отметил, что сейчас, когда полным ходом идет работа над новым Кодексом об административных правонарушениях, следует сконцентрировать усилия на включении в него общих норм, касающихся административной амнистии, чтобы в последующем было проще добиваться ее объявления.
Обновлено вчера в 20:11
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Общество
Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин
По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128.
Обновлено вчера в 20:30
Экономика
Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes
Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes Бывший глава парфюмерных компаний L’Oreal Russia и Yves Rocher International Жан-Люк Фуше-Крето решил развивать в России и странах СНГ сеть премиальных чайных бутиков Palais Des Thes с помощью партнеров.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Вступил в силу второй пакет санкций США против РФ по «делу Скрипалей»
Сегодня, 26 августа, вступил в силу новый пакет санкций, которые США ввели в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.
Обновлено в 00:43
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено 24 августа в 20:21
Музыка
Игорь Крутой провел юбилейный творческий вечер на «Новой волне» в Сочи
Игорь Крутой отпраздновал свой 65-летний юбилей творческим вечером на конкурсе "Новая волна" в Сочи, где спел со своей семьёй и получил орден Достык из рук казахстанского посла.
Обновлено вчера в 17:21
Экономика
Названы регионы России с наиболее высокой долей просрочек по ипотеке
Отмечается, что проблемы с обслуживанием ипотеки есть во всех регионах страны, однако прогрессируют они в 44 субъектах, при этом в 25 регионах доля неплательщиков превышает среднероссийский уровень в 1,04%.
Обновлено вчера в 02:04
Финансы
Мировую экономику убьет многотриллионный корпоративный долг
Особые опасения вызывает мировой корпоративный долг, почти половина которого приходится на США.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено 24 августа в 03:51
Футбол
Пять команд лидирующей группы РПЛ набрали одинаковое количество очков
В результате пять клубов набрали 14 очков по итогам семи туров чемпионата.
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия
В Чечне забросали камнями следовавший из Петербурга в Махачкалу поезд
Обновлено вчера в 13:31
Наука
Исследователи представили математическую модель, которая может придать листу материала любую форму
По словам исследователей, наличие отверстий во внутренней части материала дает больше возможностей в изменении формы бумаги.
Обновлено вчера в 09:45
Политика
Трамп заявил о скором заключении торгового соглашения с Японией
Обновлено вчера в 15:33
Политика
Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»
Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
Обновлено вчера в 14:58
Политика
Китай выступает против эскалации торговой войны, готов к диалогу с США
Китай решительно выступает против эскалации торговой войны, готов продолжить консультации с США для устранения торговых противоречий, заявил в понедельник китайский вице-премьер Лю Хэ на открытии международной выставки интеллектуальных технологий Smart China Expo.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Норвегия намерена провести проверку Севморпути
Обновлено в 00:00
Политика
Трамп предлагал сбрасывать на ураганы ядерные бомбы
Президент США Дональд Трамп несколько раз высказывал идею бороться с ураганами с помощью ядерных бомб.
Обновлено вчера в 23:19
Космос
«Союз МС-13» перестыковался к другому модулю МКС
Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-13» успешно перестыковался со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 00:15
Происшествия
Прокуратура проверяет врачей Тюмени из-за отказа принять пациентку
В Тюмени прокуратура начала проверку по факту отказа медиков принять пациентку с отёком лёгких.
Обновлено вчера в 14:37
Армия и оружие
Военные США и Норвегии проведут наблюдательный полет над Россией
Обновлено вчера в 19:43
Общество
Минсельхоз хочет вернуть неиспользуемые земли за счет их отъема
Минсельхоз намерен ввести в оборот 4,8 млн га земель сельхозназначения до 2024 года.
Обновлено вчера в 14:30
Общество
В России предложили наказывать хозяев за нападение собак на людей
В России могут ввести уголовную ответственность за нападение на человека собаки опасной породы при ее ненадлежащем выгуле хозяевами.
Обновлено вчера в 23:54
Экономика
На двух предприятиях в Алтайском крае остановлено производство
Что касается Алтайского моторного завода, то, как уже писала "Алтайская правда", 21 августа работникам были выплачены деньги за июнь.
Обновлено вчера в 21:24
Единоборства
Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка
Оба выступили неудачно: в четырехраундовых поединках Варосян уступил победу Алексею Тухтарову из Свердловской области, а Рыжих – боксеру из Турции Жавохирбеку Каримову.
Обновлено 24 августа в 16:10
Авто
Видео: кто победит в перетягивании каната, Mercedes-AMG G 63, Bentley Bentayga или Porsche Cayenne?
YouTube-канал Carwow сравнил в перетягивании каната новые Mercedes-AMG G 63, Porsche Cayenne Turbo и Bentley Bentayga Speed.
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия
В Екатеринбурге пять человек пострадали в массовом ДТП на Объездной
Вечером в воскресенье в Екатеринбурге на выезде из ТЦ "Мега" на Объездную произошло массовое ДТП.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике
30-летний житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки.
Обновлено вчера в 16:03