Энергетика

Польша хочет получить от России компенсацию за грязную нефтьNews.ru 09:21

Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen намерена добиться от российских партнёров компенсации за поставку грязной нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил председатель правления компании Даниэль Обайтек.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Польша потребует от России покрыть убытки от «грязной нефти»

Газета.Ru11:16

Польская компания захотела два вида компенсаций из-за «грязной» нефти из России

Взгляд.ру06:37

Польская Orlen надеется получить от российских поставщиков нефти два вида компенсаций

ТАСС06:26

Польша потребует компенсацию убытков за грязную нефть и недопоставку

РБК07:06

Польша потребует от России компенсации за убытки от грязной нефти

Московский Комсомолец06:59

Польская Orlen потребует от российских поставщиков компенсации за грязную нефть

RT на русском06:37

Польша хочет получить от России компенсацию за грязную нефть

News.ru09:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 16:51, Вашингтон
Происшествия

Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

Обновлено в 03:38
Политика

МВД призвало провести ревизию ПДД

МВД призвало провести ревизию правил дорожного движения (ПДД), передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:44
Политика

Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело

«Друзья, информирую, что сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабинета министров», — написал Портнов в своём Telegram-канале.
Обновлено в 15:31
Общество

Путин разрешил регистрировать россиянам излишки земли

Как отмечается в пояснении к закону, если во время проведения кадастровых работ выясняется, что гражданин использует больше земли, чем ему выделено, ему позволят оформить эти излишки.
Обновлено в 00:40
Армия и оружие

Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Экономика

Запасы отечественного риса могут закончиться к началу августа

«Среднемесячный темп снижения остатков риса в объеме 60 тыс. тонн позволяет прогнозировать, что в текущем сезоне запасы отечественного риса будут истощены уже к началу августа», - говорится в пресс-релизе организации.
Обновлено в 14:31
Футбол

Де Лигт отказался переходить в «Барселону»

Защитник «Аякса» Маттей Де Лигт отверг предложение о переходе в «Барселону», несмотря на то, что клубы согласовали условия трансфера, уверяет Cadena SER.
Обновлено в 14:42
Политика

Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
Обновлено в 16:34
Экономика

Медведев предложил адресно увеличить детские пособия

"Речь идет об историческом пособии этом, очень маленьком, в 50 рублей, которое выплачивают семьям с детьми от полутора до трех лет", — рассказал Медведев на совещании, где обсуждалось реформирование системы выплат по уходу за ребенком.
Обновлено в 07:51
Происшествия

В Подмосковье столкнулись девять автомобилей

Обновлено в 14:02
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Обновлено в 09:00
Общество

Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено в 14:57
Общество

На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму

Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Происшествия

ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили

Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Музыка

Алла Пугачева даст концерт в Минске

Стоит отметить, что сольный концерт певица даст практически после десятилетнего перерыва.
Обновлено в 13:08
Гаджеты

Microsoft добавит на клавиатуру новую кнопку

Указывается, что новая клавиша будет отвечать за запуск приложений, входящих в пакет Microsoft Office, и будет находиться рядом с правой кнопкой Win.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел

Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено в 15:08
Общество

Минтруд назвал регионы с самым молодым и самым возрастным населением

Самыми молодыми регионами страны названы Чеченская Республика и Республика Тыва.
Обновлено в 13:31
Футбол

«Краснодар» собирается приобрести полузащитника «Фейеноорда»

Обновлено в 13:48
Экономика

Кудрин назвал сверхострую проблему России

Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:39
Политика

Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Обновлено в 09:27
Политика

В ДНР гарантировали Зеленскому безопасность во время поездки в Донецк

Замкомандующего корпусом министерства обороны ДНР Эдуард Басурин заявил, что лично гарантирует безопасность президенту Украины Владимиру Зеленскому, если тот захочет совершить визит в Донецк.
Обновлено в 14:53
Энергетика

Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено в 14:57
Происшествия

Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле

В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие

Ракеты ЗРК С-500 смогут действовать за пределами атмосферы

Именно возможность заатмосферной работы ракет ЗРК С-500 делает «Прометей» по-настоящему уникальным комплексом, предназначенным для противовоздушной и противоракетной борьбы.
Обновлено в 06:22
Политика

Представитель партии Зеленского раскрыл план по возвращению Донбасса

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал, что представители новой украинской власти приложат максимум усилий, чтобы вернуть Донбасс.
Обновлено в 15:33
Происшествия

На помощниц кандидата в депутаты Мосгордумы Киселевой напали с ножом

Кандидат в депутаты Мосгордумы трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева заявила, что на ее помощниц было совершено нападение, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:05
Авто

Объявлены цены на обновленный Subaru Outback

Российские дилеры Subaru начали приема заказов на обновленный универсал повышенной проходимости Subaru Outback 2019 модельного года.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие

Польский корабль повредили во время учений НАТО

Обновлено в 02:29
Происшествия

В Испании обезвредили банду, поставлявшую секс-рабынь с Украины

Четыре человека (двое граждан Украины и двое Испании) задержаны в Испании в связи с обвинениями в том, что они вынуждали заниматься проституцией женщин, приехавших из стран Восточной Европы, сообщила Национальная полиция.
Обновлено в 14:22
Как работают Яндекс.Новости?
«Грязная» нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
Главное