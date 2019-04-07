Политика
Польша хочет получить от Германии репараций на $900 миллиардовРИА Новости вчера в 19:34
Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны. Об этом в интервью журналу WPolityce заявил депутат польского Сейма, член парламентской группы, занимающейся оценкой суммы компенсаций, Януш Шевчак.
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Политика
Володин выступил за участие Госдумы в формировании правительства
Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал статью на сайте Госдумы, в которой отметил, что на его взгляд было бы правильным, если нижняя палата "как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства".
Обновлено вчера в 03:40
Хоккей
«Айлендерс» в гостях уверенно обыграли «Вашингтон», у Овечкина «-2»
Обновлено вчера в 21:35
Космос
Астрономы обнаружили необычную мертвую галактику
Исследователи нашли мертвую галактику ZF-COSMOS-20115, которая отличалась небывалыми темпами образования новых звезд.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 03:04
Политика
На Украине потребовали возбудить дело против Зеленского
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко потребовала возбудить уголовное дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского за высказывания его героя в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:15
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова спасла Алексея Ягудина от алкоголизма
Обновлено вчера в 19:30
Политика
Россия победила Украину в споре в ВТО по делу о транзите
Украина проиграла России спор по транзиту украинских товаров, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ, в ВТО признали претензии Киева необоснованными.
Обновлено 05 апреля в 14:46
Общество
Назван российский регион с самым дорогим борщом
Обновлено в 00:07
Шоу-бизнес
Наталья Рудова покорила поклонников своим полуобнаженным телом
«Хорошо выглядите», - отметил один из подписчиков. Читайте также о том, что поклонники подозревают Анну Седокову в новой беременности.
Обновлено вчера в 09:35
Общество
Захарова пожаловалась на слухи о пальто за 700 тысяч рублей
Обновлено вчера в 13:10
Общество
Названы вакансии с зарплатой от 500 тысяч рублей
Директору по информационным технологиям в Москве предлагают от 400-600 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 01:09
Космос
Источник назвал дату запуска очередного спутника «Глонасс-М»
«Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и навигационным спутником «Глонасс-М» с космодрома Плесецк намечается на 13 мая», — сообщил источник.
Обновлено вчера в 20:30
Политика
Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД
Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 10:36
Политика
Губернатор Херсонской области написал заявление об отставке
Ранее УНИАН сообщал, что активисты требовали от Порошенко уволить губернатора Херсонской области, поскольку считали его причастным к организации убийства активистки и чиновницы горсовета Херсона Екатерины Гандзюк.
Обновлено вчера в 16:53
Общество
Минкульт предложил вернуть алкоголь во все культурные учреждения
В Минкульте предлагают разрешить продажу спиртных напитков во всех культурных заведениях.
Обновлено вчера в 07:27
Экономика
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года
Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Первый квартал для рубля оказался очень удачным: серди ключевых мировых валют, как развитых, так и развивающихся, рубль показал лучшую динамику, укрепившись по отношению к доллару на 6,4 процента.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
Работающие пенсионеры могут узнать, какой будет их пенсия, если они уволятся. Об этом рассказали "РГ" В Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Валентина Матвиенко отмечает юбилей
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
На морское побережье Румынии выбросило 100 кг кокаина
Обновлено вчера в 23:36
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Футбол
Кононов не понимает, почему Селихов не пожал ему руку во время замены
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал эпизод с голкипером команды Александром Селиховым, не пожавшим ему руку во время замены в матче 22-го тура Российской премьер-лиги со столичным ЦСКА.
Обновлено вчера в 15:12
Политика
Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне
Супруга действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в известном советском городе–полигоне Семипалатинске.
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко
Обновлено вчера в 15:49
Шоу-бизнес
Заказное убийство или ограбление «короля шансона»: за что расправились с Михаилом Кругом
Обновлено в 00:30
Политика
Координатор ОБСЕ встретился с властями ЛНР
Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш провёл переговоры в Луганске с представителями самопровозглашённой Луганской народной республики.
Обновлено вчера в 20:44
Шоу-бизнес
Лолита назвала размер своей пенсии
Эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что размер ее пенсии составляет 21 тысячу рублей.
Обновлено вчера в 21:32
Общество
ГИБДД ужесточила контроль за автошколами
В ГИБДД агентству пояснили, что помимо согласования учебных программ Госавтоинспеция также будет выдавать заключение автошколам о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы на осуществление образовательной деятельности по указанным программам.
Обновлено вчера в 23:16
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Что будет, если каждый день съедать одно куриное яйцо, сообщили специалисты, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Происшествия
Замминистра здравоохранения Якутии отстранили от должности
Якутский городской суд отстранил от должности заместителя министра здравоохранения республики на время расследования уголовного дела.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
В Бразилии небольшое судно уронило мост
Обновлено вчера в 17:15