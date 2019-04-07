Политика
Польша хочет получить от Германии $900 млрд репарацийИзвестия 21:31
Польша намерена получить от Германии $900 млрд репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, заявил депутат польского Сейма, член парламентской группы, занимающейся оценкой суммы компенсаций, Януш Шевчак.
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В Польше захотели взыскать с Германии 900 млрд долларов в качестве репараций
Петербургский дневник21:18
Польский депутат заявил о необходимости взыскать с Германии почти триллион долларов
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 23:10, Ашберн
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Ассанж потребовал от властей Швеции компенсации судебных расходов
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Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах
Трехнедельную стажировку в британских спецслужбах — МИ-5, МИ-6 и Центре правительственной связи (ЦПС) прошел принц Уильям.
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Медведев отверг предложенные Володиным изменения Конституции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА "Новости".
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Прокуроры Японии намерены допросить жену Карлоса Гона
Ранее адвокат топ-менеджера заявил, что прокуроры изъяли у него телефон, документы, записные книжки и дневники, а также паспорт и мобильный телефон его жены.
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Отмечается, что зонд сбросил на астероид Рюгу бомбу, которая взорвалась у поверхности небесного тела, выстрелив в него двухкилограммовым снарядом, что и привело к образованию кратера, сообщает телеканал «Звезда».
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Первый прототип ракеты-носителя Starship космический аппарат Starhopper компании SpaceX с новым двигателем начал бросковые испытания.
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