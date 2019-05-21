Польша хочет купить загрязненную нефть из «Дружбы» со скидкойREGNUM 14:48

Польские коллеги, несмотря на то, что в самом начале был конструктивный диалог, вдруг неожиданно захотели узнать, какая скидка будет на эту нефть.

Власти Польши решили поднять вопрос о скидке на загрязненную нефть, которая поступала по нефтепроводу «Дружба». Об этом сегодня, 21 мая, сообщил журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак.

Польша хочет купить загрязненную нефть из «Дружбы» со скидкой

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