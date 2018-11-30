Энергетика

Польша и Дания готовятся строить морской магистральный газопровод
REGNUM
вчера в 15:51

30 ноября польская газотранспортные компании Польши и Дании, Gas-System и Energinet, сообщили о том, «что мы выполнили все формальности, сообщив друг другу о принятии положительных решений об инвестиции в морской магистральный газопровод Baltic Pipe».
REGNUMвчера в 15:51

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Польша и Дания готовятся строить морской магистральный газопровод

REGNUMвчера в 15:51

Принято окончательное инвестиционное решение по проекту газопровода Baltic Pipe

Neftegaz.ru30 ноября в 09:23

Договор о строительстве газопровода Baltic Pipe вступил в силу

ФАН30 ноября в 08:06

Принято окончательное решение по инвестициям в проект газопровода Baltic Pipe

ПРАЙМ30 ноября в 06:35

Договор о строительстве газопровода «Балтик пайп» вступил в силу

Инфорос30 ноября в 07:32
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Энергетика

Россия увеличила добычу нефти на 1,4%

В январе-ноябре 2018 года в России было добыто 507,37 млн т нефти и газового конденсата, что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Обновлено в 03:37
Энергетика

Эрдоган обезопасит Европу через «Турецкий поток»

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что, реализуя проекты «Турецкий поток» и TANAP, Анкара вносит вклад в энергетическую безопасность Европы.
Обновлено в 02:28
Энергетика

Нейронная модель предсказала стоимость нефти в 2020 году

«Согласно прогнозу модели ИЭС, в период до середины 2020 года ожидается снижение цен на нефть марки Brent до $50», – говорится в сообщении Минэнерго.
Обновлено вчера в 10:46
Энергетика

Иран в 2019 году планирует продавать по 1 млн баррелей нефти в день

Япония возобновит закупки иранской нефти "Вопреки санкциям США, продажи нефти в этот период будут более миллиона баррелей в день", – передаёт агентство слова Немати.
Обновлено вчера в 13:00
Энергетика

Макрон и Трамп обсудили цены на нефть на саммите G20

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции на полях саммита G20 в Аргентине сообщил о достижении договоренностей с президентом США Дональдом Трампом о необходимости снижения цен на нефть, которые на текущий момент наблюдаются на рынке.
Обновлено вчера в 16:40
Энергетика

Цены на бензин в 2019-м поднимутся дважды

На наш взгляд, цены в 2019 году будут расти, так как всегда есть инфляционный рост на все продукты не менее 3 - 4 процентов ежегодно.
Обновлено вчера в 10:30
Энергетика

Евросоюз обладает развитой инфраструктурой для импорта СПГ

Евросоюз обладает хорошо развитой инфраструктурой по импорту сжиженного природного газа, говорится в материалах Еврокомиссии.
Обновлено 30 ноября в 20:55
Энергетика

Нефть Brent выросла до 60 долларов

Североморская смесь нефти марки Brent, которая днем 29 ноября опустилась ниже 58 долларов - годового минимума, - вечером того же дня вернулась к росту.
Обновлено вчера в 02:14
Энергетика

Ростовскую область сделают лидером по использованию газа

Ростовская область может стать лидером в России по использованию самого дешевого и экологически безопасного вида топлива — природного газа.
Обновлено вчера в 07:56
Энергетика

Прибыль акционеров «Татнефти» за 9 месяцев выросла почти в 2 раза

Прибыль акционеров за 9 месяцев составила 174,096 млрд рублей, увеличившись на 96,1%. За 3 квартал данный показатель вырос в 2,5 раза год к году - до 68,922 млрд рублей.
Обновлено 30 ноября в 13:29
Энергетика

В Узбекистане добыча газа увеличится до 61 миллиарда кубов

Добыча газа в Узбекистане в 2018 году увеличится на 9,3% по сравнению с 2017 годом - до 61 миллиарда кубометров, сообщил заместитель председателя правления АО "Узбекнефтегаз" Одил Темиров.
Обновлено в 01:51
Энергетика

Россия увеличит на четверть производство бензина к 2030 году

Россия увеличит производство бензина в период с 2025 по 2030 годы на 25%.
Обновлено 29 ноября в 07:02
Энергетика

«Сила Сибири» определит дальнейшее развитие газификации в Якутии

Дальнейшее развитие газификации в Якутии республика связывает с вводом в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири», подчеркнул глава региона Айсен Николаев во время встречи с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась 30 ноября в Санкт-Петербурге.
Обновлено 30 ноября в 19:42
Энергетика

Татнефтепродукт отменил скидки по корпоративным топливным картам

"Татнефтепродукт" предоставляет по картам гибкую систему скидок на ГСМ.
Обновлено в 03:14
Энергетика

Аргентина применит российские технологии добычи при разработке месторождения Vaca Muerta

Аргентина намерена использовать российские технологии добычи при разработке месторождения Vaca Muerta.
Обновлено вчера в 14:17
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