Энергетика

Польша и Дания готовятся строить морской магистральный газопровод
REGNUM
вчера в 15:51

30 ноября польская газотранспортные компании Польши и Дании, Gas-System и Energinet, сообщили о том, «что мы выполнили все формальности, сообщив друг другу о принятии положительных решений об инвестиции в морской магистральный газопровод Baltic Pipe».
REGNUMвчера в 15:51

Подробнее о событии

Польша и Дания построят газопровод Baltic Pipe

Московский Комсомолец18:47

«Газпром» вытесняют из Польши

Коммерсантъ16:58

Польша и Дания готовятся строить морской магистральный газопровод

REGNUMвчера в 15:51

Принято окончательное инвестиционное решение по проекту газопровода Baltic Pipe

Neftegaz.ru30 ноября в 09:23

Договор о строительстве газопровода Baltic Pipe вступил в силу

ФАН30 ноября в 08:06

Принято окончательное решение по инвестициям в проект газопровода Baltic Pipe

ПРАЙМ30 ноября в 06:35

Договор о строительстве газопровода «Балтик пайп» вступил в силу

Инфорос30 ноября в 07:32
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 19:22, Ашберн
Энергетика

Россия увеличила добычу нефти на 1,4%

В январе-ноябре 2018 года в России было добыто 507,37 млн т нефти и газового конденсата, что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Обновлено в 16:39
Энергетика

«Росгеология» укрепится в недрах

Госкомпания хочет сохранить монопольный статус "Росгеология" попросила Минприроды продлить ей статус единственного исполнителя госзаказа на воспроизводство минерально-сырьевой базы (ВМСБ), рассказали источники "Ъ".
Обновлено в 16:59
Энергетика

Хабаровчанам спишут пеню, начисленную за неоплаченный потребленный газ

В общей сложности за 2017 год списали пени в сумме больше двух с половиной миллионов рублей, - рассказал Сергей Харченко, начальник службы по реализации и учету газа АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».
Обновлено в 18:38
Энергетика

Эрдоган обезопасит Европу через «Турецкий поток»

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что, реализуя проекты «Турецкий поток» и TANAP, Анкара вносит вклад в энергетическую безопасность Европы.
Обновлено в 02:28
Энергетика

Иран в 2019 году планирует продавать по 1 млн баррелей нефти в день

Япония возобновит закупки иранской нефти "Вопреки санкциям США, продажи нефти в этот период будут более миллиона баррелей в день", – передаёт агентство слова Немати.
Обновлено вчера в 13:00
Энергетика

Макрон и Трамп обсудили цены на нефть на саммите G20

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции на полях саммита G20 в Аргентине сообщил о достижении договоренностей с президентом США Дональдом Трампом о необходимости снижения цен на нефть, которые на текущий момент наблюдаются на рынке.
Обновлено вчера в 16:40
Энергетика

Нейронная модель предсказала стоимость нефти в 2020 году

«Согласно прогнозу модели ИЭС, в период до середины 2020 года ожидается снижение цен на нефть марки Brent до $50», – говорится в сообщении Минэнерго.
Обновлено в 06:48
Энергетика

Евросоюз обладает развитой инфраструктурой для импорта СПГ

Евросоюз обладает хорошо развитой инфраструктурой по импорту сжиженного природного газа, говорится в материалах Еврокомиссии.
Обновлено 30 ноября в 20:55
Энергетика

Чистая прибыль «Татнефти» в III квартале выросла в 2,6 раза год к году

По данным за январь-сентябрь, чистая прибыль увеличилась в два раза до 174,096 млрд рублей. Выручка выросла на 38,9% до 675,157 млрд рублей.
Обновлено 30 ноября в 13:29
Энергетика

Транспорт в Ростовской области переведут на газовое топливо

Транспорт в Ростовской области переведут на газовое топливо.
Обновлено в 06:11
Энергетика

Без паники. На Украине уменьшается количество запасов газа

За неделю объемы газа уменьшились на 471 млн кубических метров, сообщила пресс-служба национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на своей странице в Facebook.
Обновлено в 08:36
Энергетика

Два газопровода построены «Газпромом» в Адыгее

По словам Миллера, в текущем году "Газпром" завершил строительство двух межпоселковых газопроводов – к с. Верхненазаровскому Красногвардейского района и к х. Семено-Макаренскому Шовгеновского района.
Обновлено 30 ноября в 19:42
Энергетика

Татнефтепродукт отменил скидки по корпоративным топливным картам

"Татнефтепродукт" предоставляет по картам гибкую систему скидок на ГСМ.
Обновлено в 03:14
Энергетика

Северскую ТЭЦ модернизируют за 5 млрд рублей

АО «Объединенная теплоэнергетическая компания» (ОТЭК, объединяет неядерные активы госкорпорации «Росатом») модернизирует свой крупнейший актив — Северскую ТЭЦ.
Обновлено вчера в 09:00
Энергетика

Новак: Аргентина будет работать по российским технологиям

Аргентинские компании планируют использовать российские технологии добычи, сообщил глава энергетики РФ Александр Новак.
Обновлено в 19:20
Главное