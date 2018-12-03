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Энергетика Энергетика Хабаровчанам спишут пеню, начисленную за неоплаченный потребленный газ В общей сложности за 2017 год списали пени в сумме больше двух с половиной миллионов рублей, - рассказал Сергей Харченко, начальник службы по реализации и учету газа АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

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