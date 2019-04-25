Польша и Белоруссия остановили транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»Известия вчера в 18:06

Белоруссия и Польша приостановили транзит нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на главного инженера ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрея Вериго.

Польша и Белоруссия остановили транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»

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