Энергетика

Польша и Белоруссия остановили транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»Известия вчера в 18:06

Белоруссия и Польша приостановили транзит нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на главного инженера ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрея Вериго.
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Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

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