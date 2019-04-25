Энергетика
Польша и Белоруссия остановили транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»Известия вчера в 18:06
Белоруссия и Польша приостановили транзит нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на главного инженера ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрея Вериго.
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Политика
Путин прокомментировал указ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР
Комментируя свое решение, глава государства обратил внимание на то, что нельзя мириться с ситуацией, в которой оказались жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР), чьи гражданские права оказались практически полностью ущемлены.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
Певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату
Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, переведена из реанимации в обычную палату, врачи оценивают ее состояние как стабильное.
Обновлено в 04:29
Экономика
Tesla потеряла $702 млн с начала года
Убытки Tesla за первые три месяца 2019 года достигли $702 млн, сообщается в квартальном отчете компании.
Обновлено в 03:54
Музыка
Группа «Любэ» представила клип про Крымский мост
Группа "Любэ" сняла клип про Крымский мост, видео опубликовано в соцсетях коллектива, сообщили Накануне.RU в инфоцентре "Крымский мост".
Обновлено в 05:09
Происшествия
Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в аварию
Обновлено в 04:10
Политика
«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ
Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено вчера в 18:53
Политика
Эрдоган поздравил Зеленского с победой на выборах
Источник ТАСС в администрации президента Турции Реджепа Эрдогана сообщил, что турецкий лидер поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.
Обновлено в 04:48
Политика
Верховная рада приняла закон об украинском языке
Депутаты Верховной рады в четверг почти единогласно приняли законопроект о тотальном внедрении украинского языка во все сферы жизни.
Обновлено в 04:31
Политика
Россия может заблокировать решение Совбеза ООН по паспортам жителей ДНР и ЛНР
Россия может заблокировать решение Совбеза ООН по паспортам для жителей Донецкой и Луганской народных республик, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
Обновлено в 05:03
Политика
Ким Чен Ын подарил Путину «олицетворяющий силу» меч
Обновлено в 04:59
Общество
В Подмосковье в 2020 году заложат около 30 школ
Обновлено в 04:55
Энергетика
НОВАТЭК договорился о продаже 10% «Арктик СПГ 2» китайской CNODC
В соответствии с обязывающим соглашением, которое НОВАТЭК и CNODC подписали в ходе Международного форума «Один пояс, один путь», китайская компания получит в проекте 10%.
Обновлено в 05:19
Футбол
Карпова отметилась голом в ворота «Барселоны»
Российская футболистка «Севильи» Надежда Карпова отметилась голом в матче с «Барселоной», который проходил на поле сине-гранатовых.
Обновлено в 03:39
Футбол
Рой Кин: «Топовые игроки не захотят переходить в „Манчестер Юнайтед“»
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин выразил сомнение, что клуб в ближайшее трансферное окно сможет укрепиться игроками мирового уровня.
Обновлено вчера в 22:29
Общество
Роскомнадзор ограничивает доступ к пиратским копиям «Игры престолов»
Роскомнадзор на основании поступивших заявлений правообладателей ограничивает доступ к нелегальным копиям сериала "Игра престолов", сообщает ведомство.
Обновлено в 03:46
Спорт
Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
Обновлено в 05:12
Происшествия
Пассажирка умерла на телетрапе во Внуково
В столичном аэропорту Внуково 55-летняя пассажирка рейса Бангкок–Москва умерла на телетрапе после выхода из самолета.
Обновлено в 03:53
Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Шоу-бизнес
Бузова рассказала Собчак о требованиях Тарасова
Ранее Бузова рассказала Собчак о брачном контракте с Тарасовым.
Обновлено вчера в 15:40
Шоу-бизнес
Помощница Петросяна вышла погулять в «пижаме»
Помощница и предполагаемая возлюбленная юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова вышла на улицу в особом наряде, однако некоторые подписчики раскритиковали ее за стиль, сообщает argumenti.ru.
Обновлено вчера в 09:44
Технологии
Visa представила технологию оплаты с помощью биометрических данных
Международная платежная система Visa представила технологию оплаты с помощью биометрических данных.
Обновлено в 04:52
Политика
В штабе Зеленского пообещали не сдавать и не дарить земли Украины
Зеленский на брифинге 21 апреля пообещал в ближайшее время представить план действий для прекращения огня в Донбассе.
Обновлено в 01:32
Единоборства
Санчес: Работа с Головкиным закончилась жадностью и неблагодарностью
По словам Санчеса, Головкин решил пересмотреть размер оплаты за его услуги, и новое предложение тренер счел оскорбительным и неприемлемым.
Обновлено вчера в 21:22
Политика
Путин поручит подготовить указ о введении ЧС в Забайкалье
Российский лидер Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий природных пожаров в Забайкальском крае заявил, что поручит подготовить указ о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации.
Обновлено вчера в 19:50
Политика
СВР заподозрила США в подготовке военной операции против Венесуэлы
Россия заподозрила США в подготовке военной операции против Венесуэлы, заявил журналистам на VIII Московской конференции по международной безопасности глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес
Новой избранницей Джонни Деппа оказалась юная петербурженка
По данным издания, девушка уже несколько месяцев живет в особняке актера и в ближайшее время Джонни Депп намерен приехать в Россию, чтобы познакомиться с родителями Полины.
Обновлено в 03:54
Путешествия
Туроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центров
В испанском визовом центре BLS в столице наблюдаются большие очереди, сотрудники центра не успевают обрабатывать заявки, периодически останавливается запись на подачу документов, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на компании.
Обновлено в 04:35