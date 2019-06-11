Футбол

Польша — Израиль 4:0Чемпионат 15:42

Польша — Израиль
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Национальный»
Гжегож Крыховяк
26′
Кшиштоф Пионтек
35′
40′
Эран Захави
45′+2′
Бибрас Натхо
Роберт Левандовски
56′
57′
Бирам Кайяль
Йонатан Коэн
Камиль Гросицки
59′
72′
Манор Соломон
Диа Саба
Кшиштоф Пионтек
Аркадиуш Милик
73′
Матеуш Клих
Яцек Гуральски
75′
Камиль Гросицки
Дамиан Кондзер
77′
82′
Нир Битон
Хатем Абд Эльхамед
Дамиан Кондзер
84′
Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски повторил рекорд по количеству матчей за национальную команду. Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Израиля (в данный момент счёт 1:0, перерыв) стал для Левандовски 106-м в футболке польской сборной.
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