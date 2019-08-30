Политика

ИнфоросПольша, Украина и США подпишут соглашение о безопасности поставок газа

Представители правительств Польши, Украины и США 31 августа подпишут в Варшаве "соглашение о сотрудничестве для укрепления региональной безопасности поставок природного газа".
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США, Украина и Польша подпишут соглашение об укреплении безопасности поставок газа

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