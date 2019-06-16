Футбол
Польша U21 – Бельгия U21: первый матч турнираВсе про Спорт ру 03:57
Польша и Бельгия 16 июня откроют молодежный чемпионат Европы, мы подготовили прогноз.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 17:37, Вашингтон
Кино
Объявлены победители «Кинотавра»
Фестиваль "Кинотавр" проходил в Сочи с 9 по 16 июня. Крупнейший российский кинофестиваль проходит в Сочи с 1991 года.
Обновлено в 15:52
Футбол
Агент: «Порту» очень хотел бы подписать Зе Луиша
Агент нападающего «Спартака» Зе Луиша Пауло Барбоза прокомментировал возможный переход своего агента в «Порту».
Обновлено в 16:25
Спорт
Карякин победил на шахматном турнире «Армагеддон»
Российский гроссмейстер Сергей Карякин победил на шахматном турнире "Армагеддон", сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:34
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали фотографию сына
В честь Дня отца герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл обнародовали фотографию своего первенца Арчи, соответствующий снимок появился 16 июня на официальной странице членов королевской семьи в социальной сети Instagram.
Обновлено в 16:18
Происшествия
Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии
Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.
Обновлено в 03:08
Космос
На Марсе обнаружен вырезанный в стене образ рептилии
Скотт Уоринг обнаружил на спутниковых снимках NASA с Марса выгравированный в стене образ рептилии.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Момент ДТП с 8 погибшими под Воронежем попал на видео
Полиция предоставила видео момента лобового столкновения автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter в Хохольском районе, при котором погибли восемь человек и пострадала десятилетняя девочка, в субботу, 15 июня.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
Бывший глава украинской армии признался в атаке на батальон «Донбасс»
В 2014 году украинская авиация атаковала колонну добровольческого батальона «Донбасс».
Обновлено в 13:42
Футбол
Сборные Парагвая и Катара сыграли вничью на Кубке Америки
Футболисты сборных Парагвая и Катара сыграли вничью в матче 1-го тура Кубка Америки, который проходит в Бразилии.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие
ВСУ обстреливают территорию аэропорта. Идёт бой — Безсонов
ВСУ обстреливает территорию аэропорта.
Обновлено в 15:44
Экономика
Счетная палата указала на низкую эффективность вовлечения Росимуществом земель в аренду
Деятельность Росимущества по вовлечению в арендные отношения федеральных земельных участков в 2017-2018 годы нельзя признать эффективной, говорится в отчете Счетной палаты (СП) РФ по итогам проверки.
Обновлено в 17:14
Наука
В Китае нашли следы динозавра возрастом 100 миллионов лет
Совместная американо-китайская исследовательская группа обнаружила в восточной провинции Китая Цзянсу четыре окаменелых следа динозавра, возраст которых достигает почти 100 миллионов лет.
Обновлено в 17:17
Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17
Культура
Михаил Бычков подвел итоги девятого Платоновского фестиваля искусств в Воронеже
16 июня в Доме журналистов художественный руководитель фестиваля Михаил Бычков подвел итоги форума.
Обновлено в 14:09
Политика
Саакашвили увидел коррупцию в отсутствии на Украине современных зданий
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили объяснил отсутствие на Украине городов с современной архитектурой коррупцией.
Обновлено в 14:53
Наука
В Австралии обнаружена окаменелость гигантского трилобита
Окаменелость крупного членистоногого из давно вымершей группы морских существ, называемых трилобитами, были найдены на острове Кенгуру (Южная Австралия), сообщается на сайте Университета Аделаиды.
Обновлено 14 июня в 07:23
Наука
«100 рассказов из истории медицины»
В результате происходило то, что описал Камоэнс в поэме "Лузиады" — истории португальской экспедиции, проложившей морской путь в Индию: От гибельной, неведомой болезни Мои друзья безвинно пострадали.
Обновлено 13 июня в 13:25
Футбол
Бывший футболист «Динамо» Луценко стал игроком тульского «Арсенала»
Тульский футбольный клуб "Арсенал" подписал контракт с нападающим Евгением Луценко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 13:26
Музыка
Лобода сделала заявление о скандале с Лазаревым на Муз-ТВ
Певица Светлана Лобода сделала заявление о скандале с коллегой Сергеем Лазаревым на Муз-ТВ. Об этом сообщает teleprogramma.pro.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Аэропорт Кишинева экстренно эвакуировали
Обновлено в 15:32
Футбол
Дубль Кьезы принес Италии победу над Испанией на молодежном Евро-2019
Сборная Италии одержала победу над командой Испании (3:1) в матче группового этапа молодежного чемпионата Европы по футболу (U-21).
Обновлено в 17:06
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Спорт
Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В Брянске пассажирский поезд потерял вагон
Отправление пассажирского поезда № 738 Брянск-Москва со станции Брянск-Орловский было задержано из-за того, что при трогании состава у него отцепился один из вагонов, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
Обновлено в 05:39
Музыка
Умер барабанщик группы «Машина времени» Остроумов
Обновлено в 07:26
Происшествия
В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 03:59
Религия
Почему церковь не ошибается, объяснил патриарх Кирилл
Обновлено в 07:57
Кино
Юрий Быков с фильмом «Сторож» уходит из кино
Верный своему стилю, Быков в картине «Сторож» рассказывает историю опального хирурга, работающего сторожем в закрытом безлюдном пансионате.
Обновлено в 06:07
Общество
Почти 90 тысяч столичных школьников сдали ГИА в основной период
В дополнительные сроки сдачи ГИА школьники напишут экзамен по предмету на выбор, если он выпал на календарный день основного периода.
Обновлено в 09:43