Польша U21 – Бельгия U21: первый матч турнираВсе про Спорт ру 03:57

Польша и Бельгия 16 июня откроют молодежный чемпионат Европы, мы подготовили прогноз.

Все про Спорт ру

Все про Спорт ру

Кино Объявлены победители «Кинотавра» Фестиваль "Кинотавр" проходил в Сочи с 9 по 16 июня. Крупнейший российский кинофестиваль проходит в Сочи с 1991 года.

Футбол Агент: «Порту» очень хотел бы подписать Зе Луиша Агент нападающего «Спартака» Зе Луиша Пауло Барбоза прокомментировал возможный переход своего агента в «Порту».

Спорт Карякин победил на шахматном турнире «Армагеддон» Российский гроссмейстер Сергей Карякин победил на шахматном турнире "Армагеддон", сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри показали фотографию сына В честь Дня отца герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл обнародовали фотографию своего первенца Арчи, соответствующий снимок появился 16 июня на официальной странице членов королевской семьи в социальной сети Instagram.

Происшествия Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.

Космос На Марсе обнаружен вырезанный в стене образ рептилии Скотт Уоринг обнаружил на спутниковых снимках NASA с Марса выгравированный в стене образ рептилии.

Происшествия Момент ДТП с 8 погибшими под Воронежем попал на видео Полиция предоставила видео момента лобового столкновения автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter в Хохольском районе, при котором погибли восемь человек и пострадала десятилетняя девочка, в субботу, 15 июня.

Футбол Сборные Парагвая и Катара сыграли вничью на Кубке Америки Футболисты сборных Парагвая и Катара сыграли вничью в матче 1-го тура Кубка Америки, который проходит в Бразилии.

Экономика Счетная палата указала на низкую эффективность вовлечения Росимуществом земель в аренду Деятельность Росимущества по вовлечению в арендные отношения федеральных земельных участков в 2017-2018 годы нельзя признать эффективной, говорится в отчете Счетной палаты (СП) РФ по итогам проверки.

Наука В Китае нашли следы динозавра возрастом 100 миллионов лет Совместная американо-китайская исследовательская группа обнаружила в восточной провинции Китая Цзянсу четыре окаменелых следа динозавра, возраст которых достигает почти 100 миллионов лет.

Политика В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".

Культура Михаил Бычков подвел итоги девятого Платоновского фестиваля искусств в Воронеже 16 июня в Доме журналистов художественный руководитель фестиваля Михаил Бычков подвел итоги форума.

Политика Саакашвили увидел коррупцию в отсутствии на Украине современных зданий Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили объяснил отсутствие на Украине городов с современной архитектурой коррупцией.

Наука В Австралии обнаружена окаменелость гигантского трилобита Окаменелость крупного членистоногого из давно вымершей группы морских существ, называемых трилобитами, были найдены на острове Кенгуру (Южная Австралия), сообщается на сайте Университета Аделаиды.

Наука «100 рассказов из истории медицины» В результате происходило то, что описал Камоэнс в поэме "Лузиады" — истории португальской экспедиции, проложившей морской путь в Индию: От гибельной, неведомой болезни Мои друзья безвинно пострадали.

Футбол Бывший футболист «Динамо» Луценко стал игроком тульского «Арсенала» Тульский футбольный клуб "Арсенал" подписал контракт с нападающим Евгением Луценко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Музыка Лобода сделала заявление о скандале с Лазаревым на Муз-ТВ Певица Светлана Лобода сделала заявление о скандале с коллегой Сергеем Лазаревым на Муз-ТВ. Об этом сообщает teleprogramma.pro.

Футбол Дубль Кьезы принес Италии победу над Испанией на молодежном Евро-2019 Сборная Италии одержала победу над командой Испании (3:1) в матче группового этапа молодежного чемпионата Европы по футболу (U-21).

Происшествия В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.

Происшествия В Брянске пассажирский поезд потерял вагон Отправление пассажирского поезда № 738 Брянск-Москва со станции Брянск-Орловский было задержано из-за того, что при трогании состава у него отцепился один из вагонов, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Кино Юрий Быков с фильмом «Сторож» уходит из кино Верный своему стилю, Быков в картине «Сторож» рассказывает историю опального хирурга, работающего сторожем в закрытом безлюдном пансионате.