Польша U21 – Бельгия U21: первый матч турнираВсе про Спорт ру 03:57

Польша и Бельгия 16 июня откроют молодежный чемпионат Европы, мы подготовили прогноз.

Все про Спорт ру

Все про Спорт ру

Политика Президент Германии оценил отношения ЕС и России Дальнейшие отношения Евросоюза и России не будут прежними, стороны станут искать новые подходы к сотрудничеству.

Автоспорт Фернандо Алонсо стал двукратным победителем гонки «24 часа Ле-Мана» Экипаж команды Toyota в составе Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы стал победителем гонки «24 часа Ле-Мана».

Происшествия Названа предполагаемая причина взрыва в центре Киева Взрыв прогремел вечером в субботу, 15 июня, в Шевченковском районе Киева. Причиной взрыва на улице Тургеневской мог стать бытовой газ.

Кино Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык» Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.

Космос На МКС сломался прибор для поиска антиматерии На Международной космической станции (МКС) вышла из строя система охлаждения прибора для поиска антиматерии AMS-02, ремонт которой потребует пяти выходов в открытый космос из американского сегмента станции, сообщает РИА "Новости".

Происшествия У поезда «Брянск-Москва» на ходу отцепился вагон В Брянской области было задержано на несколько часов отправление поезда на Москву из-за отцепления одного из вагонов во время движения состава.

Шоу-бизнес Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к алкоголю, ответив на критику в злоупотреблении спиртным.

Политика Совбез не видит оснований для остановки «Северного потока-2» Замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов заявил, что Совбез не нашел оснований для приостановки или отмены проекта российского трубопровода "Северного потока-2".

Происшествия Ивану Голунову представлена защита как свидетелю Корреспонденту онлайн-издания "Медуза" Ивану Голунову, с которого ранее было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, предоставлена защита как свидетелю по уголовному делу, в рамках которого он был задержан.

Политика В ДНР установили организаторов убийства Захарченко В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) установили организаторов убийства первого главы ДНР Александра Захарченко.

Политика Саакашвили предложил перенести украинский админцентр за пределы Киева Михаил Саакашвили, бывший глава Одесской области заявил, хочет, чтобы на Украине перенесли административный центр из Киева.

Происшествия В Одесской области сотни людей ищут пропавшую одиннадцатилетнюю девочку Сотни волонтеров, военные, сотрудники полиции и Госслужбы по ЧС ищут пропавшую на Украине в Одесской области 11-летнюю девочку, к поискам привлечена авиация из местного аэроклуба, сообщает в субботу главное управление полиции области.

Религия Православные празднуют День Святой Троицы Православные верующие отмечают в воскресенье День Святой Троицы, или Пятидесятницу, один из важнейших христианских праздников.

Авто 3 причины, почему Kia Seltos интереснее Hyundai Creta Несмотря на свое родство, автомобили Kia и Hyundai имеют немало важных для покупателя отличий.

Спорт Шубенков выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Марокко Чемпион мира-2015 Сергей Шубенков победил в беге на 110 м с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в столице Марокко Рабате.

Общество В Эстонии попросили убрать красный крест из спектакля про Айболита Таллинский Русский молодежный театр столкнулся с угрозой штрафа за использование символа красного креста на реквизитах в своем спектакле «Доктор Айболит».

Политика Гройсман отправил на «пенсию» партии Порошенко и Тимошенко Украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что старым партиям в стране пора на "политическую пенсию".

Шоу-бизнес Ведущий программы «Мир наизнанку» женился на «Мисс Украина-2016» Ранее автор программы «Мир наизнанку» не афишировал свои отношения. Однако накануне в его профиле появилось фото с возлюбленной.

Общество В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены» "Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.

Общество Коту Алибасова предложили рекламные контракты на 150 тысяч долларов Кот продюсера Бари Алибасова по кличке Чуча получил предложения о съемках в рекламе на общую сумму свыше 150 тысяч долларов.

Футбол «Зенит» расстанется с Лодыгиным по окончании контракта Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев сообщил о будущем голкипера команды Юрия Лодыгина.