Футбол
Польша U21 – Бельгия U21: первый матч турнираВсе про Спорт ру 03:57
Польша и Бельгия 16 июня откроют молодежный чемпионат Европы, мы подготовили прогноз.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:04, Вашингтон
Политика
Президент Германии оценил отношения ЕС и России
Дальнейшие отношения Евросоюза и России не будут прежними, стороны станут искать новые подходы к сотрудничеству.
Обновлено в 14:10
Автоспорт
Фернандо Алонсо стал двукратным победителем гонки «24 часа Ле-Мана»
Экипаж команды Toyota в составе Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы стал победителем гонки «24 часа Ле-Мана».
Обновлено в 10:32
Происшествия
В Крыму погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 06:00
Происшествия
Названа предполагаемая причина взрыва в центре Киева
Взрыв прогремел вечером в субботу, 15 июня, в Шевченковском районе Киева. Причиной взрыва на улице Тургеневской мог стать бытовой газ.
Обновлено вчера в 18:16
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено в 13:53
Космос
На МКС сломался прибор для поиска антиматерии
На Международной космической станции (МКС) вышла из строя система охлаждения прибора для поиска антиматерии AMS-02, ремонт которой потребует пяти выходов в открытый космос из американского сегмента станции, сообщает РИА "Новости".
Обновлено 14 июня в 21:11
Происшествия
У поезда «Брянск-Москва» на ходу отцепился вагон
В Брянской области было задержано на несколько часов отправление поезда на Москву из-за отцепления одного из вагонов во время движения состава.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес
Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме
Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к алкоголю, ответив на критику в злоупотреблении спиртным.
Обновлено в 06:11
Политика
Совбез не видит оснований для остановки «Северного потока-2»
Замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов заявил, что Совбез не нашел оснований для приостановки или отмены проекта российского трубопровода "Северного потока-2".
Обновлено в 12:17
Происшествия
Ивану Голунову представлена защита как свидетелю
Корреспонденту онлайн-издания "Медуза" Ивану Голунову, с которого ранее было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, предоставлена защита как свидетелю по уголовному делу, в рамках которого он был задержан.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие
Бывший глава украинской армии признался в атаке на батальон «Донбасс»
Обновлено в 13:42
Здоровье
Минздрав: около 80% женщин идут на роды нездоровыми
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл выложили в Сеть фото сына в День отца
День отца отмечается в третье воскресенье июня не только в России, но и в Великобритании.
Обновлено в 15:50
Политика
В ДНР установили организаторов убийства Захарченко
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) установили организаторов убийства первого главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 15:51
Политика
Саакашвили предложил перенести украинский админцентр за пределы Киева
Михаил Саакашвили, бывший глава Одесской области заявил, хочет, чтобы на Украине перенесли административный центр из Киева.
Обновлено в 15:59
Происшествия
В Одесской области сотни людей ищут пропавшую одиннадцатилетнюю девочку
Сотни волонтеров, военные, сотрудники полиции и Госслужбы по ЧС ищут пропавшую на Украине в Одесской области 11-летнюю девочку, к поискам привлечена авиация из местного аэроклуба, сообщает в субботу главное управление полиции области.
Обновлено вчера в 08:44
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье День Святой Троицы, или Пятидесятницу, один из важнейших христианских праздников.
Обновлено вчера в 17:04
Авто
3 причины, почему Kia Seltos интереснее Hyundai Creta
Несмотря на свое родство, автомобили Kia и Hyundai имеют немало важных для покупателя отличий.
Обновлено в 01:00
Спорт
Шубенков выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Марокко
Чемпион мира-2015 Сергей Шубенков победил в беге на 110 м с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в столице Марокко Рабате.
Обновлено в 15:48
Общество
В Эстонии попросили убрать красный крест из спектакля про Айболита
Таллинский Русский молодежный театр столкнулся с угрозой штрафа за использование символа красного креста на реквизитах в своем спектакле «Доктор Айболит».
Обновлено в 11:43
Политика
Гройсман отправил на «пенсию» партии Порошенко и Тимошенко
Украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что старым партиям в стране пора на "политическую пенсию".
Обновлено в 15:48
Шоу-бизнес
Ведущий программы «Мир наизнанку» женился на «Мисс Украина-2016»
Ранее автор программы «Мир наизнанку» не афишировал свои отношения. Однако накануне в его профиле появилось фото с возлюбленной.
Обновлено в 14:21
Футбол
Сарри стал главным тренером «Ювентуса»
Обновлено в 09:35
Общество
В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»
"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без электричества
Обновлено в 08:34
Общество
Коту Алибасова предложили рекламные контракты на 150 тысяч долларов
Кот продюсера Бари Алибасова по кличке Чуча получил предложения о съемках в рекламе на общую сумму свыше 150 тысяч долларов.
Обновлено в 10:29
Футбол
«Зенит» расстанется с Лодыгиным по окончании контракта
Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев сообщил о будущем голкипера команды Юрия Лодыгина.
Обновлено в 14:25
Происшествия
В Башкирии в результате ДТП погиб ребенок
Автомобили Volkswagen и Skoda столкнулись в воскресенье на автодороге в Башкирии, в результате ДТП погиб 11-летний ребенок, еще семь человек, в том числе двое детей, госпитализированы.
Обновлено в 13:41