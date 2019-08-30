Политика
RT на русскомПольша, США и Украина подпишут соглашение о безопасности поставок газа
Представители правительств Польши, США и Украины подпишут в Варшаве соглашение по газу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой бюро представителя польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского.
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Польша, США и Украина подпишут соглашение о безопасности поставок природного газа
Комсомольская правда02:49
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 08:53, Вашингтон
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Ученые обнаружили ДНК древнейшего паразита
Яйца паразитические червей Toxascaris leonina обнаружены в окаменелом помете представителя семейства кошачьих в пещере на юге Аргентины, 29 августа сообщает журнал Parasitology Издание сообщает, что группа ученых под руководством Ромины Петрайт (Romina S. Petrigh) из Научно-технологического центра в Мар-дель-Плата (Аргентина) смогла выделить ДНК древнейшего паразита из копролитов пумы.
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Азар в прошлом сезоне вышел на поле в восьми встречах Лиги Европы, забил за «Челси» два мяча и отдал две результативные передачи.
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Чемпион мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее
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