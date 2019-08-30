Представители правительств Польши, США и Украины подпишут в Варшаве соглашение по газу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой бюро представителя польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского.

Польша, США и Украина подпишут соглашение о безопасности поставок газа

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