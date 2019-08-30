Политика
RT на русскомПольша, США и Украина подпишут соглашение о безопасности поставок газа
Представители правительств Польши, США и Украины подпишут в Варшаве соглашение по газу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой бюро представителя польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского.
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Польша, США и Украина подпишут соглашение о безопасности поставок природного газа
Комсомольская правда02:49
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Как сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СКР по Москве, при визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено Как следует из материалов сайта компании, Global Safe Group специализируется на установке систем защиты для компаний и частных домов, в том числе видеокамер слежения.
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Позже организаторы сообщили, что выбор будет сделан между Роттердамом и Маастрихтом. Конкурс "Евровидение" в 2019 году проходил в Израиле.
РИА Новости 06:22
Общество
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Одна из крупнейших в России сетей по продаже одежды — «Глория Джинс» — первой из российских массовых ретейлеров привлекла в рекламную кампанию для своей марки модель в хиджабе (хиджаб — в широком понимании традиционный исламский женский головной платок, но также и длинное скрывающее фигуру платье).
РБК 03:03
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Путин назвал семью с тремя детьми правильной
Президент России Владимир Путин заявил, что три ребенка в семье - это норма. Об этом сообщает РИА "Новости".
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По данным рейтинга, самым чистым городом страны оказался Губкин (Белгородская область). Жители оценили чистоту в городе в 8,2 балла.
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Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью AP заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму нужно обновить.
Коммерсантъ вчера в 23:26
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Среди анимационных фильмов «Король Лев» еще в середине августа стал самым кассовым в мировой истории, собрав $1,5 млрд, предыдущий рекорд принадлежал «Холодному сердцу» ($1,29 млрд).
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Глава МИД Турции заявил о полученных от России гарантиях по Идлибу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российская сторона дала Анкаре гарантии безопасности турецких наблюдательных пунктов в провинции Идлиб в Сирии.
RT на русском 05:24
Музыка
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Политика
Украинские моряки вернулись на родину
Согласно имеющейся информации, близких моряков поставили в известность о том, что они уже прибыли на родину.
Газета.Ru 00:31
Экономика
Россия на треть увеличила импорт пластикового мусора
В 2018 году импорт мусора составил более $20 млн — на 32% больше, чем годом ранее, о чем свидетельствуют данные таможенной статистики.
Известия 06:07
Гаджеты
Google обнаружил сайты, несколько лет взламывавшие iPhone
Как пишут специализированные издания, специалисты Google своими силами обнаружили сайты, через которые хакеры заражали пользователей девайсов Apple вредоносным программным обеспечением.
RuNews24.ru 07:14
Происшествия
Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому
Девушку в бирюзовом купальнике вытащили из бассейна без сознания.
Интерфакс 04:34
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Авто
Сервис подписки автомобилей Hyundai Mobility представлен в России
Автоновости дня вчера в 11:17
Политика
Адвокат Вышинского заявил, что журналисту не вернули документы
Адвокат руководителя портала РИА Новости Украины Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что после освобождения из-под стражи журналиста ему не вернули паспорта, защита будет требовать возвращения документов.
РИА Новости 06:04
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Политика
Путин и Лукашенко обсудили отношения стран по телефону
Как отмечается, президенты в течение телефонного разговора затронули тему развития отношений России и Белоруссии.
Газета.Ru 04:04
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В СП предложили скорректировать транспортный налог
В Счётной палате предложили усовершенствовать начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом.
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Авто
GAC представил электрический кроссовер Aion LX с запасом хода 650 км
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Наша версия вчера в 13:05
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу из-за надвигающегося на Америку урагана.
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Космос
На роботе «Федор» протестируют новую систему возвращения из космоса
РИА Новости вчера в 11:12
Шоу-бизнес
Меган Маркл собирается вернуться в кино
Меган Маркл собирается вернуться в кино Герцогиня Сассекская задумалась вернуться обратно в профессию.
Экспресс газета 05:50
Общество
Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето
Метеорологи прогнозируют бабье лето в центре европейской части России, сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции.
РИА Новости 06:36