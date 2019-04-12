Экономика
Полпред президента РФ Комаров заработал 657 млн рублей в 2018 годуSM News 12 апреля в 11:56
Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в 2018 году заработал больше всех чиновников из администрации главы государства — 657 278 424 рублей.
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Интерфакс12 апреля в 11:22
Доход полпреда президента в ПФО и уроженца Энгельса Игоря Комарова превысил 657 миллионов рублей
Версия-Саратов12 апреля в 12:59
Доход полпреда президента в ПФО Игоря Комарова за 2018 год превысил 657 млн рублей
ТАСС12 апреля в 13:01
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