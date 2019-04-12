Полпред президента РФ Комаров заработал 657 млн рублей в 2018 годуSM News 12 апреля в 11:56

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в 2018 году заработал больше всех чиновников из администрации главы государства — 657 278 424 рублей.

Полпред президента РФ Комаров заработал 657 млн рублей в 2018 году

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Происшествия Хакеры украли личные данные тысяч полицейских и агентов ФБР Интернет-портал TechCrunch распространил информацию, согласно которой группа неизвестных хакеров завладела информацию, касающейся личных данных тысяч работников правоохранительных структур и федеральных служб Соединенных Штатов.

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