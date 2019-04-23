Полпред Меняйло просит «Россети» не отключать электричество в ХакасииКарелинформ 10:35

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В результате потребовалось вмешательство полномочного представителя президента России Сергея Меняйло. Чиновник лично попросил компанию «Россети» не отключать электричество предприятиям ЖКХ в Хакасии.

Полпред Меняйло просит «Россети» не отключать электричество в Хакасии

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