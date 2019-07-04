"Зенит" договорился о переходе нападающего Дмитрия Полоза в "Сочи", сообщается на сайте санкт-петербургского футбольного клуба. Прошедший сезон 27-летний форвард провел на правах аренды в казанском "Рубине", за который он сыграл 30 матчей и забил пять мячей.

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Полоз перешел из «Зенита» в «Сочи»

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