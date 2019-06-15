Футбол

Полоз может вернуться в «Ростов»Спорт день за днем 08:31

Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает Sport24, форвард рассматривает возможный вариант ухода в другую команду. Одним из вариантов уже стал «Ростов», где Полоз выступал с 2012-го по 2017-й год.
Читать в источнике
с чего всё началось

Полоз может перейти из «Зенита» в «Ростов»

Как стало известно Sport24, футболист может продолжить карьеру в «Ростове». Условия ожидаемого трансфера неизвестны. Минувший сезон Полоз провел в аренде у «Рубина».
Sport24.ru06:30

Подробнее о событии

Полоз может вернуться в «Ростов»

Советский спорт07:06

Полоз может продолжить карьеру в «Ростове»

Нева Спорт06:50

Полоз может вернуться в «Ростов»

Спорт день за днем08:31

Полоз может перейти из «Зенита» в «Ростов»

Sport24.ru06:30

Полоз может перейти из «Зенита» в «Ростов»

Sports.ru08:11

Полоз может перейти в «Ростов»

Soccer.ru06:58

Полоз сменит «Зенит» на «Ростов»

Metaratings06:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:42, Вашингтон
Происшествия

Экс-замглавы ФСИН по Петербургу и Ленобласти задержан за взятку

Обновлено вчера в 13:13
Политика

Программа по интеграции РФ и Белоруссии согласована почти на 90%

Россия и Белоруссия согласовали почти 90% программы углубления интеграции двух стран, сообщил глава Минэкономики РФ Максим Орешин.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Два взрыва прогремели в столице Сомали

Как минимум восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате двух взрывов в столице Сомали городе Могадишо.
Обновлено в 11:18
Футбол

Глушаков ответил на вопрос о будущем в «Спартаке»

Обновлено в 06:28
Политика

Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу

По словам Кнайсль, идея позвать на свадьбу российского лидера пришла ей в голову в июне 2018 года во время его визита в Вену.
Обновлено в 11:22
Общество

Стала известна судьба переданного семье Бари Алибасова кота-самозванца

О пропаже питомца Алибасова стало известно 12 июня. Кот сбежал во время пресс-конференции, проходившей дома у продюсера.
Обновлено в 10:07
Происшествия

На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку

Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна

Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие

Росстат впервые раскрыл число жертв военных действий

В таблицах Росстата по смертности за прошлый год впервые появилась строка с причиной смерти "Повреждения в результате военных действий".
Обновлено в 10:37
Происшествия

Девочка умерла от сердечного приступа на аттракционе в Анапе

Восьмилетняя девочка умерла после катания на одной из каруселей парка аттракционов на Пионерском проспекте в Анапе.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Жители села под Пензой вышли на сход после массовой драки с цыганами

Жители села Чемодановка в Пензенской области вышли на сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия

Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание

В день трагедии дома находились два ее сына: 18-летний Максим и 15-летний Арсений. Старший лежал без сознания с перерезанным горлом.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия

«Аэрофлот» прокомментировал дебош на рейсе Барселона — Москва

Ранее Gazeta.SPb рассказала о дебошире на рейсе Барселона — Москва.
Обновлено в 06:09
Технологии

Робот дал отпор своим обидчикам

Обновлено в 07:21
Общество

Панин назвал россиян закомплексованными и ограниченными особями

Обновлено в 05:49
Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара

Обновлено в 03:43
Кино

Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Обновлено в 07:48
Происшествия

В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия

Недалеко от военной базы в Дамаске произошел взрыв

Обновлено в 12:15
Происшествия

Директор ФОМС Карачаево-Черкесии получил ножевые ранения

"Сообщение о происшествии поступило в ночь на 15 июня в 0:55 по московскому времени из Карачаево-Черкесской республиканской больницы, куда был доставлен 48-летний пострадавший с колото-резанными ранами брюшной полости", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель МВД по КЧР.
Обновлено в 11:11
Политика

Пушков прокомментировал слова Шрёдера о Крыме

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что присоединение Крыма к России было выполнено на законных основаниях.
Обновлено в 05:45
Транспорт

В Москве в три раза снизилось число угонов автомобилей

Число угонов машин в Москве снизилось в три раза благодаря камерам, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 09:22
Спорт

Сборная России обыграла Канаду в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу во втором туре третьего этапа Лиги наций обыграла команду Канады.
Обновлено в 09:23
Общество

Голунов выступит на митинге в защиту свободы слова в Москве

Журналист "Медузы" Иван Голунов выступит 16 июня на столичном митинге в защиту свободы слова и журналистской деятельности.
Обновлено в 12:13
Финансы

Центральный банк снизил ключевую ставку

Последний раз главный Банк России принял такое решение в марте 2018 года. Тогда ставку снизили до 7,5% годовых.
Обновлено вчера в 10:03
Происшествия

МАК представил доклад о катастрофе с участием SSJ-100 в Шереметьево

Международный авиационный комитет (МАК) распространил предварительный отчет касательно обстоятельств авиакатастрофы с самолетом российской авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet-100 в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия

«Желтые жилеты» соберутся на площади Бастилии

Обновлено в 03:16
Политика

В Черногории прошло массовое богослужение в защиту Сербской церкви

В Подгорице у собора Воскресения Христова прошло массовое богослужение в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ).
Обновлено в 10:41
Происшествия

В ДТП с автобусом в Анталье пострадали российские туристы

Журналисты сообщают, что в ходе ДТП травмы получили семь туристов из России и Узбекистана и еще четверо граждан других стран.
Обновлено в 06:17
Космос

В FCC не считают, что развертывание сетей 5G ухудшит прогнозирование погоды

Пока сложно сказать, каким будет эффект от внедрения 5G на практике, и каковы реальные мотивы противоборствующих сторон, но похоже, что в США настроены ускорить развертывание новой технологии даже ценой некоторого риска.
Обновлено вчера в 04:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Дмитриевич Полоз
Российский футболист
Российский футболист, нападающий казанского «Рубина» и сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное