Футбол
Полоз может вернуться в «Ростов»Спорт день за днем 08:31
Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает Sport24, форвард рассматривает возможный вариант ухода в другую команду. Одним из вариантов уже стал «Ростов», где Полоз выступал с 2012-го по 2017-й год.
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с чего всё началось
Как стало известно Sport24, футболист может продолжить карьеру в «Ростове». Условия ожидаемого трансфера неизвестны. Минувший сезон Полоз провел в аренде у «Рубина».Sport24.ru06:30
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