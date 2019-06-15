Полоз может вернуться в «Ростов»Спорт день за днем 08:31

Как стало известно Sport24, футболист может продолжить карьеру в «Ростове». Условия ожидаемого трансфера неизвестны. Минувший сезон Полоз провел в аренде у «Рубина».

с чего всё началось

Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает Sport24, форвард рассматривает возможный вариант ухода в другую команду. Одним из вариантов уже стал «Ростов», где Полоз выступал с 2012-го по 2017-й год.

Спорт день за днем

Полоз может вернуться в «Ростов»

Спорт день за днем

Политика Программа по интеграции РФ и Белоруссии согласована почти на 90% Россия и Белоруссия согласовали почти 90% программы углубления интеграции двух стран, сообщил глава Минэкономики РФ Максим Орешин.

Происшествия Два взрыва прогремели в столице Сомали Как минимум восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате двух взрывов в столице Сомали городе Могадишо.

Политика Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу По словам Кнайсль, идея позвать на свадьбу российского лидера пришла ей в голову в июне 2018 года во время его визита в Вену.

Общество Стала известна судьба переданного семье Бари Алибасова кота-самозванца О пропаже питомца Алибасова стало известно 12 июня. Кот сбежал во время пресс-конференции, проходившей дома у продюсера.

Происшествия На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.

Происшествия Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.

Армия и оружие Росстат впервые раскрыл число жертв военных действий В таблицах Росстата по смертности за прошлый год впервые появилась строка с причиной смерти "Повреждения в результате военных действий".

Происшествия Девочка умерла от сердечного приступа на аттракционе в Анапе Восьмилетняя девочка умерла после катания на одной из каруселей парка аттракционов на Пионерском проспекте в Анапе.

Происшествия Жители села под Пензой вышли на сход после массовой драки с цыганами Жители села Чемодановка в Пензенской области вышли на сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал».

Происшествия Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание В день трагедии дома находились два ее сына: 18-летний Максим и 15-летний Арсений. Старший лежал без сознания с перерезанным горлом.

Происшествия В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.

Происшествия Директор ФОМС Карачаево-Черкесии получил ножевые ранения "Сообщение о происшествии поступило в ночь на 15 июня в 0:55 по московскому времени из Карачаево-Черкесской республиканской больницы, куда был доставлен 48-летний пострадавший с колото-резанными ранами брюшной полости", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель МВД по КЧР.

Политика Пушков прокомментировал слова Шрёдера о Крыме Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что присоединение Крыма к России было выполнено на законных основаниях.

Транспорт В Москве в три раза снизилось число угонов автомобилей Число угонов машин в Москве снизилось в три раза благодаря камерам, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Спорт Сборная России обыграла Канаду в Лиге наций Мужская сборная России по волейболу во втором туре третьего этапа Лиги наций обыграла команду Канады.

Общество Голунов выступит на митинге в защиту свободы слова в Москве Журналист "Медузы" Иван Голунов выступит 16 июня на столичном митинге в защиту свободы слова и журналистской деятельности.

Финансы Центральный банк снизил ключевую ставку Последний раз главный Банк России принял такое решение в марте 2018 года. Тогда ставку снизили до 7,5% годовых.

Происшествия МАК представил доклад о катастрофе с участием SSJ-100 в Шереметьево Международный авиационный комитет (МАК) распространил предварительный отчет касательно обстоятельств авиакатастрофы с самолетом российской авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet-100 в столичном аэропорту Шереметьево.

Политика В Черногории прошло массовое богослужение в защиту Сербской церкви В Подгорице у собора Воскресения Христова прошло массовое богослужение в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ).

Происшествия В ДТП с автобусом в Анталье пострадали российские туристы Журналисты сообщают, что в ходе ДТП травмы получили семь туристов из России и Узбекистана и еще четверо граждан других стран.